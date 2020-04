Neskatoties uz satiksmes plūsmas mazināšanos, joprojām daudz dzērājšoferu

Neskatoties uz satiksmes plūsmas mazināšanos Covid-19 krīzes laikā, aprīļa pirmajās astoņās dienās valstī kopumā konstatēti 75 gadījumi, kad autobraucēji vadījuši savu spēkratu alkohola reibumā.

Līdz ar ārkārtējo situāciju valstī ir samazinājusies satiksmes plūsma, taču autovadītāji aizvien ir pārgalvīgi un bezatbildīgi, vērtē Valsts policija.

No 1. līdz 8. aprīlim valstī kopumā konstatēti 75 gadījumi, kad autobraucēji vadījuši savu spēkratu alkohola reibumā, no tiem 13 bijuši arī bez vadītāja apliecības. Piemēram, 7. aprīlī Rīgas reģionā konstatēti pat 11 dzērājšoferi, no kuriem seši bija bez vadītāja apliecības.

Policija norāda, ka braukšana dzērumā draud ar naudas sodu, tiesību atņemšanu un arestu.

Tāpat policija atgādina, ka arī Lieldienu brīvdienās ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi, ja tajos piedalās iedzīvotāji, kuri nedzīvo kopā.

Tas nozīmē, ka svinības vai ciemošanās pie radiem, draugiem, vecvecākiem, pasēdēšana dārzā ar kaimiņiem vai jebkādi citi privāti satikšanās pasākumi ir aizliegti.