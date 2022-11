Nolietotās riepas bez maksas varēs nodot līdz 9. decembrim

Lai automobiļu sagatavošana drošai braukšanai ziemas apstākļos, veicot sezonālo riepu maiņu, tiktu īstenota atbildīgi, Latvijas Zaļais punkts aicina no savu laiku nokalpojušajām autoriepām atbrīvoties videi saudzīgā veidā.

Kopā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA "Eco Baltia vide" tiek organizēta riepu bezmaksas nodošanas akciju "Nomet riepu atbildīgi", kas no 8. novembra līdz 9. decembrim notiks riepu pieņemšanas punktā Getliņu ielā 5, Rumbulā, kur katru dienu laikā no pulksten 8 līdz 19 iedzīvotāji aicināti nodot vieglo automašīnu riepas. Autoriepas akcijas laikā tiks pieņemtas bez maksas no fiziskām personām.

Vienlaikus uzņēmums atgādina, ka autoriepas bez maksas tiek pieņemtas vairāk nekā 160 oficiālajās tirdzniecības vietās Latvijas riepu apsaimniekošanas asociācijas veidotajā iniciatīvā "Riepa ar rītdienu". Tāpat riepas tiek pieņemtas arī autoservisos uzreiz pēc riepu maiņas, kā arī atkritumu šķirošanas laukumos, kur par riepu nodošanu var tikt piemērota arī neliela samaksa.

Akcijas rīkotāji vērš uzmanību, ka nolietotās auto riepas ir videi kaitīgie atkritumi un to novietošana neatļautās vietās ir sodāma rīcība, kā arī ir bīstama, jo var radīt ugunsdrošības un vides piesārņojuma riskus. Parūpējoties par riepu pareizu apsaimniekošanu, tiek novērsts potenciālais vides piesārņojums, kā arī tiek saglabāta dabas daudzveidība, jo riepas var pārstrādāt, radot jaunas preces un samazinot pirmreizējo dabas materiālu izmantošanu ražošanā.

"To, ka negodprātīgi iedzīvotāji mēdz no riepām atbrīvoties bezatbildīgi, liecina daudzviet dabā izmesto riepu krāvumi, kas tur saglabājas simtiem gadu, degradējot un indējot mūsu pašu vidi. Riepas ir videi kaitīgie atkritumi un, tāpat kā no citiem atkritumu veidiem, no tām jāatbrīvojas pareizi. Lai to veicinātu, šajā riepu maiņas sezonā ar šo akciju vēlreiz vēršam uzmanību uz to, ka riepas jāapsaimnieko videi draudzīgā veidā. Piemēram, riepas jāiegādājas pie tāda izplatītāja, kurš ir iesaistījies nolietoto riepu apsaimniekošanas sistēmā un attiecīgi nomainīto riepu komplektu maiņas vietā pieņems bez maksas," rezumē Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis.