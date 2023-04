Norvēģijas ekspertu delegācija Baltijā dalās pieredzē par e-mobilitātes attīstību

Trešdien, 12. aprīlī, Latvijā pieredzes apmaiņas vizītē ieradās Norvēģijas transporta un e-mobilitātes ekspertu grupa, lai pārrunātu ilgtspējīgas e-mobilitātes veicināšanas iespējas Latvijā un Baltijā.

Vizīti pēc "Møller Baltic Import" iniciatīvas organizē Norvēģijas Tirdzniecības kamera Latvijā. Plānots, ka projekta ietvaros Norvēģijas pārstāvji apmeklēs arī Lietuvu un Igauniju. Vizītes laikā Latvijā notika tikšanās Rīgas domē un Norvēģijas vēstniecībā. Bija noorganizēta arī diskusija ar Baltijas e-mobilitātes ekspertu darba grupas pārstāvjiem no Latvijas.

Norvēģija ir vadošā valsts pasaulē pēc lielākā elektrisko automašīnu skaita uz vienu iedzīvotāju. Eksperti dalījās efektīvas un ilgtspējīgas e-mobilitātes politikas īstenošanas pieredzē. Tika pārrunāti šīs jomas būtiskākie jautājumi, tostarp saistībā ar Eiropas Savienības (ES) Zaļā kursa politikas pamatnostādņu piemērošanu "Fit to 55" un ieceri no 2035. gada atteikties no jaunu auto reģistrēšanas ar iekšdedzes dzinējiem.

Foto: Publicitātes foto

"Jau līdz šim mums ir bijusi veiksmīga sadarbība ar ekspertiem Baltijas valstīs, lai nodrošinātu pamatu ilgtspējīgākiem mobilitātes risinājumiem nākotnē. Tagad, izveidojot Baltijas valstu ekspertu grupu, šī sadarbība tiek vēl vairāk stiprināta. Norvēģijā esam guvuši daudz pieredzes visos – valsts, pašvaldību, kopienu un indivīdu – līmeņos, no kuras Baltijas valstis var mācīties un pielāgot gūtās zināšanas gan reģiona, gan katras atsevišķas valsts mērogā," saka Norvēģijas bijušais transporta un satiksmes ministrs Jons Georgs Dale.

Rīgas domē Norvēģijas pārstāvji tikās ar domes priekšsēdētāja vietnieku Vilni Ķirsi (JV) un pārrunāja aktuālos jautājumus par videi saudzīgas un ilgtspējīgas e-mobilitātes atttīstību Rīgas pilsētvidē, kā arī Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kas ietver arī klimatneitralitātes veicināšanas pasākumus.

Savukārt tikšanās laikā ar Baltijas ekspertu darba grupas dalībniekiem no Latvijas tika pārrunāti tie aktuālie jautājumi ilgtspējīgas e-mobilitātes veicināšanā, kas attiecas uz elektroauto pieejamības paplašināšanu, tostarp nodokļu un atvieglojumu sistēmas pilnveidošanu, kā arī infrastruktūras un uzlādes staciju tīkla attīstību visā Latvijā un tā savienojumus Baltijas mērogā.

"Attīstot e-mobilitātes infrastruktūru, mums ir vērtīga iespēja mācīties no Norvēģijas pieredzes un pārņemt no tās labāko, piemērojot Baltijas apstākļiem un katras atsevišķas valsts specifikai, tāpēc uz ekspertu diskusiju aicinājām dažādu atbildīgo un ieinteresēto pušu pārstāvjus. Ilgtspējīgai, Baltijā vienotai e-mobilitātes attīstībai būtiskākais ir, lai galvenās iesaistītas puses – valsts pārvalde, pašvaldības un privātais sektors – būtu ar vienādu izpratni par sasniedzamajiem mērķiem un ar tiem saistītajām darbībām. Norvēģijas piemērs demonstrē, ka no valsts puses būtiski ir sniegt efektīvu atbalsta pasākumu un instrumentu kopumu, savukārt pašvaldībām un projektu attīstītājiem jāvienojas par pārdomāti plānotas infrastruktūras attīstību. Tikpat svarīgi kā izveidot kopīgu infrastruktūru reģiona konkurētspējas veicināšanai, ir domāt par atsevišķi katrā valstī risinājiem jautājumiem, piemēram, atbildību sadalījumu, kas nodrošinātu ātru lēmumu pieņemšanu. Mēs aicinām visu ieinteresēto pušu pārstāvjus uz starpnozaru dialoga veidošanu, lai kopā vienotos par turpmākajiem rīcības soļiem un izstrādātu darba plānu e-mobilitātes veicināšanai. Iecerēts, ka varētu tikt dibināta organizācija, kas mērķtiecīgi virza ilgtspējīgas e-mobilitātes priekšlikumu izstrādi un procesu attīstību, lai Latvija un Baltijas valstis kopā spētu sasniegt ES Zaļā kursa politikas uzstādījumus un vienoti virzītos uz klimatneitralitāti," skaidro "Møller Baltic Import" izpilddirektore Ilze Grase-Ķibilde.

Jau ziņots, ka, īstenojot vienotu Baltijas ilgtspējīgas e-mobilitātes attīstības projektu, izveidota Baltijas ekspertu darba grupa, kurā pārstāvēti eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valsts pārvaldes (tostarp ministriju un pašvaldību pārvaldes līmenī), nevalstiskajām organizācijām un biedrībām. No Latvijas Baltijas ekspertu darba grupā ir pārstāvji no Satiksmes ministrijas, Rīgas domes, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Auto asociācijas, Nekustamo īpašumu un attīstītāju alianses, kā arī inovāciju kustības "VeFresh" eksperti ilgtspējīgas mobilitātes attīstības jautājumos.

Baltijas ekspertu darba grupas izveides mērķis ir veicināt kopēju izpratni par konstruktīvas sadarbības nepieciešamību vienotas e-mobilitātes attīstības veicināšanā visās trīs Baltijas valstīs. Rezultātā iecerēts izstrādāt valdlīniju plānu vienotas un ilgtspējīgas e-mobilitātes attīstībai Baltijā, ieviešot Eiropas Savienības Zaļā kursa pamatnostādnes un klimatneitralitātes iniciatīvas.