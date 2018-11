Nepiemērotas riepas kļūst par avāriju cēloni

Novembrī un decembrī – mēnešos, kad lielākajai daļai autovadītāju pie stūres nākas sēsties diennakts tumšajā laikā lietū, slapjdraņķī un citos redzamību apgrūtinošos apstākļos, valstī notiek daudz avāriju. Iemeslus var atrast visdažādākos – sākot ar gājējiem, kas nelieto atstarotājus, un beidzot ar ne vienmēr labi apgaismotiem ceļiem. Taču no vairuma avāriju būtu iespējams izvairīties, regulāri pārbaudot automašīnas tehnisko stāvokli – piemēram, noregulējot lukturus, nomainot logu tīrītāju slotiņas vai lietojot piemērotas riepas.

Divas no šīm automašīnas daļām ir kritiski svarīgas šajos mēnešos. Neraugoties uz to, daudz autovadītāju tam nepievērš uzmanību – viens no galvenajiem iemesliem Baltijas valstīs, kā dēļ automašīnām atkārtoti jādodas uz tehniskās apskates stacijām, ir tieši nenoregulēti lukturi. Nepiemērotas riepas arī ir viens no galvenajiem iemesliem.

"Pārāk nolietotas vai sezonai nepiemērotas riepas ir viens no galvenajiem avāriju cēloņiem ne tikai Baltijas valstīs, bet arī citās Eiropas valstīs. Mēs iesakām ziemas riepas uzstādīt jau oktobrī, lai rīta salnas, ko reizēm piedzīvojam novembrī, nekļūtu par nepatīkamu pārsteigumu. Taču, redzēdami, ka aiz loga spīd saule, autovadītāji nereti zaudē modrību un aizmirst, ka gaisa temperatūra novembrī var būt tikai pāris grādu virs nulles, bet ceļa segums – ļoti slidens," saka "Goodyear" riepu tirdzniecības vadītājs Baltijas valstīs Mārtiņš Grīnbergs.

Apdrošināšana nebūtu spēkā

Latvijā un Igaunijā prasības attiecībā uz ziemas riepām ir diezgan liberālas – automašīnām ar tām obligāti jābrauc tikai trīs ziemas mēnešus, no 1. decembra līdz 28. februārim, taču vairums autovadītāju ziemas riepas lieto vismaz dažas nedēļas ilgāk. Lietuvā obligātā sezona ir ilgāka, un ilgst no 10. novembra līdz 31. martam.

Lietuvā autovadītāji, redzēdami labus laikapstākļus, reizēm vienkārši aizmirst riepas nomainīt laikus vai tīšām mēģina pēc iespējas mazāku laiku lietot ziemas riepas. Taču risks ir liels – viņi vispirms nopietni riskē ar savu un citu satiksmes dalībnieku drošību, policijas sodu un pat tehniskās apskates uzlīmes pazaudēšanu. Izraisot satiksmes negadījumu, civiltiesiskās apdrošināšanas sabiedrība nodarīto kaitējumu visdrīzāk prasītu atlīdzināt vainīgajam, jo automašīna ar sezonai nepiemērotām riepām nav tehniskā kārtībā un to lietot nedrīkst.

"Manuprāt, policijas uzliktie sodi ir sīkums. Apdrošināšanas spēkā neesamība var ievērojami patukšot maku, taču tas joprojām nav galvenais iemesls – vissvarīgākais arguments, kāpēc automašīna jāaprīko ar kvalitatīvām un piemērotām riepām, ir drošība. Jūsu pašu, ģimenes un citu satiksmes dalībnieku. Riepas ir automašīnas vienīgais kontakts ar ceļa segumu, un nepiemērotas riepas ir cēlonis lielai daļai satiksmes negadījumu – no daudziem no tiem būtu iespējams izvairīties, ja autovadītāji rūpīgāk apkoptu savas automašīnas," apgalvo satiksmes drošības speciālists Oskars Irbītis.

Autovadītājiem vajadzētu zināt arī to, ka ziemā ekspluatējamo riepu protektora dziļumam Latvijā jābūt vismaz 4 mm, bet Lietuvā un Igaunijā – 3 mm. To ir vērts zināt tiem autovadītājiem, kas brauc uz Baltijas valstīm. Riepām, kas atrodas uz vienas ass, jābūt vienāda izmēra, ar vienādu kravnesības indeksu, un protektoru nolietojuma līmeņa atšķirībai jābūt minimālai. Ja automašīna tiek aprīkota ar jau lietotām riepām, mazāk nodilušās riepas speciālisti iesaka likt uz aizmugurējās ass, jo tās slīdēšanu savaldīt ir grūtāk, salīdzinot ar priekšējo asi.

Lielbritānijā kontrole ir stingrāka

Labs piemērs, runājot par kontroli, tiecoties nodrošināt to, lai automašīnas būtu aprīkotas ar piemērotām riepām, ir Lielbritānija. Speciālisti vienā no vislielākajiem Eiropas automašīnu tirgiem ir pamanījuši, ka vairums autovadītāju brauc ar pārāk nolietotām riepām, piemēram, vairāk nekā 2 miljoni automašīnu šī iemesla dēļ nespēj iziet obligāto tehnisko apskati.

Saskaņā ar Lielbritānijas Transporta departamenta datiem valstī katru gadu par vairāku simtu avāriju cēloni tiek atzītas riepas – pārāk nolietotas, nepareizi piepumpētas vai bojātas. No šiem incidentiem būtu iespējams izvairīties, ja autovadītāji automašīnām pievērstu vairāk uzmanības.

Taču speciālisti tic, ka stingri sodi un kontrole ļaus šo skaitu samazināt un mudinās britus ar lielāku atbildību raudzīties uz automašīnu apkopi. Piemēram, šobrīd autovadītājs, kura automašīnas viena riepa ir pārāk nolietota (protektora dziļums ir mazāks par 1,6 mm), riskē saņemt sodu 2500 mārciņu apmērā. Ja visas četras automašīnas riepas ir nolietotas vairāk par atļauto, sods var sasniegt 10 tūkstošus mārciņu.

Šādi sodi tika noteikti nesen, tāpēc statistiskas analīzes par šo sodu un stingrākas kontroles ietekmi uz satiksmes drošību vēl nav. Tomēr Lielbritānijas Transporta departamenta speciālisti apgalvo, ka stingrākai automašīnu kontrolei, veicot automašīnu riepu pārbaudi, kopā ar lielākiem sodiem pozitīvu rezultātu būtu jādod jau vistuvākajā laikā.