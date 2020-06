"Delfi" sadarbībā ar LMT Viedtelevīziju piedāvā ātruma un piedzīvojumu raidījuma "Ātruma cilts" jaunāko sēriju. Šoreiz raidījuma rubrikā "Bez ABS" viesojas Rīgas Motormuzeja direktora vietnieks Aigars Šmits un Francijas autobūves "bāka" – "Citroën Traction Avant".

Pauls Timrots uz sarunu aicinājis Aigaru Šmitu, lai uzzinātu visu par vienu no Motormuzeja visaktīvāk izmantotajiem eksponātiem – "Citroën Traction Avant", kas pazīstams kā Francijas autobūves stūrakmens. Tas ir viens no pirmajiem masveidā ražotajiem priekšpiedziņas spēkratiem un var lepoties arī ar pirmo nesošo virsbūvi. Laikā no 1930. līdz 1957. gadam saražoti 700 000 šī auto eksemplāri un tos masveidā izmantoja gan civiliedzīvotāji, gan dažādi drošības dienesti.

Šis "Citroën" modelis ir tehniski tik veiksmīgs, ka arī mūsdienas ar to ir ērti braukt pat garākus gabalus, tāpēc muzeja eksponāts pērn bez grūtībām veicis visu Baltijas ceļa posmu. Lai pārbaudītu vēsturiskā spēkrata uzvedību uz ceļa, Pauls Timrots pirmo reizi dzīvē sēžas pie franču pirmskara auto stūres.

Kur dabūt senajam auto piemērotu degvielu, piešaujot svina devu, kā un par kādu cenu pievienoties "Citroën Traction Avant" cienītāju kopienai, tiek noskaidrots šajā raidījuma sērijā.