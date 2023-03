No 1. aprīļa būs stingrāki nosacījumi OCTA noformēšanai

Šobrīd Latvijā ir gandrīz 50 tūkstoši transportlīdzekļu, kas noņemti no uzskaites atsavināšanai Latvijā, bet nav atsavināti vai nodoti tirdzniecībai likumā noteikto piecu dienu laikā, liecina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) dati. "Tas nozīmē, ka sākot ar šī gada 1.aprīli, šo transportlīdzekļu īpašniekiem, neatjaunojot spēkratu uzskaitē, vairs nebūs iespējams noformēt OCTA polisi," skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Likums paredz, ka ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā, bet nav pārdots vai nodots pārdošanā autoveikalā un kopš tā brīža ir pagājušas vairāk nekā piecas dienas, spēkrata īpašniekam vispirms tas jāatjauno uzskaitē. Tikai pēc šīs darbības veikšanas var iegādāties OCTA polisi un piedalīties ceļu satiksmē.

Savukārt, ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas, bet nav reģistrēts citā valstī un kopš tā brīža ir pagājušas vairāk nekā 30 dienas, transportlīdzekļa īpašniekam pirms OCTA polises iegādes vispirms jāatjauno tā reģistrācija Latvijas Republikā.

"Diemžēl pēdējā laikā saskaramies ar aizvien pieaugošu tendenci, kad transportlīdzekļa īpašnieki neuzmanības vai apzinātas ļaunprātības dēļ, neveic likumā paredzētās transportlīdzekļa reģistrācijas vai pārreģistrācijas darbības pilnā apmērā. Šādos gadījumos transportlīdzekļa īpašniekam vairs nebūs iespējams iegādāties OCTA polisi, turklāt var rasties situācija, ka par satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem var nākties atbildēt personai, kas joprojām ir tā iepriekšējais īpašnieks," skaidro Abāšins.

Lai stingrāk kontrolētu iespēju izsniegt OCTA polises uz transportlīdzekļiem ar neskaidru statusu attiecībā uz piederību Latvijas Republikā, no 1. aprīļa tiks veiktas izmaiņas OCTA informācijas sistēmā un pie apdrošinātājiem vairs nebūs iespēju nopirkt OCTA transportlīdzekļu īpašniekiem, kas noņēmuši spēkratu no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no tās, bet likumā noteikto dienu laikā nav to izdarījuši un nav atjaunojuši to uzskaitē.

OCTA sistēma Latvijā tika ieviesta 1997. gadā.