'Neste' nākamgad plāno Latvijā ieviest elektroauto uzlādes pakalpojumu

"Neste" savās degvielas uzpildes stacijās Somijā ievieš publiskas lieljaudas uzlādes (HPC) iespējas vieglajiem un vidējas kravnesības elektriskajiem automobiļiem. Ieviešot "Neste MY Renewable Charging", uzņēmums papildina savu produktu un pakalpojumu portfeli Somijā, lai atbalstītu pāreju uz zemas emisijas transportu. "Neste Latvija" plāno ieviest elektro uzlādes Latvijā nākamgad.

Apkalpojot gan uzņēmumus, gan patērētājus, "Neste" pirmās publiskās lieljaudas uzlādes stacijas no gadu mijas būs pieejamas divās "Neste" degvielas uzpildes stacijās Somijā. Turklāt "Neste" mērķis ir līdz 2024. gada beigām atvērt vairākus desmitus jaunu ātrās uzlādes staciju "Neste" degvielas uzpildes stacijās visā Somijā. "Neste" Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros no Eiropas Savienības Alternatīvo degvielu infrastruktūras finansēšanas instrumenta saņēmusi trīs miljonus eiro sava publiskā elektrisko automobiļu uzlādes tīkla izbūvei.

"Elektrisko automobiļu uzlādes iespēju piedāvāšana "Neste" klientiem Somijā ir dabisks turpinājums mūsu produktu un pakalpojumu attīstībai, jo ir nepieciešami dažādi risinājumi, lai samazinātu ar transportu saistīto izmešu daudzumu," saka "Neste" degvielas uzpildes staciju tīkla Somijā tirdzniecības vadītāja Katri Taskinena.

"Neste" pakalpojumu "Neste Charging", kas ietver arī viedos uzlādes risinājumus, Somijā strādājošiem loģistikas uzņēmumiem un to apakšuzņēmējiem ieviesa 2022. gada februārī. Maijā "Neste Porvo" naftas pārstrādes rūpnīcā un uzņēmuma galvenajā mītnē Somijā tika ieviesti pirmie darba vietas elektromobiļu uzlādes risinājumi. Jaunās "Neste MY" uzlādes stacijas visu savu elektroenerģiju iepērk no atjaunīgiem energoresursiem.

"Mūsu lieljaudas uzlādes stacijās vienmēr tiek izmantota augstākā līmeņa tehnoloģija, kuru var izmantot elektrisko automobiļu vadītāji, jo īpaši sastrēgumstundās un intensīvas satiksmes laikā brīvdienās. Mums ir jānodrošina, lai lieljaudas uzlādes staciju pārklājums būtu pietiekams, ņemot vērā pieaugošo elektrisko automobiļu skaitu, un lai stacijās būtu pietiekama jauda vairākām automašīnām un vadītājiem vienlaikus," rezumē Taskinena.