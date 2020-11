Pauls Timrots: bariņš velosipēdistu ir salauzis sabiedriskā transporta mugurkaulu

Ir pagājusi jau vairāk nekā nedēļa, kopš Aleksandra Čaka ielā ir ieviestas pagaidu velojoslas. Gan šādas iniciatīvas atbalstītāji, gan tās noliedzēji ir gana izplēsušies, tomēr TV3 raidījums "Zebra" nolēma ieskatīties pilsētplānošanas dokumentos, kuros rīcības plānā ir norādīts, ka velojoslas ir derīgas dažādām Rīgas centrālajām ielām, izņemot Marijas un Čaka ielu, kas ir sabiedriskā transporta mugurkauls.

Rīgas transporta sistēmas ilgtspējas mobilitātes rīcības programmā, kas ir īstermiņa rīcības plāns no 2019. līdz 2025. gadam, ir melns uz balta rakstīts, ka "tuvākās ielu pārbūves veicamas Turgeņeva, Dzirnavu (no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai), Burņinieku un Sporta ielā (no Valmieras ielas līdz Skanstes ielai), Marijas un Čaka ielā. Visās minētajās ielās, izņemot pēdējo no minētajām, izbūvējama arī veloinfrastruktūra".

"Ja organizācija "Pilsēta cilvēkiem" atsaucas uz dokumentiem, tad vajadzētu lasīt svarīgākos, kas paredz rīcību, nevis iedomu tēlus," norāda Pauls Timrots. Rezultāts ir tāds, ka sabiedriskais transports Marijas un Čaka ielas maršrutā kavējas par 30 minūtēm. Arī "Pilsēta cilvēkiem" piedāvātais "kļūdu labojums" par platformu ieviešanu velojoslās sabiedriskā transporta pieturvietās, pēc Timrota domām, nekādi nerisinās problēmu, jo tāpat trolejbusi būs iestrēguši aiz vieglajiem automobiļiem, tāpat kā tagad.

"Sabiedriskais transports ir mugurkauls satiksmei pilsētā. Nu, nevaram mēs ar pārlauztu mugurkaulu dancot tālāk. Ir jāstrādā pie sabiedriskā transporta attīstīšanas," uzskata Timrots. "Daudzi velojoslu atbalstītāji publicēja rakstus no ārzemēm – Amsterdamas un Kopenhāgenas –, kur jau 90. gadu beigās esot ieviesuši velojoslas. Es izlasīju arī tos rakstus, un tur ir rakstīts, ka velojoslas būšot "baigi labi", ja to dara paralēli sabiedriskā transporta attīstīšanai. Mūsējie to palīgteikumu par sabiedrisko transportu negrib dzirdēt un vienkārši uzlabo velojoslas. Tā mēs te stāvam pulksten divos dienā sastrēgumā uz Čaka ielas."

"Ja mēs domājam, ka Kopenhāgena mums ir piemērs un arī mums vajag dzīvot kā Dānijā, tad, lūdzu, attīstām velojoslas reizē ar sabiedrisko transportu! Nevis visur ieviest velojoslas un sabiedrisko transportu nomērdēt – tāda pilsēta visiem ātri noriebsies," pārdomās dalās satiksmes organizācijas problēmjautājumu eksperts Timrots.

"Vajadzētu visiem parunāties, ievērot dokumentus, kuri pēc ekspertīzes nonākuši pie attiecīga secinājuma, un tad kaut kā rīkoties. Pagaidām izskatās, ka viens ir pieklupis pie spaiņa un pindzeles un galīgi neņem vērā, ko pārējie saka," rezumē Timrots.

Dokumenti saistībā ar satiksmes organizāciju Rīgas centrā, tostarp A.Čaka ielā.