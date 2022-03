No Ņujorkas līdz Losandželosai ar rekorda īsu laiku elektroauto uzlādei

Otrpus Atlantijas okeānam sasniegts jauns elektroauto rekords – tur, ar jauno "Kia EV6" braucot pāri Amerikas Savienotajām Valstīm, fiksēts īsākais akumulatora uzlādes laiks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Veicot 4635 jūdzes (7459 km) septiņas dienas ilgajā ceļā no Ņujorkas līdz Losandželosai, brauciena dalībnieki akumulatora uzlādēšanai veltīja vien septiņas stundas 10 minūtes un vienu sekundi, tādējādi iepriekšējo "Tesla" rekordu uzlabojot vairāk nekā par piecām stundām (12 stundas 48 minūtes un 19 sekundes).

Interesanti, ka vidēji apstāšanās akumulatora uzlādes dēļ aizņēma mazāk nekā 20 minūtes. Tāpēc ceļotāji mašīnas rezerves neatjaunoja naktī, kamēr paši gulēja, bet paļāvās uz "EV6" spēju neticami ātri uzlādēt akumulatoru, izmantojot īpaši ātrās uzlādes stacijas.

Balstīts uz speciāli izstrādātas elektromobiļu "E-GMP" platformas, "Kia EV6" var pieņemt līdz pat 350 kW lielu uzlādes jaudu, tāpēc atbilstošās stacijās tā akumulatoru no 10 līdz 80% var uzlādēt nieka 18 minūtēs, bet ar četrām minūtēm pietiek, lai to uzlādētu 100 kilometriem. Atkarībā no izvēlētās modeļa versijas akumulatora kapacitāte var būt pat 77,4 kWh, bet motora jauda – no 125 līdz 430 kW; savukārt maksimālā sniedzamība ar vienu uzlādi – 528 km.

Auto ir gatavi, jāsasparojas infrastruktūras attīstītājiem

Izdevējs un žurnāla "Auto Bild Lietuva" galvenais redaktors Vitolds Miļus ir viens pieredzējušākajiem autoceļotājiem un sportistiem ne tikai Baltijā, bet visā Eiropā. Viņa kontā ir divi pasaules rekordi (visīsākajā laikā mēroti maršruti Lisabona–Vladivostoka un Nordkaps–Keiptauna), ekspedīcijas uz nomaļiem pasaules nostūriem, kā arī dalība daudzos ekorallijos un elektroauto sacensībās. Viņš uzskata, ka ar elektroauto jau tagad iespējams doties tūkstošiem kilometru braucienos, tikai pirms tam rūpīgi jāizpēta maršruts. Pēc ceļotāja pieredzes, ražotāju piedāvājums ir pietiekami plašs un ietver spēkratus, kas ir piemēroti gariem ceļojumiem kopā ar ģimeni, – vienīgais, kas var sagādāt raizes, ir infrastruktūra.

""EV6" var ātri uzlādēt, tajā ir patīkami atrasties, tāpēc pati mašīna diez vai kļūs par ceļojuma pudeles kaklu, drīzāk pārsteigumus sagādās infrastruktūra. Dodoties uz ārzemēm, nākas izmantot dažādu operatoru stacijas, bet tās nebūt nav vienādas. Tāpēc ir svarīgi zināt, ka, šķērsojot daudzas valstis, nāksies saskarties ar dažādām sistēmām, kam būs unikālas izmantošanas nianses: sākot no lietotnēm, kurās nav angļu valodas, un beidzot ar pakalpojuma aktivizēšanas slazdiem, no kuriem nespēj izkļūt pat pieredzējuši lietotāji," norāda Miļus (attēlā).

Foto: Publicitātes foto

Pateicoties ātro uzlādes staciju tīkla attīstībai, cilvēki, kas ceļo pa Eiropu ar moderniem elektromobiļiem, jūtas arvien komfortablāk: ātrā uzlāde sniedz zināmu drošības sajūtu un ļauj spontāni mainīt maršrutu. Tāpēc speciālists iesaka pievērst lielāku uzmanību tieši šim aspektam. "Ātrā uzlāde ir ļoti laba lieta, taču, lai to pilnvērtīgi izmantotu, jāizvērtē infrastruktūra plānotajā maršrutā. Un jāskatās ne tik daudz uz staciju skaitu, cik uz to, vai tās ir ātrās vai lēnās," iesaka Miļus.

Ātruma faktors

Kā jau ierasti, elektroauto īpašniekiem tiek ieteikts akumulatoru uzlādēt līdz 80 procentiem. Ja turpina virs šī skaitļa, uzlādes process ievērojami palēninās, tāpēc tiem, kas ceļā vēlas ietaupīt laiku, nav vērts gaidīt. Un attiecīgi ir vērts veicamā attāluma nogriežņus aprēķināt tā, lai gadījumā, ja izvēlētā stacija nedarbojas vai ir ļoti noslogota, nākamā būtu sasniedzama.

"Es nekad nevienam neieteiktu braukt līdz tukšam akumulatoram. Mans padoms pat tiem, kas nekad nešķērso valsts robežu, – allaž nodrošinieties ar pietiekamu enerģijas rezervi, lai nepieciešamības gadījumā spētu aizkulties vienu staciju tālāk, nekā domāts. Es pats garākos braucienos elektroauto cenšos uzlādēt katru reizi, kad apstājos. Ja ir iespējams ātri iegūt 100 km rezervi, apstājoties uz 10 minūtēm, – kāpēc to neizmantot?" saka Vitolds.

Tāpat eksperts min vēl kādu aspektu. Vācijā cilvēki ir pieraduši braukt ar maksimālo ātrumu, bet vietās, kur ierobežojumu nav, – tik ātri, cik ļauj mašīna. Taču Vitolds uzsver, ka ir svarīgi zināt, kā mašīnas veiktspēju ietekmē ātra braukšana. Ja vēlaties lidot pa Polijas vai Vācijas lielceļiem, noskaņojieties, ka akumulators būs jālādē biežāk. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka līdz nodomātajam mērķim netiksiet.

"Enerģijas patēriņš būtiski pieaug, pieaugot ātrumam, tāpēc drīz vien jebkurš saprot, ka pārvietoties šādā režīmā gluži vienkārši nav vērts. Izvēloties mašīnai saudzīgāku ātrumu, patēriņu iespējams samazināt vairāk nekā divkārtīgi, pie viena būtiski palielinot veicamo attālumu," skaidro Miļus.

Viesnīcas gan nakšņošanai, gan uzlādei

Autobraucēji arvien biežāk izmanto specializētās lietotnes, lai plānotu, kur un cik daudz papildināt elektromobiļa rezerves. Vitolds Miļus iesaka: meklējot viesnīcas, pārbaudiet, vai tajās ir uzlādes iespēja, – tas ir ļoti svarīgi. "Vairākumā gadījumu viesnīcas nodrošina bezmaksas uzlādi, un tūristiem tas ir īpaši ērti, jo no rīta auto ir gatavs jaunam ceļa posmam un ne par ko nav jāuztraucas," norāda žurnālists.

Protams, garajos ģimenes ceļojumos var būt vairāk pieturu, nekā sākotnēji iecerēts: lai izkustētos, paēstu vai tuvāk iepazītu vietu. Tāpēc, plānojot maršrutu, ir vērts izvēlēties tādas izklaides vietas, kur ir uzlādes stacijas. Tās var atrast ne tikai pie šosejām un reģionālajiem ceļiem, bet arī pilsētās, kā arī atpūtas un tirdzniecības vietās.

Vitolds Miļus vērš uzmanību arī uz to, ka lielākā daļa jauno elektroauto jau tagad bez problēmām sasniedz 200 km, tāpēc pieturas var rēķināt ar šādu intervālu. "Ieteicams izvēlēties ātrās stacijas, un ļoti labi, ja tās tuvumā ir kafejnīca vai lielveikals, kur lietderīgi pavadīt laiku, kamēr mašīna lādējas. Visus šos aspektus var noskaidrot un izpētīt jau plānošanas stadijā, tāpēc grūtībām ar to atrašanu nevajadzētu būt. Lielākā daļa Eiropas uzlādes staciju izvietotas tieši pēc šādas loģikas, proti – blakus atpūtas iestādēm. Parasti šādas pieturvietas ir labi uzturētas un retāk sagādā nepatīkamus pārsteigumus autovadītājiem," rezumē Miļus.