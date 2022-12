Nedēļas laikā Kurzemē apturēti 18 'driftētāji'

Nedēļas laikā Kurzemes reģionā apturēti 18 transportlīdzekļu vadītāji, kuri veica agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā apzināta sānslīdes radīšana. Ventspilī apturēti astoņi transportlīdzekļu vadītāji, diviem no tiem nav bijušas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības. Liepājā apturēti četri un Priekulē – trīs agresīvie braucēji, savukārt Talsu novada lidlaukā notika ceļu satiksmes negadījums, kas tas noticis, abiem transportlīdzekļiem, "driftējot".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

26. novembrī ap pulksten 22.30 Valsts policijā tika saņemta informācija, ka Talsu novadā, Ģibuļu pagastā, Talsciemā, Lidlaukā noticis ceļu satiksmes negadījums – divus automašīnu BMW sadursme. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonas ieradās notikuma vietā un no automašīnu vadītājiem noskaidroja, ka abi "driftēja" pa lidlauku, līdz viens no transportlīdzekļa vadītājiem pēc riņķošanas apstājās un otrs uzbrauca šim jau stāvošam transportlīdzeklim. Negadījumā cietušu cilvēku nav, taču tika bojāti transportlīdzekļi. Valsts policijā pret vienu no transportlīdzekļa vadītājiem ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process par distances neievērošanu, savukārt pret abiem transportlīdzekļu vadītājiem ir uzsākti administratīvie procesi par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies ka apzināta sānslīdes radīšana, un par ceļa zīmes "braukt aizliegts" prasības neizpildīšanu brīdī, kad personas iebrauca lidlaukā. 26.novembrī ap pulksten 21.30 Talsos, Laukmuižas ielā tika apturēts transportlīdzeklis "BMW", kura vadītājs veica apzinātu sānslīdi.

30.novembrī ap pulksten 21.00 Liepājā, Andreja Pumpura ielā tika apturēts transportlīdzeklis "BMW", kura vadītājs pārvietojās, apzināti radot transportlīdzekļa sānslīdi. 29.novembrī ap pulksten 21.00 Liepājā, Tirgus ielā tika apturēts transportlīdzeklis "BMW", kura vadītājs radīja apzinātu sānslīdi. Tāpat 28.novembrī ap pulksten 01.00 Liepājā, Zirgu salas stāvlaukumā tika apturēts transportlīdzeklis "BMW", kura vadītājs radīja apzinātu sānslīdi. 26.novembrī Liepājā, Cukura ielā tika apturēts transportlīdzeklis "BMW", kura vadītājs apļveida krustojumā veica apzinātu sānslīdi.

27.novembrī ap pulksten 13.00 Priekulē, Smilšu ielā tika apturēti divi transportlīdzekļi "BMW", kuru vadītāji pie ceļa virziena maiņas apzināti radīja transportlīdzekļa sānslīdi. Tāpat 27.novembrī ap pulksten 14.20 Priekulē, Zviedru vārtu ielā tika apturēts transportlīdzeklis "Volkswagen Golf", kura vadītājs radītāja apzinātu transportlīdzekļa sānslīdi.

26.novembrī ap pulksten 22.20 Valsts policijā tika saņemta informācija no Ventspils Valstspilsētas Pašvaldības policijas, ka Ventspilī, Reņķa dārza stāvlaukumā ir apturēts transportlīdzeklis "BMW", kura vadītājs veica apzinātu sānslīdi.

Arī 25.novembrī ap pulksten 20.10 Ventspilī, Kuldīgas ielā, Reņķa dārza stāvlaukumā Ventspils Valstspilsētas Pašvaldības policijas amatpersonas apturēja transportlīdzekli "Volkswagen T-Cross", jo fiksēja, ka tā vadītājs veic apzinātu sānslīdi. Pašvaldības policijas amatpersonas noskaidroja, ka vadītājam nav iegūtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Policisti uz notikuma vietu izsauca Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonas un pret vadītāju tika uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi – par agresīvu braukšanu un par transportlīdzekļa vadīšanu bet transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

26.novembrī ap pulksten 23.40 Ventspilī, Vecā Staldzenes ceļa stāvlaukumā tika apturēts transportlīdzeklis "BMW", kura vadītājs agresīvi vadīja automašīnu, kas izpaudās kā apzināta sānslīdes radīšana. Tāpat konstatēts, ka vīrietim nav transportlīdzekļa vadītāja tiesības. Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonas pret vadītāju uzsāka divus administratīvo pārkāpumu procesus – par agresīvu braukšanu un par transportlīdzekļa vadīšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

25.novembrī ap pulksten 21.50 Ventspilī, Vecās Staldzenes ceļa stāvlaukumā tika apturēts transportlīdzeklis "Volkswagen Golf", kura vadītājs veica apzinātu transportlīdzekļa sānslīdi. 26.novembrī ap pulksten 00.27 Ventspilī, Dienvidu mola stāvlaukumā tika apturēts transportlīdzeklis "Audi", kura vadītāja to vadīja agresīvi, veicot apzinātu sānslīdi.

25.novembrī ap pulksten 23.20 Ventspilī pa Loču ielas stāvlaukumā tika apturēts transportlīdzeklis "BMW" par agresīvu braukšanu, tāpat ap pulksten 21.40 Ventspilī, Naftas ielā tika apturēts transportlīdzeklis "BMW", kura vadītājs veica apzinātu transportlīdzekļa sānslīdi, kā arī ap pulksten 21.30 Ventspilī, Talsu ielas stāvlaukumā tika apturēts transportlīdzeklis "Audi", kura vadītājs to vadīja agresīvi.

Valsts policijā pret visiem 18 transportlīdzekļu vadītājiem ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par agresīvu braukšanu. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu, par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā apzināta sānslīdes radīšana uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumi, laukumi, pagalmi), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 70 līdz 280 eiro.

Valsts policija atgādina, ka nepamatots risks, autovadītāju prasmju pārvērtēšana, nepārdomāti un pārgalvīgi manevri un ātrums – tie ir iemesli, kas var novest pie smagām vai pat letālām sekām. Valsts policija aicina nebūt pārgalvīgiem, ievērot savstarpējo cieņu un sapratni uz ceļa, un neapdraudēt kā sevi, tā arī apkārtējos.