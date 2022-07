Pieaugot motociklu popularitātei, pastiprinās arī krāpniecība lietoto transportlīdzekļu tirgū

Pandēmijas laikā starptautiskajām piegāžu ķēdēm ieslīgstot krīzes režīmā, jaunas automašīnas kļuva aizvien nepieejamākas, tādēļ cilvēki vairāk iegādājās motociklus. Taču lietots motocikls var būt visai riskants ieguldījums, jo tam ir lielāka iespēja iekļūt negadījumā, informē transportlīdzekļu vēstures atskaišu platforma "CarVertical". Kā rezultātā pircēji biežāk riskē iegādāties bojātu motociklu.

Pārvietojoties ar bojātu motociklu riskējat krietni vairāk nekā ar bojātu automašīnu. Nekvalitatīvi veikts remonts pēc negadījuma var novest pie ievērojama braukšanas drošības līmeņa krituma. Motociklu gadījumā šāda tipa remonts var sekmēties ar nopietnām un pat letālām sekām. Piemēram, Lielbritānijā motociklu īpašniekiem draud par 62 reizēm lielāks risks iekļūt letālā negadījumā, nekā citu transportlīdzekļu vadītājiem.

Taču slēpti defekti pēc avārijām nav vienīgais lietoto transportlīdzekļu tirgus risks. Pastāv arī nepatiesa jeb sagrozīta nobraukuma, neatsauktu rūpnīcas brāķu riski. Cik gan izplatīta ir krāpniecība, pārdodot motociklus un kā pircēji var no tās izvairīties?

100 vai pat 200 tūkstošu kilometru nobraukums lietotai automašīnai nav nekas ievērojams, atzīst pieredzējis motociklists-kaskadieris Šarūns Kezis. Taču motociklam šāds nobraukums ir pat vairāk nekā vērā ņemams.

"Motocikla nobraukuma grozīšana ir tikpat izplatīta, kā tas ir automašīnām. Interneta pārdošanas sludinājumos visbiežāk motocikliem norādīts 10 000 līdz 20 000 km nobraukums. Taču realitātē patiesais nobraukums var būt pat desmitkārt augstāks," saka Kezis.

Pat pieredzējuši motobraucēji var kļūdīties un iegādāties bojātu motociklu.

"Reiz nopirku motociklu no paziņas, tādēļ to pilnībā nepārbaudīju. Pēc kāda laika pamanīju, ka motocikla rāmis ir sametināts no diviem atsevišķiem gabaliem, kas viesa aizdomas par nopietnu satiksmes negadījumu. Pēc izpētes sapratu, ka dažas detaļas nav oriģinālas vai arī, ka to trūkst. Riteņu ģeometrija arī nebija pareiza. Ja būtu zinājis iepriekš, nebūtu pircis šo konkrēto motociklu, vai arī būtu vienojies par zemāku cenu," atminas Kezis.

Zinot motocikla patieso nobraukumu, iespējams plānot regulāras tehniskās apkopes. Ja nobraukums ir sagrozīts, tad motociklists nevar būt pārliecināti par to, kad būtu jāmaina motora ķēde un citas kustīgās detaļas.

Motocikla vēstures pārbaude palīdz pircējiem iepazīties ar motociklu vēl pirms tā apskatīšanas. Ja zināms, ka transportlīdzeklis cietis nopietnā negadījumā, tad reizēm nemaz nav vērts tikties ar pārdevēju.

ASV vien ik gadu notiek 90 līdz 100 tūkstoši motociklu negadījumu. Daļa no šiem motocikliem tiek pārdoti un to jaunie īpašnieki pat nenojauš par iepriekš iegūtajiem bojājumiem.