Netipiski vasarai pieaudzis auto lukturu zādzību skaits

Vasaras mēnešos īpaši pieaudzis lukturu zādzību skaits. Līdz šī gada jūlija vidum jau ir nozagts tāds pats lukturu skaits, kā visa 2018. gada laikā, liecina "If Apdrošināšanas" atlīdzību dati. Visbiežāk bez auto lukturiem paliek tieši "Volvo" automašīnas.

Kaut arī auto vandalisma gadījumi un detaļu zādzības parasti biežāk notiek tieši gada tumšajā laikā, šogad lukturu zādzību skaits pieaudzis jūnijā un jūlijā. "Gan mūsu partneru, gan "If" apkopotā informācija liecina, ka pēdējo mēnešu laikā atkal sarosījušies lukturu zagļi. Pirmajā gada ceturksnī lukturi tika zagti krietni mazāk, bet tagad skaits atkal pieaug," komentē "If" atlīdzību daļas vadītāja Līga Bērziņa.

Šogad visbiežāk bez auto lukturiem palikušas "Volvo" automašīnas, parasti septiņus līdz 11 gadus veci auto. Apzog dažādus "Volvo" modeļus, bet nedaudz biežāk "V60", "S80" un "XC60". Vidēji atlīdzības par jaunu lukturu nomaiņu šiem modeļiem ir no 900 līdz 2000 eiro atkarībā no automašīnai nodarīto bojājumu apmēra. Salīdzinot ar situāciju, kāda bija pirms dažiem gadiem, ir mainījies veids, kā tiek veiktas zādzības. Arvien biežāk zagļi izsit automašīnas logu vadītāja pusē, lai atvērtu auto motora pārsegu.

"Zagļu interesi tieši par "Volvo" varētu skaidrot ar to, ka Latvijā tas ir gana populārs auto, un to detaļām ir pieprasījumus otrreizējā tirgū. Viena no efektīvākajām aizsardzības metodēm pret auto detaļu zādzībām ir to marķēšana vai lukturu aizsargu uzstādīšana, kā arī motora pārsega bloķēšanas iekārtas uzstādīšana. Ja policija noķers auto detaļu zagļus, īpašniekiem izdosies marķētās detaļas atgūt. Tāpat iesakām auto īpašniekiem mēģināt novietot auto drošākās stāvvietās," atgādina Bērziņa. Nozagti auto lukturi var likt mainīt arī atvaļinājuma plānus, jo uz jaunu lukturu piegādi dažiem auto modeļiem var nākties gaidīt pat vairākas nedēļas.



Pēc "If" datiem, 2018. gadā visbiežāk lukturi tika zagti "VW Touareg" automašīnām, kas bija aptuveni 10 gadus vecas. Pagājušajā gadā šīs markas automašīnas sastādīja vairāk nekā pusi no visām lukturu zādzībām. Otrajā vietā pērn šajā ziņā ierindojās "Volvo XC90".

Vispopulārākās auto detaļas, ko izvēlas zagļi, joprojām ir auto spoguļi un auto spoguļu stikliņi. Šajā pavasarī auto spoguļus biežāk zaga no BMW automašīnām, bet vasarā var vērot, ka spoguļi vairāk tiek zagti no citām luksusa klases automašīnām. Jūnijā vienas nedēļas laikā spoguļi vai to stikliņi tika nozagti gan "Jaguar XF", "Lexus RX", "Porsche Panamera", gan četrām "Mercedes-Benz" automašīnām.

Kopumā pēdējo gadu tendences ir palikušas līdzīgas, visbiežāk spoguļus zog no BMW automašīnām, otrajā vietā paliek "Audi" un "Mercedes-Benz". Tomēr, salīdzinot šī brīža situāciju ar zādzību bumu, kas bija vērojam pirms vairākiem gadiem, spoguļu zādzību apmērs ir zemāks.

Joprojām aktuāli ir arī citi vandalisma gadījumi, tiek zagtas auto dekoratīvās aizsargrestes, bijis pat gadījums, kad mēģināts nozagt degvielu, salaužot bākas atveri.