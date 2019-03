No ekspedīcijas uz balto lāču zemi līdz izstādei 'Auto 2019' Ķīpsalā

Jau no 12. līdz 14. aprīlim Ķīpsalā notiks Baltijā lielākā autoindustrijas izstāde "Auto 2019", kur līdzās jauniem auto un jaudīgiem tūninga projektiem būs apskatāmi arī sacīkšu spēkrati un specializētā tehnika. Visievērojamākais no tiem būs unikālais arktisko ekspedīciju visurgājējs "Burlak", kas pasaulē šādā modifikācijā eksistē tikai vienā eksemplārā.

Visurgājēju "Burlak" nevarēs nepamanīt – tas ir patiesi milzīgs! Tā garums ir 7,2 metri, platums – 2,9 metri, bet augstums – 3,2 m. Lai arī konstrukcijā daudz ir izmantots alumīnijs, kas ir vieglāks par tradicionāli autobūvē izmantoto tēraudu, tik un tā "Burlak" ar visu kravu un ekipāžu sver iespaidīgas 6,3 tonnas. Kā norāda ekipāžas pārstāvji, šī transportlīdzekļa gabarītus visefektīvāk var apjaust, uzkāpjot uz tā jumta, – tikai tad tā pa īstam var atskārst, kāds monstrs tas ir.

Iespaidīgais visurgājējs ir izgatavots ekstrēmiem, arktiskiem laikapstākļiem, kad gaisa temperatūra sasniedz pat mīnus 60 grādu salu. "Burlak" piemīt teicamas spējas pārvietoties pa bezceļiem – purviem, sniega laukiem, kalniem, dubļiem un ūdenstilpnēm. Ūdenī ar to var pārvietoties ar ātrumu 6 km/h. Kā gaisa spilvens šādā gadījumā kalpo riepas. Gaisa spiediens tajās tiek regulēts no salona, kas atvieglo spiediena maiņu atbilstoši segumam. Tomēr asfalta segumam "Burlak" gan nav piemērots – tā priekšrocības sākas tur, kur asfalts beidzas.

Lai arī "Burlak" un tā ekipāžas pastāvīgā mājvieta ir Latvija, transportlīdzeklis ir radīts un iegādāts Krievijā. Tā izstrādātāji Krievijā pēc tam ir radījuši jaunu modeļu visurgājējus, bet tie ir gan komplektācijā, gan arī tehniskā izpildījuma ziņā atšķirīgi no šī "Burlak". Unikālajam "Burlak" visurgājējam ir trīs riteņu tilti, kas aizgūti no bruņu transporta.

"Burlak" ir aprīkots ar 145 zirgspēku "Toyota" trīs litru dīzeļdzinēju, kas sastopams "Land Cruiser" apvidus automobiļos un "Hilux" pikapos, un automātisko pārnesumkārbu. Interesanti, ka tehniskos mezglus var remontēt no transportlīdzekļa kabīnes. Salons būvēts no vairākiem nodalījumiem: tehniskā nodalījuma, guļamtelpas (četras guļvietas un neliela somu novietne), priekštelpas un vadītāja zonas. Ilgstošu autonomo pārvietošanos bez palīdzības no "ārpasaules" nodrošina 380 litru degvielas cisterna.

Ekspedīcijā uz balto lāču zemi

Tieši pirms diviem gadiem "Burlak" ar ekipāžu no Latvijas devās vairāk nekā 7000 kilometru garajā Jamalas arktiskajā – uz balto lāču zemi Krievijas ziemeļos. Ar "Burlak" tika šķērsoti Arktikas ledus lauki un sniegotā tundra. Ekspedīcijas galamērķis bija Belija jeb Baltā sala, kas ir tālākais punkts Jamalas pussalā un kas ar vieglajām automašīnām ir praktiski nesasniedzama.

Videoieskats 2017. gada Jamalas arktiskajā ekspedīcijā uz balto lāču zemi:

Tomēr ar šo braucienu "Burlak" visurgājēja misija nav beigusies. Ekipāžai tuvākajā nākotnē ir padomā vēl plašāka un vērienīgāka ekspedīcija, par kuras plāniem apmeklētājiem un potenciālajiem sadarbības partneriem vairāk pastāstīs klātienē izstādē "Auto 2019" "WhatCar.lv" ekspozīcijā. Turklāt visu izstādes darbības laiku ekipāžas pārstāvji jebkuram interesentam ļaus arī iekāpt "Burlak" kabīnē.

Izstāde "Auto 2019", tāpat kā pagājušajā gadā, notiks trīs hallēs. Starptautiskā autoindustrijas izstāde iepazīstinās ar aktuālākajiem automodeļiem, komerctransportu, profesionālo tehniku un aprīkojumu, iespaidīgiem tūninga šedevriem, kā arī citiem jaunumiem autoindustrijā.

Izstādi "Auto" organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".