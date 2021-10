Nākamgad plāno ieviest vairākus vidējā ātruma kontroles fotoradarus

Nākamgad Latvijā iecerēts ieviest vairākus vidējā ātruma kontroles fotoradarus.

Ceļu satiksmes drošības padome šogad februārī nolēma atbalstīt finanšu līdzekļu piešķiršanu satiksmes drošības jautājumiem no apdrošināšanas līdzekļiem. No atvēlētajiem finanšu līdzekļiem 700 000 eiro paredzēti VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) vidējā ātruma kontroles vietu metodikas izstrādei un piecu līdz astoņu vidējā ātruma kontroles radaru izveidei. Minētie tehniskie līdzekļi tiks uzturēti no Satiksmes ministrijas budžeta līdzekļiem.

Valdība otrdien atļāva Valsts policijai noslēgt valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumus ar LVC par transportlīdzekļa vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēmu uzstādīšanu uz ceļiem un to darbību pārkāpumu fiksēšanai, neapturot transportlīdzekli, uz nenoteiktu laiku.

Plānots, ka 2022. gadā vidēji darbosies pieci šādi radari, bet 2023., 2024. un 2025. gadā – vidēji septiņi.

Valdība nolēma, ka Valsts policija noslēgs valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumus ar Ceļu satiksmes drošības direkciju par iepriekš uzstādīto 100 stacionāro fotoradaru darbības nodrošināšanu līdz laikam, kamēr tie tiks atzīti par derīgiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām metroloģiskajām prasībām.

Valdība arī atļāva Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības pasākuma "Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšana" īstenošanai: 2022. gadā – ne vairāk kā 2 050 416 eiro, 2023. gadā – ne vairāk kā 2 024 032 eiro, 2024. gadā – ne vairāk kā 1 649 675 eiro, 2025. gadā – ne vairāk kā 1 336 089 eiro, 2026. gadā un turpmāk katru gadu ne vairāk kā 136 560 eiro.