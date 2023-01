Noskaidrots, kas visvairāk apgrūtina autovadītājus pilsētā

Mūžīgais rīdzinieku jautājums – kur novietot automašīnu, atgriežoties no darba vai dodoties ikdienas gaitās pilsētā? Pieci no 10 Rīgas un Jūrmalas iedzīvotājiem uzskata, ka viens no galvenajiem apgrūtinājumiem, izmantojot auto pilsētā, ir automašīnas novietošana pēc brauciena. Savukārt 72% uzsver, ka stāvvietu ir par maz, liecina "Bolt Drive" veiktā aptauja sadarbībā ar pētījumu centru SKDS.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Veicot pētījumu par auto lietošanas paradumiem Rīgā un Jūrmalā, iezīmējās apburtais loks – lielākā daļa autovadītāju katru reizi pavada vismaz piecas un vairāk minūtes, meklējot atbilstošu autostāvvietu. Turklāt tas nav vienīgais apgrūtinājums, pārvietojoties ar auto pilsētā, autovadītāji norāda uz tādām neērtībām kā satiksmes sastrēgumi (67%); augstas degvielas cenas (52%); augstas autostāvvietu cenas (32%) un augstas automašīnas uzturēšanas cenas (20%).

Tajā pašā laikā galvenie privātās automašīnas uzturēšanas iemesli ir tieši fleksibilitāte un pārvietošanās ērtums. Latvijā pēdējo desmit gadu laikā automašīnu skaits uz 1000 iedzīvotājiem palielinājies no 299 līdz 369 automašīnām, liecina Eurostat dati, un šiem skaitļiem ir tendence pieaugt.

Vairāk nekā trešdaļa aptaujāto pavada tikai četras vai vairāk stundas nedēļā (38%), braucot ar automašīnu, pārējie autovadītāji brauc vēl retāk. Kad automašīna netiek izmantota, tā ir novietota uz ielas vai stāvvietā. Ar katru brīdi, kad auto netiek izmantots, krītas tā vērtība – jo mazāk kilometru tiek nobraukti, jo dārgāks ir katrs no tiem.

Pētījuma autori norāda, ka automašīnu skaita pieaugums rada ne tikai neērtības pilsētnieku ikdienā, bet arī lieki noslogo infrastruktūru. Tāpēc ir jāmeklē risinājumi, kā saglabāt automašīnas priekšrocības, atsakoties no privātā auto uzturēšanas apgrūtinājumiem, kas ar to saistīti.

Pilsētas visā pasaulē jau gadu desmitiem ir veidotas automašīnām, nevis cilvēkiem, kas tajās dzīvo. "Bolt Drive" dati liecina, ka automašīnu samazināšana uz ielām pat par 25% radītu videi saudzīgākas pilsētu teritorijas, kas nodrošinātu labāku dzīves pieredzi cilvēkiem, kuri tajās dzīvo. Tas nozīmē mazāk negadījumu, mazāk laika, kas pavadīts sastrēgumos, mazāk emisiju, un tīrāku gaisu.