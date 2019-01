Par 'What Car?' Gada labāko auto kronēts 'KIA e-Niro'

Autopircēju ceļveža "What Car?" ikgadējā balvu pasniegšanas ceremonijā Londonā par gada labāko auto atzīts "KIA e-Niro", kļūstot par pirmo elektroauto, kas jebkad ieguvis šo prestižo titulu. Šī ir arī pirmā reize pasākuma 42 gadu vēsturē, kad galvenā balva nonāk pie auto ar KIA logo.

Gada auto titula piešķiršana elektroauto notiek laikā, kad vairāki ražotāji, to vidū "Audi", "Honda" un "Mercedes-Benz", gatavojas laist klajā jaunus modeļus šajā, no benzīna un dīzeļdegvielas brīvajā segmentā.

"What Car?" Lielbritānijas izdevuma redaktors Stīvs Hantingfords norāda: "Pieprasījums pēc elektroauto pēdējo gadu laikā ir ļoti strauji palielinājies un izskatās, ka šajā auto tirgus segmentā šis būs līdz šim ražīgākais gads. Līdz šim daudzus pircējus no elektroauto iegādes atturēja cenas, kā arī bažas par distanci, ko var veikt ar vienu uzlādi. KIA šīs bažas kliedē ar "e-Niro", kas faktiski ir ietilpīgs un praktisks krosovers".

Līdz ar 2019. gada labākā auto titulu "KIA e-Niro" ieguvis arī gada labākā elektroauto balvu. Savukārt "Hyundai" saņēma atzinību par ieguldījumu alternatīvo degvielu izpētē, iegūstot Tehnoloģiju balvu par veikumu elektrisko transportlīdzekļu un degvielas šūnu tehnoloģijās.

Šogad "What Car?" balvu saraksts tika papildināts ar trīs jaunām kategorijām – Labākais "plug-in Hybrid", Labākais sportiskais SUV un Labākais pikaps. Šīs balvas saņēma attiecīgi "Volvo XC90 T8", "Cupra Ateca" (SEAT) un "Volkswagen Amarok".

Aizvadītā gada uzvarētājs – "Volvo XC40" šogad ieguva Labākā ģimenes SUV titulu, kamēr "Škoda Octavia" saglabāja jau pērn iegūto Labākā ģimenes auto titulu, bet "Peugeot 5008" arī šogad ir Labākais lielais SUV.

Labākā sportiskā auto titulu ieguva "Alpine A110", bet "Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio" tika atzīts par Labāko sporta auto.

KIA ir jau divdesmitais zīmols un pirmais korejiešu auto, kas kļuvis par "What Car?" Gada labākā auto titula ieguvēju kopš tā iedibināšanas 1978. gadā. "KIA Motors UK" prezidents Pols Filpots atzīst, ka "gandrīz katrs autoīpašnieks jau šobrīd apsver elektroauto iegādi, un "What Car?" tituls nozīmē – nākotne pilnīgi noteikti pieder šim segmentam".

"KIA e-Niro" nebija vienīgais korejiešu ražotāja modelis, kas tika pie balvām – par Labāko pilsētas auto tika atzīts "KIA Picanto".

"What Car?" ir lielākais auto pircēju ceļvedis Lielbritānijā, kas jau vairāk nekā 40 gadus palīdz pieņemt lēmumu par auto iegādi. Pieejams kā ikmēneša žurnāls un tiešsaistes ceļvedis, "What Car?" Lielbritānijā ik mēnesi sasniedz vairāk nekā piecarpus miljonus lasītāju. Latvijā "What Car?" tiešsaistes versijā pieejams jau kopš 2008. gada, divreiz gadā tiek izdots tematisks "What Car?" žurnāls ar kopējo tirāžu virs 30 tūkstošiem eksemplāru.