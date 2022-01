Pārmaiņu priekšā – uzlādējamie hibrīdi kā pārejas posms ekoloģiski tīrākā transporta ērā

Eiropā jaunā desmitgade nesīs milzu pārmaiņas, un daudzi pircēji ir neziņā, kā izvēlēties piemērotu auto, lai, no vienas puses, apmierinātu personīgās vajadzības, un, no otras, droši iebrauktu ekoloģiski tīrāka transporta ērā. Eiropas Savienības CO2 samazināšanas mērķi un arvien biežāk izskanošie pilsētu plāni ierobežot piesārņojošo transportu daudziem liek aizdomāties par videi saudzīgākiem automobiļiem.

Automobilisti, kuri ir atvērti pārmaiņām, pašlaik var izvēlēties starp bateriju elektromobiļiem, hibrīdiem un uzlādējamajiem hibrīdautomobiļiem (PHEV). Pirmajiem diviem ir zināmi ierobežojumi – elektriskais auto nav tik vispusīgs un pašuzlādes hibrīds vairs nav vides saudzēšanas avangardā, savukārt PHEV modeļi vienlaikus atrisina vairākas jautājumus: pilsētas piesārņojumu, praktiskumu un ekonomiju.

Labāka integrācija un efektivitāte

Autožurnālists un raidījuma "TV Auto Ziņas" producents Aldis Zelmenis uzskata, ka spraudņa jeb uzlādējamie hibrīdi ir kļuvuši par nopietnu alternatīvu parastajiem iekšdedzes automobiļiem, un autobraucējiem atliek tikai gudri izmantot iespējas, ko tie sniedz.

"Problēma ir tajā, ka, atverot cenu lapu, spraudņa hibrīds pirmajā acu uzmetienā šķiet ļoti dārgs, līdz ar to daudzi šo alternatīvu momentā atmet, svītrojot no potenciālo pirkumu saraksta, pat nepiesakoties uz izmēģinājuma braucienu. Pareizā pieeja būtu pavērtēt kopējās izmaksas tipiskā līzinga periodā, skatoties tās kopā ar savu automobiļa ekspluatācijas modeli. Kādam uzlādējamais hibrīds var izrādīties perfekts, citam – pilnīgi nepiemērots," norāda pieredzējušais žurnālists un ilggadējais "Latvijas Gada auto" žūrijas biedrs.

Viņš uzskata, ka aizspriedumi pret šā tipa automobiļiem var būt radušies arī to tehniskās attīstības iespaidā.

"Pirms gadiem pieciem varbūt varēja teikt, ka uzlādējamais hibrīds ir pārlieku sarežģīts auto ar nepilnīgu sistēmu integrāciju un radīts, lai iegūtu atvieglojumus un izspruktu no augstām nodevām. Taču laika gaitā ražotāji ir iemācījušies pielāgot platformas, optimizēt mezglus, un jāatzīst, ka tirgū pieejamie automobiļi vairs nešķiet "frankenšteini". Patiesībā daži jaunākie modeļi patiešām pārsteidz ar rafinētību un efektivitāti," stāsta "TV Auto Ziņu" veidotājs.

Piemēram, uzlādējamais hibrīds "Peugeot 3008 Hybrid4", kas pārstāv populāro kompakto pilsētas SUV segmentu, tīrā elektriskajā režīmā var nobraukt līdz 59 kilometriem (WLTP dati), un bateriju var pilnībā uzlādēt mazāk nekā divās stundās. Ar līdzīgu sistēmu aprīkots "Peugeot 508 Hybrid" – sedana divu motoru kopējā jauda ir 225 ZS, un elektriskajā režīmā tas var nobraukt līdz 50 km (WLTP) un sasniegt 135 km/h.

"Liela elektriskā sniedzamība nevar būt pašmērķis, jo to var nodrošināt tikai lielāka baterija, kam automātiski ir iespaids uz automobiļa pašizmaksu, masu, salona ietilpību un pielāgošanas iespējām. Sniedzamībai jābūt pēc iespējas atbilstošākai faktiskajām "vidējām vajadzībām". Manuprāt, 50 km distance bez izmešiem – realitātē, nevis uz papīra – ir optimāla vai tuvu optimālai, ja dzīvojat piepilsētā vai t.s. metropoles areālā, kas veido loku no Carnikavas līdz Babītei. Tas nozīmē, ka no rīta varēsiet aizbraukt uz darbu kaut kur pilsētas centrālajā daļā vai kādā no lielajiem rajoniem, sadedzinot nulli naftas produktus. No ekoloģiskā viedokļa tas ir būtisks ieguvums," skaidro Zelmenis.

Viņš norāda, ka elektrības rezerves izsīkšana atceļā nav liela problēma. "Braucot kreisēšanas ātrumā, motors darbojas maksimāli efektīvi, un degvielas patēriņš ir tik zems, cik vien iespējams," norāda speciālists.

Katru gadu iespējams ietaupīt četrciparu summu

Viena no lielākajām uzlādējamo hibrīdu priekšrocībām ir daudzpusība: vienu dienu tas var būt ekoloģiskas braukšanas paraugs, sastrēgumstundās vizinot bērnus uz skolu un interešu pulciņiem, bet jau nākamajā šosejas kreiseris, kas visu ģimeni ved slēpošanas ceļojumā.

Tieši šis universāluma aspekts daudziem autovadītājiem liek aizdomāties par nākamo izvēli, un nozīmē ir arī tam, ka politiķi aizvien biežāk runā par ierobežojumiem pilsētās. Rietumeiropā ir dučiem pilsētu, kurās ar iekšdedzes automobiļiem vairs nevar iebraukt pilsētas centrā vai arī tas ir ļoti dārgi, un šajā desmitgadē tāda zona vai zonas var parādīties arī Rīgā.

"Tagad mēs runājam par Rīgu, bet var nostrādāt domino efekts, un, kas zina, varbūt tādas zonas parādīsies arī citās lielajās pilsētās, piemēram, Liepājā. Visvienkāršākā dzīve būs elektrisko auto īpašniekiem, savukārt uzlādējamo hibrīdu vadītājiem var nākties savu braucienus plānot rūpīgāk, paturot prātā, ka elektriskais lādiņš jāpietaupa iebraukšanai centrā vai bezizmešu zonas šķērsošanai," prognozē Zelmenis.

PHEV stiprā puse ir spēja piemēroties – pilsētā tas ir elektromobilis, bet uz šosejas iekšdedzes un elektriskā motora kombinācija nodrošina gan degvielas ekonomiju, gan dinamiku.

Savukārt "Peugeot 508 PSE" ir orientēts uz dinamisku braukšanu. Tā uzlādējamā hibrīda sistēma ietver benzīna dzinēju un divus elektromotorus: 360 ZS jauda ļauj 100 km/h sasniegt 5,2 sekundēs. No otras puses, automobiļa vidējais degvielas patēriņš, maksimāli efektīvi izmantojot elektriskos resursus, var būt tikai 1,4 litri benzīna uz 100 km. Ja salīdzina ar analoģisku benzīna mašīnu patēriņu – 8-9 litriem,– uz katriem 1000 km iespējams ietaupīt 100 eiro jeb 1500 eiro gadā, pieņemot, ka divpadsmit mēnešos nobraukums ir ap 15 000 km.

Pat ja neņem vērā elektrības izmaksas, kas var būtiski atšķirties atkarībā no uzlādes vietas, ietaupījums gada griezumā tik un tā var sasniegt četrciparu summu.

Iespēja salīdzināt līdzvērtīgus automobiļus

Runājot par auto izvēles kritērijiem, Zelmenis iesaka izvērtēt iespēju regulāri uzlādēt bateriju, norādot, ka tieši tā ir maksimāli efektīvas uzlādējamā hibrīda ekspluatācijas priekšnosacījums.

"Dzīvojot daudzdzīvokļu namā kādā no Rīgas rajoniem, bez iespējas uzlādēt auto darbā šāds uzlādējamais hibrīds nebūs diez ko pievilcīgs, turklāt var gadīties, ka publiskās uzlādes stacijas jau būs ieņēmušas elektriskās mašīnas. Ja šāda ir ikdiena, PHEV priekšrocības nebūs iespējams izmantot pilnvērtīgi," norāda eksperts.

Cita kategorija, kurai, pēc viņa domām, pagaidām trūkst patiešām efektīvas elektrificētās alternatīvas, ir "tālbraucēji", kuri gadā paveic 30 000 km un vairāk. Šiem automobilistiem piemērotākie spēkrati ir un paliek modernie dīzeļi, kas ir dinamiski un ekonomiski.

Tāpēc, izvēloties automobili, vistālredzīgāk ir atzīmēt noteiktu aprīkojuma līmeni un tad salīdzināt visus iespējamos piedziņas variantus un to tehnisko parametrus, tādā veidā atrodot individuālām vajadzībām atbilstošāko versiju.