Moderno elektroauto baterija ļauj elektrību padot arī uz ārējo patērētāju

Ja paraugās uz lietu vēsturi, atklājas interesanta tendence – daudzi mūsu izmantotie rīki savulaik tika radīti vienam noteiktam mērķim. Piemēram, tālrunis bija lietojams tikai zvanīšanai, televizors noteiktā laikā uztvēra TV programmas, savukārt atskaņotāji neprata neko citu, kā spēlēt mūziku no lentēm, kasetēm vai CD. Automobilis savukārt bija domāts tam, lai nokļūtu no viena punkta citā ātrāk nekā ar zirgu.

Tomēr cilvēka nemitīgā vēlme uzlabo savu vidi un izgudrot visu ko jaunu daudz ko ir mainījusi. Piemēram, modernais viedtālrunis ir kļuvis par durvīm uz neskaitāmiem pakalpojumiem, un televizors ir pārtapis par viedierīci, kas spēj ne tikai rādīt dažādus TV kanālus, bet arī tiešraides pasākumus un atvērt interneta lapas.

Transformācija skar arī auto, kas no mehāniska pārvietošanās līdzekļa aizvien vairāk pārvēršas par dzīvības glābēju un daudzpusīgu izpalīgu. Sistēmas, kas vēl nesen šķita eksotiskas, tagad kļuvušas pavisam ikdienišķas, piemēram, kruīza kontrole un auto navigācija došanos uz citu valsti ir padarījusi tikpat vienkāršu kā uz kaimiņu pilsētu. Tas pats attiecas uz drošības sistēmām – tie braucēji, kuri autovadīšanas apliecību ieguvuši nesen un savas autobraucēja gaitas sāk ar nesen pirktu auto, nemaz nezina, kā tas ir, ja auto nav joslu asistenta, avārijas bremzēšanas un adaptīvās kruīza kontroles – "Tesla", "Kia" un "Mercedes-Benz" gadījumā tā ne vien uztur ātrumu, bet, ja nepieciešams, pat maina joslu vai apstādina auto. Aprīkojuma un funkciju līmenis, ko cilvēki uztver kā pašsaprotamu, ir ievērojami cēlies.

Viss ērtākas dzīves vārdā

Laikam ejot, transportlīdzekļos parādās arvien vairāk funkciju, un šajā jomā īpaši izceļas elektroauto. Tas tāpēc, ka ražotāji jaunus modeļus veido uz pilnīgi jaunām specializētām platformām, kas paver ne vien dažādas modernas iespējas, bet arī ļauj izveidot agrāk neredzēta plašuma salonu. Piemēram, uz E-GMP platformas radītajai "Kia EV6" riteņu bāze ir 2900 mm gara. Salīdzinājumam – līdzīga izmēra ģimenes krosoveram "Volkswagen Tiguan" ir 2679 mm. Bet lielāka garenbāze ne tikai nodrošina vairāk vietas pasažieriem un bagāžai, bet arī stabilāku braukšanu un ērtāku vadāmību.

Taču jauno auto priekšrocības neaprobežojas tikai ar plašumu vai ērtāku braukšanu. Piemēram, jau pieminētais "EV6" spēj ne tikai glabāt elektroenerģiju savām vajadzībām, bet arī darbināt ārējās ierīces ar jaudu līdz 3,6 kW (220V spriegums). Tas panākts, pateicoties integrētai akumulatora vadības sistēmai. Elektroligzda mašīnā pati par sevi nav jaunums, piemēram, "Volkswagen Passat" papildaprīkojuma sarakstā tā bija jau 2005. gadā. Taču no tās varēja uzlādēt tikai mazjaudīgas ierīces – kontaktligzda bija veidota tā, lai lielākus aparātus nevarētu pieslēgt. Vitolds Miļus, ceļotājs, daudzu automaratonu dalībnieks un žurnāla "Auto Bild Lietuva" galvenais redaktors, gan uzskata, ka pilsētā, visticamāk, pilnvērtīga elektroligzda nebūs vajadzīga, – parasti ikdienā nepieciešams uzlādēt tikai telefonu, turklāt daudzos jaunajos modeļos ir ātrās USB-C ligzdas, kā arī bezvadu uzlāde.

Taču pavisam cita lieta ir gari pārbraucieni un ceļojumi – viņš pats no savas pieredzes lieliski zina, cik svarīga un ērta šādos gadījumos ir pilnvērtīga elektroligzda. "Kādreiz, lai no mašīnas 12 voltiem iegūtu 220 un uzlādētu datoru vai darbinātu kādas ierīces, mēs izmantojām strāvas pārveidotāju. Saukt to par īpaši ērtu variantu, protams, nevar," atceras eksperts.

Vitolds te min arī izteiksmīgu piemēru. Šī gada sākumā notikušajā Dakaras rallijā viņš vairākkārt vadīja Benedikta Vanaga komandas atbalsta auto, kurā pārvietojās fotogrāfu un operatoru komanda. "Faktiski Dakara ir sava veida ceļojums, un bez 220V elektropadeves mēs būtu kā bez rokām. SUV, ar ko šogad braucām Dakarā, ar elektroligzdu ir aprīkots jau sērijveidā, taču mums vienalga nepietika jaudas. Tāpēc pievienojām resnu vadu tieši akumulatoram, un mums kabīnē bija karsts pārveidotāja "ķieģelis", no kura tad uzlādējām datorus, fotoaparātus un citas iekārtas," par neērtībām un risinājumiem stāsta ceļotājs.

Starp citu, garajos braucienos noder vēl citas funkcijas. Piemēram, papildinātās realitātes displejs, kas ļauj autovadītājam saņemt visu nepieciešamo informāciju, neatraujot skatienu no ceļa. Par drošību gādā sistēmas, kas nepārtraukti uzrauga apkārtni, – ja uz ceļa izskrien gājējs vai trajektorijā pēkšņi parādās cita mašīna, elektroauto pats spēj apstāties un izvairīties no sadursmes. Savukārt "Kia EV6" izmanto ne tikai augstas izšķirtspējas kameras, bet arī sensoru informāciju, ko dators izvērtē daudzas reizes sekundē un nosūta uz auto vadības bloku.

Jūs nekad nezināt, kad to ievajadzēsies

Vitolds uzskata – ja automobiļa ārpusē ir iestrādāta 3,6 kW kontaktligzda, pie kuras vienlaicīgi var pieslēgt 55 collu televizoru un gaisa kondicionētāju un abus darbināt vairāk nekā diennakti, tā var noderēt, lai arī reti. "Patiesībā jūs nezināt, kad pēkšņi ievajadzēsies elektrību, bet ar šādu auto tā vienmēr ir pa rokai. Var uzlādēt dārza instrumentus – trimeri un elektriskās šķēres, arī elektrisko velosipēdu, tāpat piknikā var darbināt elektrisko grilu, un nevajadzēs krāmēties ar prīmusu un benzīnu vai gāzi. Tā kā elektroligzdai var pieslēgt 220V ierīces, auto salonu tagad var iztīrīt ar kārtīgu mājas putekļsūcēju, kas ir daudz jaudīgāks nekā mazie "veģetārie" varianti," spriež Vitolds. Piemēram, viņš pats izmēģinājuma nolūkā elektromobilim reiz pieslēdzis zāles pļāvēju un sapucējis savas mājas mauriņu.

Jau minētā "Kia EV6" iebūvētā V2L tehnoloģija ("vehicle-to-load" jeb no transportlīdzekļa uz ārējo patērētāju) spēj pat vēl vairāk – nepieciešamības gadījumā no "EV6" var uzlādēt citas mašīnas akumulatoru. Dienvidkorejas ražotāja elektroauto kapacitāte – 77,4 kWh – ir gana liela, lai dalītos ar elektrību, ja kādam tās pietrūcis.