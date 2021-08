Par 26% pieaudzis satiksmes negadījumu atlīdzību pieteikumu skaits, atzīst BTA

Gada pirmajos septiņos mēnešos apdrošināšanas akciju sabiedrība "BTA Baltic Insurance Company" (BTA) saņēmusi par ceturtdaļu vairāk ceļu satiksmes negadījumu atlīdzības pieteikumu nekā iepriekšējos gados.

Ceļu satiksmes negadījumos cietušo automašīnu skaits līdz jūlija beigām par 20,6% pārsniedzis 2019. gadā un par 26% 2020. gadā identiskā laika periodā BTA saņemto atlīdzību pieteikumu skaitu. Turklāt avārijas bijušas smagākas nekā 2019. gadā, jo vidēji viena negadījuma izmaksas augušas par 13%. Līdz ar to ievērojami palielinājusies izmaksāto atlīdzību kopsumma. Pirms diviem gadiem tā bija par 31%, savukārt 2020. gadā par 22% mazāka nekā šogad.

Ievērojami audzis arī atlīdzības pieteikumu skaits par izsistiem automašīnu stikliem un trešo pušu noziedzīgiem nodarījumiem. Salīdzinājumā ar 2019. gadu BTA šogad saņēmusi par 43% vairāk prasību atlīdzināt izsisto vai ieplaisājušo stiklu nomaiņu. Būtisks pieaugums ir arī pret pagājušo gadu – 34%. Vējstiklu nomaiņas izmaksas gan nav mainījušās, tādēļ kompensāciju kopsumma pieaugusi proporcionāli negadījumu skaitam.

"Šā gada negadījumu statistika uzskatāmi parāda, ka ilgstošā dīkstāve nākusi par sliktu autovadītājiem, jo braukšanas iemaņas acīmredzami pasliktinājušās. Avārijas nereti notiek neuzmanības dēļ un vietās, kur no tām varētu izvairīties. Iespējams, kādam traucējis karstums, spožā saule vai nesen remontēto ceļu sliktais stāvoklis, no kura virskārtas atdalījušies akmeņi trāpa pa vējstiklu un pamudina sabiedēto vadītāju veikt strauju manevru. Par pēdējo problēmu liecina lielais bojāto vējstiklu skaits. Tomēr no daudzām avārijas situācijām varētu izvairīties, ieturot pienācīgu distanci un nezaudējot vērību," uz piesardzīgu auto vadīšanu aicina BTA apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Kārlis Liepiņš.

Trešo pušu noziedzīgo nodarījumu gadījumu skaits šogad arī pieaudzis par ceturtdaļu, ja salīdzina ar abiem iepriekšējiem gadiem. Taču vidējā izmaksātā kompensācijas summa par vienu gadījumu palikusi aptuveni iepriekšējā līmenī.