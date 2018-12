Raidījuma "Zebra" vadītājs Pauls Timrots nolēma ar "Volkswagen e-Golf" elektromobili aizbraukt no Rīgas līdz Liepājai, jo ražotājs sola, ka ar pilnu uzlādi šis elektromobilis spējīgs nobraukt līdz 300 kilometru, ar ko aptuveni 210 km posmam vajadzētu pilnībā pietikt. Bet pa ceļam sākās brīnumi, un "Zebra" komanda tā arī līdz Liepājai netika.

Kad no rīta Timrots mājās Baltezerā atvienoja "VW e-Golf" no uzlādes, tā borta dators rādīja, ka varot nobraukt līdz 260 km distanci. No Baltezera aizbraucot līdz tirdzniecības centram "Spice" Pārdaugavā, borta datorā jau rādīja, ka atlikuši vairs tikai 170 km. "No Baltezera līdz "Spicei" nav 90 kilometru, bet gan 30 km," raidījumā "Ātruma cilts" stāsta Timrots. "Varbūt pilsēta, varbūt tāpēc "ēd" par daudz, tagad brauksim taisni – gan jau mazāk patērēs."

"Kas tev deva!? Braucām, braucām un aiz Anneniekiem (73 kilometri pēc "Spices") sākām skatīties, ka pat līdz Saldum netiksim, ja tā turpinās mānīties par nobraucamā attāluma resursu. Skatāmies "e-mobi" aplikācijā, ka, re, Bikstos ir lādētājs!" stāsta Timrots.

Piestājot Bikstos pie lādētāja, reāli no starta, kad rādīja 260 km atlikumu, bija nobraukti tikai 108 km, bet borta dators rādīja, ka palikuši vairs tikai 60 km ar esošo baterijas uzlādi. "Tātad tas "ēd" divkārt vairāk nekā solīts," rūgtajā pieredzē dalās Timrots.

Bikstos nesen uzstādītajā ātrās uzlādes stacijā ir trīs lādēšanas veidi – gan Eiropas, gan Japānas standarta ātrās uzlādes uzgalis, kā arī maiņstrāvas lādētājs. Ņemot vērā, ka Timrotam šis bija pirmais brauciens ar šo elektromobili, viņš izvēlējās pirmo "štepseli", kas derēja "VW e-Golf" uzlādes ligzdai. Stundu gaidot blakus esošajā kafejnīcā, elektromobilis bija uzlādējies tikai papildu 30 km distances nobraukšanai.

Sapratis, ka ar tādiem tempiem uz Liepāju netiks un jau ir nokavējis sarunāto tikšanos, Timrots plānoja, kā tagad tikt atpakaļ mājās. Drošības pēc piezvanīja uz ātro uzlādes staciju apkalpojošo servisu un uzzināja, ka bija izvēlējies ne to ātrāko lādēšanas uzgali. Izrādās, "VW e-Golf" ir vēl viens vāciņš, kuram nav nekādas piktogrammas, kurš jānoņem, lai varētu pievienot patiešām ātrās uzlādes uzgali (Eiropas standarta).

Taču ar to vēl visas likstas nebija galā. Pievienojot jau pareizo ātrās uzlādes kabeli, stacija nebija aktivizējama – tajā iedegās sarkanais signāls un vadības ekrāns nereaģēja uz nekādām komandām. Timrots vēlreiz zvanīja uz apkalpošanas servisu, kurš konkrētās uzlādes iekārtas programmatūru attālināti pārstartēja. "Zebra" komanda vēlreiz devās sēdēt kafejnīcā, un šoreiz patiešām viss noritēja, kā plānots – nepilnā stundā akumulators bija pilns.

"Lai kāds tas elektromobilis būtu un lai kā tev tas patiktu, 50 procentus laika elektromobilis nevar braukt, jo stāv un lādējas. Vai tev patiešām ir tik dīkdienīga dzīve? Bija pagājušas divas stundas vairāk, nekā biju plānojis, Liepājā mani vairs neviens negaida, tur visi jau ir dusmīgi. Ir jābrauc atpakaļ uz Rīgu! Bet no Rīgas esam tik tālu aizbraukuši, ka tikpat knapi tiksim atpakaļ," nopūšas Timrots.

"Uzlādējām līdz pilniem 260 km, nobraucām Rīgas virzienā 37 km pēc odometra, bet pēc borta datora rādījuma ar atlikušo distances daudzumu sanāca, it kā mēs būtu nobraukuši jau 100 km… Ja tā turpināsies, tad nepietiks līdz Rīgai! Nervi beigti, braucot ar to elektromašīnu."

"Mans secinājums pagaidām ir, ka elektromobilis ir lustīgs priekšmets, ja vēlies piedzīvojumus. Ja tāds nepieciešams tikai braukšanai, piemēram, no Mārupes līdz Rīgas centram, tad elektromobilis būs ļoti labs braucamais – "skrien" labi, apdzen, iekšā viss pa grezno – tādā ziņā viss forši," rezumē Timrots. "Bet garāku maršrutu braukšanai? Kurā no ceļojuma fāzēm tu būsi gatavs paziņot "ai, pastāvēšu pie lādētāja"… Kas tas par ceļojumu, kurā tu pastāvi pie lādētāja? Ar zirgu aizjāt un piesiet Liepājā pie stadiona, lai mauriņā paganās, ir vienkāršāk, nekā lādēt to elektromobili. Bet nu jauns ir jauns!"