'Nissan' uzdāvinājis jaunu pikapu amerikānim, kurš ar līdzšinējo nobrauca 1,6 miljonus km

1,6 miljonus kilometru ar "Nissan Frontier" (Eiropā pazīstams kā "Navara") pikapu nobraukušajam amerikānim Braienam Mērfijam autoražotājs Čikāgas autoizstādē uzdāvinājis jauno "Frontier" pikapu, kuru kurjers - ekspeditors varēs nokomplektēt pēc sirds patikas.

Mērfijs dāvanu pieņēmis un izvēlējies jauno "Frontier" ar 3,8 litru V6 benzīna dzinēju un deviņpakāpju automātisko pārnesumkārbu. Jau rakstījām, ka pikaps, ar kuru viņš nobrauca 1,6 miljonus kilometru, bija aprīkots ar 2,5 litru četrcilindru motoru un piecpakāpju manuālo pārnesumkārbu.

Lai arī Čikāgas autoizstādē tika prezentēts jaunais "Nissan Frontier" modelis, tas joprojām ir tas pats D40 (rūpnīcas indekss) paaudzes, bet kārtējo reizi modernizēts. Oriģināli šis modelis tika prezentēts 2005. gadā un arī jaunais no tā vizuāli būtiski neatšķiras. Mērfijs 1,6 miljonus kilometru nobrauca ar 2007. gada izlaiduma "Frontier".

Neskatoties uz to, ka Mērfijs bez maksas var izvēlēties, kādas komplektācijas jauno "Frontier" vien vēlas, viņš paziņojis, ka aprīkos to tikai ar tām "ekstrām", kas ir nepieciešamas viņa darbam, jo pensionēties negrasās vēl vismaz sešus gadus. Tādēļ jaunajam pikapam viņš no papildu aprīkojuma izvēlēsies tikai pastiprināto balstiekārtu un apsver sarkanās virsbūves krāsas vietā šoreiz izvēlēties zilo.



Savukārt kurjera - ekspeditora līdzšinējais pikaps, kura odometru rotā viena miljona jūdžu nobraukuma atzīme, nonāks "Nissan" muzejā Tenesī štatā.