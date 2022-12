No nākamā gada CSDD izsniegs jauna parauga vadītāju dokumentus

No 2023. gada 2. janvāra Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) sāks izsniegt jauna parauga vadītāja dokumentus, tai skaitā vadītāja apliecības ar moderniem pretviltošanas elementiem, kas iestrādāti ar šā brīža jaunākajām tehnoloģijām.

Jaunā parauga vadītāja dokumentos būs krāsaina, ar lāzergravēšanas tehnoloģiju iestrādāta fotogrāfija. Atbilstoši jaunāko tehnoloģiju sniegtajām iespējām tiks modernizēti arī citi drošības elementi – taktili, ar tausti jūtami detalizēti gravējumi, kā arī ultravioletajā gaismā redzamie attēli. Norādītie drošības elementi tiks iestrādāti visu veidu vadītāju dokumentos, ne tikai vadītāja apliecībā.

Lai uzsāktu šo dokumentu izsniegšanu, šī gada izskaņā un nākošā gada pirmajās dienās desmit CSDD Klientu apkalpošanas centros (KAC), kuros tiek nodrošināta vadītāja dokumentu izsniegšana, notiks nepieciešamo tehnisko līdzekļu un jaunās sistēmas programmatūras nomaiņa. Pāreja uz jaunā tipa vadītāja dokumentu izsniegšanu notiks pakāpeniski: no 2. janvāra – Rīgas KAC, Daugavpils KAC, Liepājas KAC un Valmieras KAC; no 3. janvāra – papildus Jelgavas KAC un Rēzeknes KAC; no 4. janvāra – papildus Talsu KAC un Gulbenes KAC; no 5. janvāra – visos desmit CSDD KAC, tajā skaitā Jēkabpils KAC un Ventspils KAC.

Patreizējā parauga vadītāja dokumentu izsniegšana no nākošā gada 2. janvāra tiek pārtraukta, un CSDD aicina savus klientus plānot dokumentu saņemšanu saskaņā ar iepriekšminēto grafiku. Dokumentus var saņemt klātienē jebkurā no KAC bez iepriekšēja pieraksta, un CSDD sola nodrošināt maksimāli īsus gaidīšanas laikus.

Maksa par dokumentiem nemainās (par vadītāja apliecības maiņu – 22,05 eiro).

Visas līdz šim izsniegtās vadītāja apliecības ir derīgas līdz to norādītā termiņa beigām. Taču, mainot šo dokumentu, obligāti jāpārliecinās par veselības pārbaudes derīguma termiņu.

CSDD pieņem vadītāju kvalifikācijas eksāmenus un izsniedz, maina un atjauno transportlīdzekļu vadītāju apliecības. CSDD var iegūt velosipēda, AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, E kategoriju vadītāju apliecības, kā arī Atpūtas kuģu vadītāju apliecības kuģošanai Latvijas iekšējos un starptautiskos ūdeņos.

Vadītāja apliecība ir dokuments, kas apliecina tiesības vadīt tajā norādīto kategoriju transportlīdzekļus. Tā atbilst 1968. gada Vīnes konvencijai "Par ceļu satiksmi", kā arī Eiropas Savienības tiesību aktiem un ir derīga braukšanai gan Latvijā, gan ārvalstīs.