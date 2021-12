Pieaug elektriskā komercauto popularitāte – tādus kurjeriem iepērk arī Baltijā

Ikdienā izmantojot personīgo elektroauto, tas, visticamāk, stāvvietā pavada ievērojamu laiku, tāpēc ātra uzlāde tiem nav nepieciešama, lai uzlādētu baterijas. Taču biznesā lietas mēra nedaudz savādāk, jo jebkura "nodarbināta" automašīna nevar atļauties nostāvēt stāvvietā pusi dienas.

Šajā gadījumā neizpratne par veicamo attālumu ir nevēlamas papildu raizes, tāpēc ir viegli saprast, kāpēc komerciālie elektroauto joprojām parādās tik lēni. No otras puses, laiki mainās: attīstoties tehnoloģijām un uzlabojot iegādes nosacījumus, elektriskie transportlīdzekļi kļūst par pievilcīgu alternatīvu dīzeļdzinēja automašīnām.

Pieaugošā komerciālo elektroauto popularitāte lielā mērā ir saistīta ar to ievērojami palielināto praktiskumu. To apliecināja pilnībā elektriskais "Citroën ë-Jumpy" furgons, kurš saņēma prestižo balvu Starptautiskais gada furgons 2021 (International Van of the Year (IVOTY)). Šo titulu "Citroën ë-Jumpy" piešķīra dažādu valstu komerctransporta eksperti.

Ar 75 kWh akumulatoru šis modelis saskaņā ar jauno WLTP testa ciklu ar vienu uzlādi var nobraukt līdz 330 km. Ja automašīna galvenokārt paredzēta lietošanai pilsētā, tiek piedāvāts arī mazāks 50 kWh akumulators.

Vissvarīgākais ir tas, ka šādi komerciāli modeļi, kravas telpas un kravnesības ziņā, nav sliktāki par iekšdedzes dzinēju versijām un tie savukārt izceļas ar daudz lētākām uzturēšanas izmaksām un nulles piesārņojumu vietās, kur tie darbojas, piemēram, visnoslogotākajās pilsētas teritorijās.

Elektrisko komerciālo transportlīdzekļu iespējas nebeidzās pie kravu pārvadājumu iespējām -tiem, kas vēlas pārvadāt klientus, "ë-Spacetourer" ir ērts pasažieru elektriskais komerciālais modelis, ko atzinīgi novērtējuši profesionāļi, un drīzumā klajā tiks laists "Jumpy Hydrogen", kurš apvienos elektriskās piedziņas priekšrocības un ātro ūdeņraža tvertnes uzpildi.

Elektrisko komerctransportu priekšrocības

Raugoties uz elektroauto tirgu, vislielākais potenciāls vērojams vieglo kravas automobiļu segmentā. Līdz šim par to lielākoties tika runāts, prognozējot nākotni, taču uzņēmējdarbība jau ar savu piemēru parāda, ka elektroauto iegāde ir pamatots lēmums.

Starptautiskās piegādes grupas uzņēmums "DPD Lietuva", kas plāno vienu no lielākajiem elektrisko komerctransporta līdzekļu iepirkumiem valstī, iespējams, ir visspilgtākais piemērs mainīgajai uzņēmēju stratēģijai. Kā norāda šī uzņēmuma darbības direktors Arūns Strazds, galvenais arguments, kas lika pieņemt šādu lēmumu, bija vēlme būtiski dot ieguldījumu piesārņojuma samazināšanā.

"Mēs skaidri saprotam, ka mēs esam bizness, kura darbībai ir milzīga ietekme uz sabiedrību, un tādā veidā mēs cenšamies veicināt tās labklājību. Tajā pašā laikā mēs ceram, ka mūsu piemērs iedrošinās citus uzņēmumus pielietot līdzīgu praksi, veicinot mūsu kopīgo mērķi – vides saglabāšanu, " atzīmē Strazds.

Viņš piebilst, ka elektroauto lielā priekšrocība ir neapstrīdams braukšanas komforts. Pēc viņa teiktā, daudzi kurjeri, kuri mēģināja vadīt elektroauto, vēlāk negribīgi atgriezās pie vecās automašīnas stūres. Bezpakāpju transmisijas darbība, vibrācijas un trokšņa neesamība ir galvenās priekšrocības, pavadot visu dienu pie elektroauto stūres..

Skatoties uz elektroauto "vājajām vietām", Strazds atzīmē to cenu un uzlādes infrastruktūras izveidi nepārtrauktai auto darbībai visas dienas garumā.

"Ja tiek plānots būtiski mainīt autoparku, šie faktori kļūst ļoti svarīgi, pieņemot lēmumus," papildina Strazds.

Valsts atbalsts patīkami pārsteidz

Viņa pārstāvētā kompānija šogad plāno lielāko daļu no Viļņā izmantotajiem mikroautobusiem, nomainīt pret elektroauto – galvaspilsētas ielās dosies 60 jauni elektriskie furgoni. Strazds stāsta, ka viņam bija jāatrod atbildes ne tikai uz finanšu investīciju jautājumu, bet arī uz daudziem citiem: bija jānodrošina nepieciešamā uzlādes jauda, jāuzstāda uzlādes stacijas, jāmaina ierastie maršruti, jānodrošina papildu ātrās iekraušanas metodes dienas laikā, apzināties automašīnas nomaiņu, ja tā sabojājas vai izlādējas, un virkni citu problēmu, kas jau ir atrisinātas modeļiem ar iekšdedzes dzinējiem.

"No otras puses, mēs skaidri saprotam, ka visas šīs neērtības ir īslaicīgas. Tiklīdz tām tiks atrastas atbildes, šie jautājumi turpmāk neradīsies, " optimistiski izsakās Strazds.

Strazds atzīmē, ka rēķinot elektroauto lētāko ekspluatāciju, tā joprojām neatsver augsto pirkuma cenu. Uzņēmums lēš, ka, atkarībā no komerciāla elektroauto cenas, pat ja tiek ņemta vērā lētāka ekspluatācija, papildu izmaksas mēnesī var būt par 300 līdz 400 eiro lielākas nekā auto ar dīzeļa dzinēju. Tas galvenokārt ir saistīts ar palielinātām nolietojuma, apdrošināšanas un remonta izmaksām. Ekonomiskais novērtējums tika veikts rēķinot auto ekspluatācijas izmaksas par pieciem gadiem.

Uzņēmēju finansiālo slogu nedaudz atvieglo valsts atbalsts veicinot elektroauto tirdzniecību. Saskaņā ar noteikto kārtību uzņēmumi pretendē uz subsīdijām, kuru maksimālais maksājuma apmērs vienam pretendentam ir līdz 400 tūkstošiem eiro.

Par mazākiem N1 un M2 klases elektroauto tiek izmaksāta kompensācija 4 tūkstošu eiro apmērā, bet par lielākiem - 10 tūkstoši eiro. Par katru iznīcināto veco transportlīdzekli ir pieejama papildu dotācija 1 tūkstoša eiro apmērā. Kopumā maksimālais apjoms ir pilnīgi pietiekams, lai atļautos izveidot nelielu elektroauto parku.

Strazds atzīst, ka uzņēmums bija patīkami pārsteigts par veiksmīgi izplānoto un vērā ņemamo atbalstu. Lēmums par elektroauto iegādi tika pieņemts laikā, kad nebija vēl spēkā atbalsta programmas uzņēmumiem, bet, kad tā iznāca, tā tika veiksmīgi izmantota un mēs pat nolēmām palielināt plānoto izmaiņu apjomu.

Pieaugot pārdošanas apjomam, cenai vajadzētu samazināties

Vērtējot elektroauto tirgu, Strazds prognozē, ka vislielākajam pārdošanas apjomu pieaugumam tuvākajā laikā, vajadzētu notikt komerciālo transportlīdzekļu segmentā. Pēc viņa teiktā, tas galvenokārt ir saistīts ar palielinātu, šāda veida modeļu, piedāvājumu un to iespējām veikt lielākus attālumus. Visbeidzot, tam vajadzētu arī izdarīt spiedienu uz cenām, kas joprojām ir ievērojami augstākas salīdzinājumā ar dīzeļdegvielas komerciālajiem transportlīdzekļiem.

"Iespējams, ka plašāks piedāvājums, pieaugošie pārdošanas apjomi un vienlaikus pieaugošie ražošanas apjomi, samazinās šādu modeļu cenas. Vēl viens svarīgs faktors ir korporatīvā sociālā atbildība, kas kļūst neizbēgama, ja vēlaties veidot ilgtspējīgu biznesu. Un visbeidzot - valsts politika, stimuli un nodokļu pasākumi, kas piespiedīs pieņemt lēmumu tiem, kas vēl šaubās, " stāsta Strazds.

Šeit ir piemērs no "Citroën", kā ražotāji efektīvi izmanto elektrisko komerctransportu pieaugošo popularitāti. 330 km veicamais attālums ar vienu uzlādi "ë-Jumpy" ir labākais rezultāts visā segmentā. Turklāt franču kompānijai jau ir ārkārtīgi plašs elektrisko komerciālo transportlīdzekļu klāsts ar mikroautobusiem, lai apmierinātu dažādu biznesa jomu vajadzības: kompaktais "Berlingo Van", vidējā izmēra "Jumpy" un lielākas ietilpības "Jumper".

Strazds atgādina, ka atšķirībā no personīgā auto vadītāja, kurš dienas laikā var ieplānot pieturu, lai veiktu uzlādi, piemēram, pie lielveikala, kurjeram šādas iespējas nav – ar automašīnu ir jābrauc visu dienu, un jebkura dīkstāve veido papildu izmaksas. Viņš atzīmē, ka dažiem uzņēmumiem zināšanu un pieredzes trūkums var būt ierobežojošs faktors, jo šie elektroauto tiek iepazīti tikai tagad.

"Cik mums zināms, mēs esam pirmais lietuviešu uzņēmums, kas uzņēmies šāda mēroga elektroauto projektu, un mēs centīsimies neapstāties pie tā. Mēs labprāt dalīsimies pieredzē ar visiem, kas interesēsies par šo jomu, jo uzskatām, ka ar kopīgiem spēkiem būs vieglāk pārvarēt problēmas šajā jomā," rezumē uzņēmuma pārstāvis.