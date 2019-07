Nākamnedēļ Latvijā norisināsies Vācijas elektromobiļu rallijs

Nākamnedēļ no 23. jūlija līdz 26. jūlijam Latvijā notiks Vācijas elektromobiļu rallijs "E-Rallye Baltica 2019", kurā piedalās 23 braucēji ar kopā septiņiem dažādiem "Tesla" modeļiem, informēja Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrības pārstāvis Arnis Bergs.

Rallija dalībnieki maršrutu veic bez pavadošajiem fosilās degvielas automobiļiem un Latvijā iepazīsies ar populāriem tūrisma objektiem. Rallija Latvijas posmā pie viesnīcām un tūrisma objektiem plānots atklāt elektromobiļu uzlādes publiskos punktus.

Ar rallija dalībniekiem klātienē varēs tikties 23. jūlijā, no pulksten 9 līdz 10 Bauskas Rātslaukumā, 24. jūlijā, no pulksten 9 līdz 10 Cēsīs, Vienības laukumā, 25. jūlijā, no pulksten 14 līdz 15 Rīgā, Biķernieku trases laukumā. Savukārt rallijs finišēs piektdien, 26. jūlijā, Jūrmalā, AS "Latvenergo" Elektrum Energoefektivitātes centrā (EEC).

Noslēguma sarīkojumā elektroauto ekipāžas sniegs ceļojumā pieredzētā rezumējumu, kurā novērtēs elektromobiltātes iespējas Latvijā un citu valstu autoceļos, kā arī atbildēs uz interesentu jautājumiem.

Rallijā piedalīsies šādi elektromobiļi – "Tesla Model S", "Renault Zoe", "Tesla Model X", "BMW i3", "Hyundai Ioniq Electric", "Tesla Model 3" un "Audi e-tron".