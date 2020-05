Pakāpeniski pēc Covid-19 sākuma sāk palielināties elektromobiļu uzlāžu skaits

"Latvenergo" tirdzniecības zīmola "Elektrum" elektromobiļu uzlādes stacijās maijā ir vērojams lēns, bet stabils uzlādes skaita un apjoma pieaugums.



Kopš to atklāšanas ik mēnesi uzlādes reižu skaits un uzlādēto kilovatstundu (kWh) apjoms auga. Likumsakarīgi, ka līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu tas strauji kritās. Ja februārī bija uzlādēts vislielākais elektrības daudzums – septiņas megavatstundas (MWh), tad martā, ņemot vērā izmaiņas mēneša otrajā pusē, tas samazinājās līdz 6 MWh, savukārt aprīlī apjoms bija krities uz pusi, salīdzinot ar gada pirmajiem mēnešiem – 3,5 MWh.

Toties maija pirmajās divās nedēļās ir vērojams ļoti pakāpenisks "Elektrum" uzlādes staciju izmantošanas pieaugums. Tas ļauj prognozēt, ka šomēnes līdz ar pakāpenisku ārkārtējas situācijas ierobežojumu samazināšanu tiks pārsniegts aprīļa apjoms.

Kopumā tas atbilst arī vispārējai elektromobiļu lietošanas tendencei valstī. Apmēram 10 % no privāto automašīnu īpašniekiem tuvāko piecu gadu laikā apsvērtu elektromobiļa iegādi, liecina "Elektrum" sadarbībā ar SKDS veiktā aptauja. Savukārt CSDD šī gada pirmajā ceturksnī ir reģistrējusi elektroauto 12% pieaugumu. Ja gada sākumā valstī bija 672, tad aprīļa sākumā – 753 elektromobiļi.

"Vērtējot uzlādes datus, ir skaidrs, ka dzīve nav apstājusies, bet piebremzējusi saistībā ar aicinājumu palikt mājās, un, tiklīdz pieaug cilvēku kustība, pakāpeniski pieaug arī uzlāžu skaits. Arī mēs, lai gan citā režīmā, tomēr turpinām darbu ar jaunu uzlādes staciju attīstīšanu, lai, arvien vairāk atgriežoties ierastajā dzīves ritmā, varētu saviem klientiem piedāvāt jaunas iespējas," norāda Kaspars Cikmačs, "Latvenergo" valdes loceklis.

Latvijā atbilstoši prognozēm pēc desmit gadiem – 2030. gadā – elektroautomobiļu skaits tuvosies jau 40 tūkstošiem, attiecīgi publisko uzlādes vietu skaits pēc pieciem gadiem varētu būt vismaz 1000, bet pēc 10 gadiem – jau vairāk nekā 3000. Eiropas Savienības direktīvas rekomendē, ka uz 10 automašīnām ir nepieciešams viens publiskās uzlādes punkts.

"Elektrum" elektromobiļu uzlādes stacijas atrodas Rīgā, Uzvaras bulvārī 7, Pulkveža Brieža ielā 12, un Jūrmalā, Jomas ielā 4. Būtiski, ka tajās ir nodrošināta gan ātrās, gan vidējā ātruma uzlādes iespēja.

"Elektrum" uzlādes stacijās populārākā ir ātrās uzlādes iespēja, piemēram, laika ziņā "Nissan Leaf' uzlādei no nulles līdz 80% "Latvenergo" stacijās ātrās uzlādes režīmā nepieciešamais laiks ir aptuveni 35 minūtes, savukārt vidēji ātrās (atkarībā no elektromobiļa lādētāja) – vairākas stundas, kas savukārt ir noderīgi tiem lietotājiem, kas dzīvo blakus mājās vai arī apmeklē kādu no tuvējiem objektiem.