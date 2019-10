Pirmdien, 7. oktobrī, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Dimitrija Trofimova paziņojums, ka no stacionāro fotoradaru sodiem valsts budžetā patlaban tiek iegūts mazāks finansējums nekā sākotnēji plānots, līdz ar to esošo fotoradaru turpmāka darbība un jaunu fotoradaru iegāde ir zem jautājuma zīmes, izraisīja plašu rezonansi sabiedrībā. Savu viedokli par to publicējis arī TV raidījuma "Zebra" vadītājs Pauls Timrots.

"Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs šodien paziņoja, ka fotoradari plānoto peļņu nenes. Ko no tā uzzinājām? Mēs uzzinājām, ka viņi tomēr plāno peļņu no mūsu sodiem – par ātruma pārsniegšanu un citām lietām. Līdz šim jau 20 gadus dievojās, ka neesot nekādu tādu plānu. Nē, izrādās ir!" sazvērestību atmasko Pauls Timrots.

"Tāpat līdz šim visu laiku dzirdējām no Satiksmes ministrijas un CSDD, ka fotoradari ir uzstādīti bīstamajās vietās, negadījumu un bojāgājušo skaits ir būtiski samazinājies, vārdu sakot – tīrā leiputrija, viss ir kārtībā. Fotoradari strādā, un ceļu satiksmes drošība uzlabojas. Bet, nē – Iekšlietu ministrija tomēr domā, ka tas esot peļņas pasākums. Un ja nav peļņas, tad, redz, jālikvidē nost," stāsta TV raidījuma "Zebra" vadītājs.

"Bet, ja Iekšlietu ministrija domā, ka vajag kaut ko ietaupīt un vajag radīt peļņu, tad es domāju, ka sāciet paši ar sevi! Iekšlietu ministrijā tik daudziem ir pistoles un neko nav nošāvuši. Pilnīgi neefektīvi! Nepērciet vairs pistoles, nepērciet vairs lodes un pamatīgi ietaupīsiet!" rezumē Timrots.