Pasaules amatpersonas, kuru oficiālajā autoparkā ir BMW spēkrati

Oficiālie auto ir daļa no valsts valdības simboliem, bieži reprezentējot tās prestižu. Pasaules varenāko amatpersonu autoparkos var atrast spēkratus, kuri ir neskaitāmu auto gardēžu sapnis – eleganti, ar jaunākajām tehnoloģijām un drošības aprīkojumu, kas var novērst raķešu uzbrukumu un ļaut nobraukt vairākus kilometrus ar tukšām riepām. Izrādās, ka viens no ekskluzīvo autoparku līderiem ir Bavārijas autoražotāja lolotie BMW. To vidū pieprasītākie ir "X" saimes un BMW 7. sērijas spēkrati.

"Bavārijas autoražotājs piedāvā trīs drošības kategorijas, ar kurām var aprīkot BMW automašīnas. Pirmā drošības kategorija pasargā no uzbrukumiem, kas veikti ar blīviem priekšmetiem vai ieročiem. Otrā kategorija paredz aizsardzību pret uzbrukumiem ar dažādu kalibru ieročiem. Savukārt trešā kategorija palīdzēs justies droši, ja pastāv draudi uzbrukumam, kurā varētu tikt izmantotas sprāgstvielas," stāsta "Inchacape Motors Latvia" BMW tirdzniecības vadītāja Kristīne Nesaule

"Inchcape Motors Latvia" ir izveidojis apskatu par pasaules līderiem, kas ir kaislīgi BMW fani.

Austrālijas automašīnu svīta

2014. gadā Austrālijas premjerministra autoparku atjaunoja ar bruņotiem BMW 7. sērijas modeļiem. Vispirms BMW 7. sērijas mašīnas iegādājās G20 samitam, kas norisinājās Brisbenā 2014. gadā. Pēc samita beigām tika nolemts nomainīt līdzšinējos premjerministra rīcībā esošos auto.

Vizuāli automašīna atgādina oriģinālo BMW 7.sēriju, taču spēkrata aprīkojums ir būtiski mainīts. Vācijā ražotajam limuzīnam ir veikta plaša mehāniskās un aizsardzības bāzes pārbūve. Spēkrats ir aprīkots ar bruņām un ložu necaurlaidīgu pārklāju uz durvīm un logiem. Tāpat transportlīdzeklim ir aizsargāta degvielas tvertne, kas bojājuma gadījumā neeksplodē. Savukārt gan premjerministra auto, gan viņa kolonnā esošos apsardzes auto vada Austrālijas federālās policijas apmācīti virsnieki.

Indijas dzelzs bruņneši

Indijas premjerministrs ir iecienījis Bavārijā tapušos spēkratus jau kopš 2003. gada, turklāt oficiāli tiek izmantoti divi melni bruņu BMW 7. sērijas auto – viens no tiem ir māneklis.

Transportlīdzekļa kabīne ir aprīkota ar rezerves skābekļa tvertni un spēj izturēt gāzes uzbrukumus, savukārt degvielas tvertne spēj izturēt eksplozijas. Tāpat automašīnā ir ugunsdzēšanas sistēma, avārijas izeja, tā ir aprīkota ar bieziem ložu necaurlaidīgiem logiem un bruņu plāksnēm zem auto, kas aizsargā no mīnu un bumbu sprādzieniem. Spēkrats var nobraukt vairākus kilometrus ar tukšām riepām. Savukārt automašīnā uzstādītie siltuma sensori palīdz novērst sprādzienu vai raķešu uzbrukumu.

Abus spēkratus pavada speciālā aizsardzības grupa sešos melnos, bruņotos BMW X5 un dažas "Tata Safari" automašīnas.

Beļģijas Nr. 1

Beļģijas karalis Filips izmanto "Mercedes Benz S600" vai BMW 7. klases automobili, ar numura zīmi "1". Speciālā numurzīme apzīmē to, ka viņš ir armijas virspavēlnieks.

Kolumbijas konvojs

Jau kopš 1991. gada Kolumbijas prezidents ierasti izmanto BMW auto. 2006. gadā prezidenta konvoju papildināja BMW 7. sērijas un "Toyota Land Cruiser" automašīnas. Nav zināms, cik bruņoti tie ir, jo šāda informācija ir valsts noslēpums.

BMW ir aprīkoti ar GPS un spēj braukt ar tukšām riepām. Konvojā ir trīs bruņoti BMW, piecas "Toyota 100", kā arī policijas eskorts, ātrā palīdzība un astoņi motocikli.

Patriotiskā Grenāda

Karību salas Grenādas ģenerālgubernators brauc ar baltu "BMW 750Li" ar kroņa numurzīmi, kas simbolizē karalieni. Savukārt Karību salas premjerministrs pārvietojas ar melnu "BMW 750Li", uz kura numurzīmes attēlots Grenādas karogs un ģerbonis.

Kontrastainā Jamaika

Jamaikas ģenerālsekretāra un Jamaikas premjerministra oficiālie valsts transportlīdzekļi ir pārveidoti "BMW 740", uz kuriem ir attēlots Jamaikas karogs. Ģenerālgubernatora transportlīdzekļa numurzīme ir ar valsts kroni.

Premjerministra rīcībā ir "BMW 740Li", kā arī divi pielāgoti "Land Rover Discovery" un tumši zils 5. sērijas BMW, kas papildināts ar drošības aprīkojumu. Abas amatpersonas pārvadā īpaši apmācīti Jamaikas policijas pārstāvji. Tāpat Jamaikas valdība uztur arī vairākus BMW 5. sērijas automobiļus ārvalstu amatpersonu vizītēm.

Ziemeļnieku askētiskā elegance

BMW automobiļi ir iecienīti Norvēģijas karaļa un karalienes pārvietošanās līdzekļi. Karalim pieder privātais BMW 7. sērijas hibrīdauto (C-570). Savukārt karaliskā ģimene vienmēr tiek pavadīta ar bruņotiem "BMW X5" spēkratiem, kurus vada karaliskās policijas pārstāvji. Savukārt valdības pārstāvjus pavada valsts slepenpolicija.

Malaizijas sultāni

Visus Malaizijas sultānus pārvadā oficiālajās automašīnās ar karalisko emblēmu. Sultāniem ir pieejami "Rolls-Royce Phantom", "Mercedes-Benz" S-klases, BMW 7. sērijas auto, kā arī "Lexus LS" un "Maybach 62".

Ķīnas BMW impērija

Bijušais Ķīnas prezidents Čens Šujbjans savā otrajā prezidentūras termiņā pārvietojās ar BMW 7. sērijas automašīnu. Vēl viens bijušais prezidents Ma Indzju izmantoja četrus "BMW 750Li" (F03), viņu pavadīja divi "BMW R1200RT" policijas motocikli, viens BMW 7. sērijas (E65) un divi BMW 5. sērijas (F10) policijas auto.