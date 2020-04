Pēdējā laikā viena no pasaules bagātākā cilvēka Bila Geitsa vārds tiek locīts dažādos kontekstos – martā "Microsoft" dibinātājs paziņoja, ka atkāpjas no šī uzņēmuma direktoru padomes, lai vairāk laika veltītu labdarībai. Tāpat šajā pavasarī līdz ar Covid-19 pandēmijas uzliesmojumu sabiedrība atcerējās Geitsa publisko uzstāšanos TED konferencē tieši pirms pieciem gadiem, kur viņš izteicās, ka civilizācijai par kodolieročiem daudz bīstamāks ir lipīgs vīruss, pret kuru nav vakcīnas. Pēdējās desmitgadēs privāto dzīvi neafišējošais Geitss šī gada sākumā izpļāpājās par kādu savu luksusa pirkumu – "Porsche Taycan" sportisko elektromobili. Automobiļi vienmēr ir bijusi viena no Geitsa kaislībām, tādēļ "ielūkosimies" viņa garāžā, kādus zīmīgus spēkratus "Microsoft" dibinātājs izvēlējies kopš 70. gadiem.

64 gadus vecā Bila Geitsa aktīvu vērtība ir ap 98 miljardiem ASV dolāru – par viņu bagātāks ir tikai "Amazon" dibinātājs Džefs Bezoss, kurš ir vienīgais cilvēks pasaulē ar bagātību virs 100 miljardiem dolāru. Tiesa, atkarībā no "Microsoft" un "Amazon" akciju vērtību svārstībām dažkārt Geitss uz kādu laiku atgūst savu pirms tam ilgi turēto pasaulē visbagātākā cilvēka titulu.

Savu pirmo miljardu Geitss nopelnīja 31 gada vecumā – viņš kļuva par gados visjaunāko mūsdienu miljardieri. Neskatoties uz savu pasakaino bagātību, "Microsoft" dibinātājs ar naudu nešķiežas. Tas gan nenozīmē, ka viņš nav sevi palutinājis – viņam ir gan māja, kuras pašreizējā vērtība ir ap 125 miljoniem dolāru, gan arī 40 miljonus dolāru vērta "Bombardier" privātā lidmašīna.

Jau kopš pašiem "Microsoft" kompānijas pirmsākumiem redzamākais luksuss, kam Geitss tērējis savu naudu, ir automobiļi. Turklāt tie visi ir rūpīgi izvēlēti, īpaši savu tehnoloģisko risinājumu dēļ. Geitss nepērk spīdīgus "Rolls-Royce" vai pompozus luksusa apvidniekus, kādus izvēlas, piemēram, šovbiznesa bagātnieki.

Geitsa iemīļotākā automobiļu marka ir "Porsche". Un tieši šī vācu sportisko auto ražotāja spēkrats bija arī viņa pirmais nopietnais auto – 70. gadu beigās, būdams vien nepilnus 25 gadus vecs un izbaudot "Microsoft" pirmos finansiālos panākumus, viņš iegādājās "Porsche 911 Carrera". Lai arī tas ir patiesi sportisks, bet tik mazu gabarītu un vēl ārvalstu ražojuma automobilis nebija tipiskā Amerikā dzimušo un augušo izvēle.