Paaugstinās CSDD pakalpojumu cenas izmaksu pieauguma dēļ

Sekojot līdzi Valsts kontroles ieteikumiem, valdība otrdien, 13. septembrī, pieņēma grozījumus VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) cenrādī. Jaunais cenrādis paredz cenu izmaiņas tādos pakalpojumos kā transportlīdzekļa vadīšanas eksāmens, elektroauto uzlāde CSDD uzlādes tīklā un citiem pakalpojumiem.

Šī gada aprīlī Valsts kontrole publicēja revīziju "Vai Satiksmes ministrija pārvalda kapitālsabiedrības atbilstoši normatīviem aktiem un labai praksei?", kur tostarp padziļināti vērtēja CSDD deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu efektivitāti izmaksu ziņā. Viens no dokumentā izteiktajiem ieteikumiem bija aktualizēt CSDD cenrādi, jo uzņēmuma sniegto pakalpojumu pašizmaksa būtiski atšķiras no tobrīd valdības apstiprinātā cenrāža.

Noteikumu projekts nosaka jaunus transportlīdzekļu vadīšanas eksāmena pakalpojumus un to izcenojumus atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas, kā arī nepieciešamības atkārtotā eksāmenā apliecināt iemaņas speciālo figūru izpildē. Pašlaik vadīšanas eksāmenam un atkārtotam eksāmenam neatkarīgi no transportlīdzekļa kategorijas un atšķirīgā resursu ieguldījuma ir vienota cena. Precizētas pakalpojuma cenas teorētiskajam eksāmenam mehānisko transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadītājiem, mopēdu vadītājiem, kā arī transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas pasniedzēja un instruktora atestācijai.

Saistībā ar elektroenerģijas cenu kāpumu un nodrošinātu CSDD elektrotransportlīdzekļu uzlādes pakalpojuma cenas atbilstību tirgus situācijai un elektroenerģijas cenu svārstībām, kā arī lai netiktu palielināts EUS tīkla uzturēšanas izmaksu slogs uz valsts budžetu, valdība lēma aktualizēt 2018. gadā noteiktās uzlādes pakalpojuma cenas CSDD uzturētajā uzlādes tīklā. Grozījumu projekts paredz pakalpojuma cenu veidot no divām komponentēm – fiksētās un mainīgās, kur uzlādes pakalpojuma cenas mainīgā komponente tiktu pārrēķināta ne biežāk kā reizi mēnesī, ja elektroenerģijas vidējās mēneša cenas svārstības "Nord Pool" biržā pārsniedz 20%, salīdzinot ar iepriekšējā aprēķinā izmantoto elektroenerģijas cenu palielinājuma vai samazinājuma virzienā.

Turpmāk CSDD cenrādī būs noteikta elektroskrejriteņa reģistrācijas maksa, kas būs tāda pati kā velosipēda reģistrācijai. Jāpiebilst, ka izmaksas e-pakalpojumam būs lētākas, nekā pakalpojumu saņemšanai klātienē klientu apkalpošanas centrā. Tāpat kā gadījumā, ja tiek reģistrēts velosipēds, arī elektroskrejritenim izsniegs reģistrācijas uzlīmi.

Jaunais cenrādis paredz palielināt cenu transporta reģistrācijas numuriem, kas satur tikai viena cipara simbolus vai tādu ciparu kombināciju, kur pirmais cipars ir jebkāds skaitlis un visi atlikušie ir "0", lai samērotu šādu numuru pieprasījumu ar to pieejamību un līdzsvarotu pakalpojuma izmaksas. Jāatzīmē, ka pašlaik pieprasījums pēc šādiem numuriem ir ievērojami lielāks nekā to skaits un tos pasūta dažu minūšu laikā pēc to piedāvāšanas CSDD e-pakalpojumā, taču nereti tie tiek tālāk tirgoti dažādos interneta portālos. Cenrādis paredz arī augstāku maksu par mopēdu, piekabju un kuģošanas līdzekļu numuru izvēli. Savukārt būtiski tiks samazināta maksa par standarta valsts reģistrācijas numura zīmju izdošanu.

Noteikumu projekts paredz atteikties no paaugstinātas maksas piemērošanas par traktortehnikas vai kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības atjaunošanu nozaudētās vietā. Lēmums pieņemts, jo traktortehnikas īpašniekiem atsevišķos gadījumos ļauts pastāvīgi iznīcināt transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, līdz ar to līdzšinējā paaugstinātās maksas piemērošana par reģistrācijas apliecības nozaudēšanu nebija samērīga.

Grozījumi CSDD cenrādi stājas spēkā nākamajā dienā pēc valdības lēmuma oficiālās publikācijas "Latvijas Vēstnesī".

Jaunās cenas iepriekšminētajiem pakalpojumiem var apskatīt, klikšķinot šeit.