Muzeju nakti Rīgas Motormuzejā pavadīs tauru skaņas

Sestdien, 18. maijā, Eiropas Muzeju nakts ietvaros Rīgas Motormuzejs apmeklētājus gaidīs no pulksten 10 līdz pat pusnaktij. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, muzeja apmeklējums visu dienu būs bezmaksas.

Par godu Muzeju Nakts devīze "Tālavas taurētājs", motormuzeja speciālisti ir sagatavojuši īpašu tauru stendu, kur vienuviet apkopotas dažādu laiku un veidu spēkratu signāltaures. Tās papildinās muzeju speciālistu stāstījums par skaņas signālu rašanos 19. gadsimta sākumā, to attīstību no parastas taures vai zvana līdz pat elektriskajām signāltaurēm. Taures varēs ne tikai apskatīt, bet arī izmēģināt to skanējumu. Turklāt Muzeju nakts laikā motormuzeja apmeklētājus priecēs arī muzikāli pārsteigumi.

Līdzās pastāvīgajai seno spēkratu ekspozīcijai Rīgas Motormuzejā pašlaik apskatāma unikāla interaktīva izstāde, kurā pirmo reizi klātienē iespējams apskatīt un izdzīvot stāstu par leģendāru Latvijas armijas spēkratu – bruņumašīnu "Imanta". Par "dzelzs bruņinieku" dēvētā bruņumašīna piedzīvojusi divus miera un divus kara periodus, tikusi sašauta un atkal atjaunota. Savukārt tagad ar īpašu mūsdienu tehnoloģiju palīdzību "Imanta" dalās savos vēsturiskajos piedzīvojumos, aicinot izstādes apmeklētājus atgriezties senā pagātnē un piedzīvot bruņumašīnas dalību kaujās, tās pārbūvi, saimnieku un funkcijas maiņu un citus notikumus vairāk nekā 20 gadu garumā.