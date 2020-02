Nosaukta astotās paaudzes 'VW Golf' sākuma cena Latvijā

No šīs nedēļas "Volkswagen" (VW) Latvijā sāk pieņemt klientu pasūtījumus "Golf" jaunākās paaudzes modelim. Līdz šim pasaulē pārdoti vairāk nekā 35 miljoni "Golf" vienību, bet tā astotā paaudze aizsāk jaunu ēru, jo pieejams arī vairākās hibrīda versijās un ar dažādām kompaktklasei inovatīvām tehnoloģijām.

Automobiļa standarta aprīkojums ticis ievērojami paplašināts un ietver tādus elementus kā joslas saglabāšanas asistentu "Lane Assist", sadursmes novēršanas asistentu "Front Assist" ar ārkārtas bremzēšanas sistēmu pilsētā un gājēju uzraudzības sistēmu, kolektīvo satiksmes intelektu "Car2X", digitālo mērinstrumentu paneli, tiešsaistes informācijas un izklaides sistēmu ar skārienjutīgu ekrānu, daudzfunkciju stūri, kā arī LED priekšējos un aizmugurējos lukturus.

Jaunā "VW Golf" sākuma cena Latvijā ir no 19 990 eiro. Pirmie astotās paaudzes "Golf" automobiļi Latvijā tiks piegādāti 2020. gada martā.

Jaunajam "Golf" pieejamas vairākas dzinēja versijas – degvielas (TSI), dīzeļdegvielas (TDI) un hibrīda (mērenā eTSI un plug-in). Visi benzīna un dīzeļdegvielas dzinēji ir aprīkoti ar turbīnām un tiešo iesmidzināšanu. To pieejamā jauda ir no 110 ZS līdz vairāk nekā 300 ZS.

Jaunajā piedāvājumu klāstā ir viens trīscilindru dzinējs, kas attīsta 110 ZS jaudu, kā arī pirmo reizi piedāvāts četru cilindru dīzeļdzinējs ar 115 ZS jaudu.

Turklāt TDI dzinējos pielietots jauns elements – dubultā "AdBlue" iesmidzināšana, lai ievērojami samazinātu slāpekļa oksīdu izmešus (NOx). Jaunā TDI patēriņš ir līdz pat 17% mazāks nekā iepriekšējiem šī tipa dzinējiem, apgalvo autoražotājs.

48V siksnas piedziņas startera ģenerators, 48V litija jonu akumulators un efektīvo TSI dzinēju jaunākā paaudze veido nebijušu mērenā hibrīda piedziņu eTSI. Tādējādi tiek panākti jūtami ieguvumi – patēriņš samazināts par aptuveni 10% (WLTP).

VW piedāvā "Golf" ar trīs eTSI jaudas parametriem –110 ZS, 130 ZS un 150 ZS. "Golf" astotā versija būs pieejama arī kā "plug-in eHybrid", kas attīstīs 204 ZS jaudu.

"Travel Assist" asistents, kas pirmo reizi pasaulē ticis uzstādīts kompaktklases modelim, padara daļēji automatizēto braukšanu iespējamu uz lielceļiem līdz pat 210 km/h bez nepieciešamības aktīvi stūrēt, kāpināt ātrumu vai bremzēt. Tādējādi tiek uzlabotas ērtības un drošība, jo sevišķi garos braucienos.

Jaunais "Golf" ir arī pirmais VW, kas jau standartā būs aprīkots ar "Car2X", kas pielieto informāciju, kuru līdz pat 800 metru rādiusā nodrošinājuši citi transportlīdzekļi, kā arī satiksmes infrastruktūras signālus, lai brīdinātu autovadītāju un arī nodotu šos brīdinājumus tālāk citām ar "Car2X" aprīkotām automašīnām. Tādējādi kolektīvais intelekts kļūst par realitāti. VW ļoti īsā laika periodā "Car2X" brīdinājumus sola padarīt par standartu.

Astotās paaudzes "Golf" modelim gandrīz pilnībā nav fizisku pogu, izņemot uz stūresrata. Vadība tiek veikta intuitīvi, tostarp ar skārienjutīgām virsmām un balss asistentu "Alexa".

Jaunie instrumenti un tiešsaistes informācijas un izklaides sistēma saplūst vienā līmenī, izveidojot digitālu paneli. "Golf" ir pirmais modelis savā cenu segmentā, kas jau standarta specifikācijā piedāvā pilnībā digitālu mērinstrumentu paneli. Papildu komplektācijā pieejams "head-up" displejs, kas svarīgāko informāciju par automobili projicē uz vējstikla.

Sistēmas ir ne tikai saistītas viena ar otru, bet, pateicoties tiešsaistes savienošanas vienībai (OCU), tās ir arī saskarē ar pasauli ārpus "Golf". Standarta aprīkojumā OCU pieejama integrētā "eSIM", kas nodrošina "We Connect" un "We Connect Plus" tiešsaistes funkcijas un pakalpojumus.

Sapnis sākas ar piecām zvaigznēm – jaunais "Golf" "EuroNCAP" drošības testos ir ieguvis augstāko novērtējumu. Testētāji jaunajam kompaktklases modelim augstus rādītājus piešķīra visos kritērijos – pieaugušo pasažieru, bērnu un neaizsargātu satiksmes dalībnieku aizsardzībai, kā arī attiecībā uz asistentu sistēmām.