No otrdienas Rīgas Motormuzejs ver durvis apmeklētājiem

No otrdienas, 16. novembra, Rīgas Motormuzejs ver durvis apmeklētājiem. Muzejs būs atvērts "zaļajā režīmā" no otrdienas līdz svētdienai, no pulksten 10 līdz 18. Muzejā skatāma atjaunota pastāvīgā ekspozīcija ar vairāk nekā 100 vēsturiskajiem spēkratiem, kā arī unikāla un starpkultūru sakaru mēroga ziņā nebijusi izstāde "Automobiļu dizains: Nučo Bertone – simts gadi itāļu auto stila. Kupeja".

Itāļu auto izstādi veido septiņi ievērojami eksponāti, to skaitā "Alfa Romeo Giulietta" pirmais koka makets 1:1 mērogā, kas palīdz saprast, kā tika izveidots un iemiesots automobiļa dizains metālā, "Alfa Romeo GT Junior", "Alfa Romeo Montreal", "Iso Rivolta Lele", bet lielākā zvaigzne ir "Bertone Nuccio" – 2012. gada konceptauto, ko izgatavoja par godu kompānijas simtgadei un prezentēts 2012. gada Ženēvas auto izstādē.

Lielos ekspozīcijas priekšmetus papildina dažāda vēsturiskā informācija: rasējumi, skices, foto un video materiāli. Atsevišķas uzmanības vērta ir arī Bertone sadarbība ar "Lamborghini". Izstādes apmeklētāji var apskatīt 1968. gada "Lamborghini Espada", kas ievadīja lielo, četrvietīgo kupeju ēru. Raksturojot automobili tā laika presē, sastopami apzīmējumi kā "izsmalcināta viesistaba, kas spējīga sasniegt 250 km/h".



Lai apmeklējumu padarītu aizraujošāku, muzejs papildinājis savu pakalpojumu klāstu ar interaktīvu spēli "Ceļojums autobūves vēsturē". Spēles 23 uzdevumi ļaus paraudzīties gan uz automobiļiem, gan autobūvi nedaudz citādi. Aktivitāte būs saistoša visai ģimenei, jo uzdevumi ir dažādas sarežģītības – no pavisam viegliem līdz tādiem, kur noderēs trenēta vērotāja acs. Spēle aktivizējama viedierīcēs, tās pieejas kodu valsts svētku nedēļā bez maksas aicina saņemt muzeja kasē.

Rīgas Motormuzejs apmeklētājiem būs atvērts "zaļajā režīmā". Muzeju varēs apmeklēt pieaugušie ar Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātiem, ņemot līdzi arī savus nepilngadīgos bērnus. Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic Covid-19 testi, savukārt bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.