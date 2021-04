Pētījums: Odometra sagrozīšana negodīgi uzpūš lietota auto vērtību pat par 25%

Autobraucēji mēdz mainīt automašīnu ik pēc trim līdz pieciem gadiem. Tas nozīmē, ka pat vienas desmitgades laikā viņi divas vai trīs reizes var pārdot vecās un nopirkt jaunākas automašīnas. Odometra "attīšanas" problēma nepazūd, un tikai tās dēļ vien pircēji zaudē daudz naudas.

Krāpšanās ar nobraukumu ir viena no lielākajām problēmām lietoto automašīnu tirgū visā pasaulē. No likumdošanas viedokļa ir sarežģīti noteikt, kam pieprasīt atbildību. Kurš tieši ir atbildīgs par odometra sagrozīšanu? Tomēr šī satraucošā tendence joprojām pastāv, negodīgi cilvēki turpina uzpūst savu transportlīdzekļu vērtību, izdarot vienkāršāko – viltojot nobraukumu.

Automašīnu vēstures pārbaudes platforma "carVertical" veica pētījumu, lai noskaidrotu, tieši kādām automašīnām odometra viltojumi sastopami visbiežāk. Lai iegūtu pēc iespējas precīzus rezultātus, tika analizēta vairāk nekā 570 000 automašīnu vēsture. Pētījums atklāj, cik tieši daudz naudas pircēji pārtērē, pērkot automašīnu ar viltotu nobraukumu.

Automašīnas ar dīzeļdzinējiem dominē

No visiem 2020. gadā sagatavotajiem automašīnu vēstures pārskatiem lielākā daļa nobraukumu viltojumu tika konstatēti automašīnām ar dīzeļdzinēju. Tie veido gandrīz trīs ceturtdaļas (74,4 procentus) no visiem automašīnu vēstures pārskatiem, kam konstatēta nobraukuma sagrozīšana. Auto ar dīzeļdzinējiem parasti izvēlas vadītāji, kuri ikdienā brauc lielus attālumus. Tas arī ir galvenais iemesls, kādēļ šādām automašīnām otrreizējā tirgū tiek viltoti odometra rādījumi.

Iespēja sastapt lietotas automašīnas ar benzīna dzinēju, kam sagrozīts nobraukums, ir mazāka, to īpatsvars no visiem konstatētajiem sagrozīšanas gadījumiem ir tikai 25 procenti. Tomēr šī tendence nākotnē var mainīties, jo dīzeļdegvielas un benzīna dzinēju proporcijas jaunu automašīnu pārdošanas tirgū pēdējos gados ir būtiski mainījušās.

Elektriskie automobiļi un hibrīdautomobiļi ar viltotiem odometra rādījumiem ir reti sastopami – tikai 0,6 procenti no visiem konstatētajiem sagrozīšanas gadījumiem.

Lēts pārkāpums, būtisks guvums (vai zaudējums)

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc negodīgo auto pārdevēju vidū krāpšanās ar nobraukumu ir tik populāra, ir izmaksu efektivitāte. Odometra rādījumu var sagrozīt par pāris simtiem eiro pat automašīnām ar it kā drošu un modernu programmatūru. Bet kaitējums sabiedrībai ir daudz, daudz lielāks.

Kā atklāja "carVertical" pētījums, atkarībā no lietotas automašīnas vecuma un stāvokļa nobraukuma attīšana varētu mākslīgi palielināt automašīnas cenu pat par 25 procentiem. Dati rāda, ka no ASV importēto transportlīdzekļu cenas tā dēļ var pieaugt pat par 6000 eiro –, un to var iegūt, vienkārši sagrozot odometra rādījumus.

Vecākiem auto ir tendence gūt lielāku attinumu

Saskaņā ar pētījumu visvairāk sagrozīti ir tie auto, kas ražoti laikā no 1991. līdz 1995. gadam. Šīs vecuma grupas transportlīdzekļiem ir nobraukumi, kuriem "pazuduši" vidēji 80 000 kilometru. Nav jau nekāds pārsteigums, jo vecākas automašīnas ir lētākas un arī vienkāršākas no tehniskā viedokļa. Odometra rādījumus tādām ir vieglāk mainīt.

No 2016. līdz 2020. gadam ražoto transportlīdzekļu odometra rādījumi tika grozīti vidēji par 36 000 kilometriem. Tomēr šādas krāpšanas nodarītie zaudējumi var būt vairākas reizes lielāki nekā vecākām automašīnām.

Pētījuma laikā tika noskaidrots, ka dažos gadījumos krāpšanās ar nobraukumu var sasniegt 200 000 un pat 400 000 kilometrus.

Daudzi lietotu automašīnu pircēji nezina viņus ieinteresējušā transportlīdzekļa vēsturi. Tomēr dažkārt arī pārdevēji nezina, kam automašīna gājusi cauri. Automašīnas vēstures atskaite var atklāt dažus faktus, kas palīdzēs izvairīties no kļūšanas par slikti uzturētas automašīnas īpašnieku. Tas var dot savas priekšrocības arī sarunu gaitā.