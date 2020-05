No sestdienas Rīgas Motormuzejs vērs durvis apmeklētājiem

No sestdienas, 16. maija, Rīgas Motormuzejs ver durvis apmeklētājiem. Ārkārtējās situācijas laikā muzejs būs atvērts no otrdienas līdz svētdienai – no pulksten 10 līdz 18. Muzejā skatāma pastāvīgā ekspozīcija ar vairāk nekā 100 vēsturiskajiem spēkratiem, kā arī izstāde "Garāža", kur aplūkojami jaunākie un spilgtākie 2019. gada Latvijas Antīko automobiļu kluba (AAK) biedru atradumi.

Rīgas Motormuzejs, verot durvis apmeklētājiem, piedalās kopējā muzeju informatīvajā kampaņā #TiekamiesTagad. Tās ietvaros apmeklētāju ērtībai muzejā izvietoti spilgti dzelteni vienota dizaina un informācijas materiāli, kas veidoti saskaņā ar valstī noteiktajām sanitārā protokola prasībām un aicina apmeklētājus rūpēties par sev un apkārtējiem drošu viesošanos muzejā. Kampaņu organizē Latvijas Muzeju biedrības biedri.

Lai apmeklējumu padarītu aizraujošāku, muzejs papildina savu pakalpojumu klāstu ar interaktīvu spēli "Ceļojums autobūves vēsturē". Spēles 23 uzdevumi ļaus paraudzīties gan uz automobiļiem, gan autobūvi nedaudz citādāk. Aktivitāte paredzēta visai ģimenei, jo uzdevumi ir dažādas sarežģītības – no pavisam viegliem līdz tādiem, kur noderēs trenēta vērotāja acs. Spēle aktivizējama viedierīcēs, tās pieejas kodu aicina iegādāties RMM kasē.

Muzejā pieejamais audio gids piedāvā apmeklētājiem veidot individuālu muzeja apskates maršrutu. Programma automātiski nosaka apmeklētāja atrašanās vietu muzeja ekspozīcijā un atskaņo audio stāstījumu par tiem spēkratiem un kolekcijām, kas atrodas netālu no apmeklētāja. Audio gids iznomājams muzeja informācijas centrā un pieejams latviešu, angļu un krievu valodā.

Daudz vairāk par muzeja eksponātiem var uzzināt, ja to apmeklē kopā ar zinošu gidu. Pieteikt ekskursiju gida pavadībā iespējams, tikai veicot iepriekšēju rezervāciju, zvanot pa tālruni 67025888. Ekskursijas tiks organizētas grupām līdz 15 cilvēkiem, izmantojot individuālas apraides sistēmu, kas nodrošina nepieciešamo distancēšanos.