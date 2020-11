Latvijā atļautais braukšanas ātrums ārpus apdzīvotām vietām ir 90 kilometri stundā. Tomēr ir tādi ceļa posmi un apstākļi, kuros varētu braukt arī krietni ātrāk. Pieredzējušais autožurnālists Pauls Timrots uzskata, ka 90 km/h ierobežojums ir aptuvenākā vienošanās cilvēces vēsturē, jo braukšanas laikā būtu nevis jākoncentrējas uz kāda konkrēta braukšanas ātruma uzturēšanu, bet gan uzmanīgi jāvēro ceļš un uz tā notiekošais, kas citkārt liek strauji samazināt ātrumu vai arī ļautu ievērojami to palielināt.

"Uzskatu, ka runāšana par braukšanas ātrumu noved pie milzīga posta, jo ātrums nekādi nav tas, kas būtu jāievēro uz ceļa – ātrums ir vienkārši blakne. Ir ceļš, uz kura var braukt ātrāk, bet ir ceļš, uz kura ir situācija, kad jābrauc daudz lēnāk," sarunā ar Horenu Stalbi raidījumā "Rullē Ar Horenu" skaidro Pauls Timrots.

"Gan valdība, gan arī visi dienesti muld par to ātrumu, bet nepasaka svarīgāko lietu – skaties, vērtē, prognozē, uzmanies un netraucē citiem! Lūk, tā ir braukšana! Bet mums stāsta – ātrums! Mūs vispār pilnīgi nepareizi aicina domāt – par kaut kādiem tur 90 kilometriem stundā. Tie "90 km/h" ir aptuvenākā vienošanās cilvēces vēsturē," uzskata Timrots.

"Kas ir 90 km/h uz Jelgavas rajona tukšas šosejas vasaras dienas vidū? Un kas ir 90 km/h Vecpiebalgā naktī pa piesnigušu ceļu, kur mežacūkas skrien pāri? Tev pašam ir jāvērtē: vienā vietā tu vari braukt divkārt lēnāk, bet otrā divkārt ātrāk, un nekas nenotiks. Bet, nē – ātrums ir tikai svarīgs!"

"Tu izdari to, ko no tevis prasa valsts – ievēro 90 km/h ierobežojumu – un sāc lūrēt telefonā, jo vēl braukšanas joslu asistents automobilim ir ieslēgts. Un tad viss ir pie kājas – bums, viens velosipēdists notriekts, bums, otrs... Ui, nekas – es taču ievēroju 90 km/h!"

"Mēs pilnīgi ne to sakām tam cilvēkam – viņam vajag vērot to ceļu, koncentrēties, būt empātiskam, netraucēt citiem un uzmanīties. Ja tur kāds iet pa ceļa malu, tad "atmesties", nevis turpināt braukt ar 90 km/h, jo "tā drīkst". Bet mums to domāšanu pilnīgi pretējā virzienā organizē. Un tad brīnāmies, ka kāds paskatās uz to ceļu un saka "te taču neviena nav, braukšu ar 200 km/h"," rezumē Timrots.