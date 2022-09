Mobilizācijas ietvaros Krievijā drīkstēs atsavināt iedzīvotājiem piederošu tehniku

Mobilizācijas periodā Krievijas armijas vajadzībām var iesaukt ne tikai iedzīvotājus, bet arī izņemt tiem piederošus transportlīdzekļus. Šāda iespēja ir paredzēta likumā "Par sagatavošanos mobilizācijai un mobilizāciju Krievijas Federācijā".

Turklāt transportlīdzekļu saraksts, kas ir derīgs militāristiem, ir diezgan plašs. Tajā ietilpst kā sērijveida automobiļi, tā arī pašvaldību specializētā tehnika. Par atteikšanos no pieprasījuma izpildīšanas paredzētas soda sankcijas.

Mobilizācijas ietvaros no transportlīdzekļu īpašniekiem var izņemt autobusus, kravas automobiļus un piekabes, kā arī jebkuru celtniecības tehniku, sniega visurgājējus, kvadraciklus un motociklus.

No iedzīvotājiem var pieprasīt M1G un N1G kategorijas automobiļus, piemēram, "Suzuki Grand Vitara", "Nissan X-Trail", "Chevrolet Niva" u.c. paaugstinātas pārgājības spēkratus. Savukārt otrajā no minētajām kategorijām ir visi UAZ apvidnieki un GAZ komercauto.

Tomēr izņemt tehniku par labu armijai bez karastāvokļa izsludināšanas drīkst vienīgi no juridiskajām personām. Savukārt automobiļus no privātpersonām saskaņā ar šo likumu drīkst izņemt vienīgi karastāvokļa izsludināšanas gadījumā visā valstī vai daļā no tās.

Kā norāda speciālisti, Krievijas armijai šobrīd vislielākā nepieciešamība ir pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem, evakuatoriem un ekskavatoriem, kā arī ugunsdzēsēju, policijas un glābēju transportlīdzekļiem.

Par atteikšanos savu transportlīdzekli mobilizācijas ietvaros nodot armijas vajadzībām privātpersonām paredzēts naudassods no 300 līdz 500 rubļiem (5,3 līdz 8,8 eiro), bet juridiskajām personām – līdz pat 20 000 rubļu (354 eiro).

Krievijas autokrāts Vladimirs Putins "daļēju" mobilizāciju izsludināja trešdien, 21. septembrī.