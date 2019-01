Piecas mobilās aplikācijas, kas ierobežo viedtālruņa lietošanu auto vadīšanas laikā

Lai arī dažādu pētījumu rezultāti liecina, ka mobilā telefona izmantošana automašīnas vadīšanas laikā ir daudz bīstamāka nekā transportlīdzekļa vadīšana dzērumā, autovadītāji turpina to darīt, pakļaujot briesmām gan sevi, gan līdzcilvēkus. Kāpēc cilvēki kļuvuši atkarīgi no mobilajām ierīcēm un kā mūsdienu tehnoloģijas palīdz uzlabot drošību uz ceļa, skaidro psihoterapeite Maija Ābeltiņa un mobilo sakaru operatora "Bite" tehnoloģiju eksperts Dainis Dembovskis.

ASV Transporta departamenta eksperti aprēķinājuši, ka cilvēki, kuri lasa un raksta īsziņas pie automašīnas stūres, ceļu negadījumos iekļūst par 23% biežāk nekā citi autovadītāji. Neraugoties uz to, Latvijā vairāk nekā 70% autovadītāju ikdienā pie stūres lieto viedtālruņus, vienlaikus apzinoties, ka tas ir bīstami, liecina Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) aptaujas dati.

Lai arī daudziem patīk risināt darba vai privātās lietas pa telefonu, braucot pie automašīnas stūres, Ābeltiņa uzsver, ka cilvēka fizioloģija veidota tā, ka viņš nespēj pilnvērtīgi pieslēgties vairākām lietām vienlaicīgi – agrāk vai vēlāk kādu no darbībām nākas izpildīt "autopilotā". Šādos gadījumos tā visbiežāk ir auto vadīšana, jo cilvēka šķiet, ka telefona lietošana ir komplicētāka nodarbe, tāpēc uzmanība tiek primāri koncentrēta uz to.

"Mobilais telefons uztur nepārtrauktu informācijas plūsmu, radot vēlmi regulāri tajā ieskatīties, jo citādi šķiet, ka esam palaiduši garām ko būtisku. Tas notiek, arī esot pie stūres – smadzenes mums sūta signālus, ka ierīcē varētu būt vērtīga informācija, un mēs gluži kā "nozombēti" to pārbaudām. Taču ir svarīgi nodalīt, kad šāda rīcība kļūst dzīvībai bīstama! Tāpat, lai sevi disciplinētu, ir vērts atcerēties, ka intensīvas komunikācijas laikmetā, braukšana pie auto stūres ir labs iemesls, lai pabūtu tikai ar savām domām," tā psihoterapeite.

Eksperti ir vienisprātis – efektīvākais veids, kā autovadītājam koncentrēties uz savu galveno uzdevumu, proti, transportlīdzekļa vadīšanu, ir pilnīga atteikšanās no viedtālruņa lietošanas braukšanas laikā. Piemēram, lai kārdinājums atbildēt uz zvaniem, īsziņām, e-pastiem vai komentēt draugu, radu, paziņu ierakstus sociālajos tīklos, mazāks, ierīci braukšanas laikā vēlams iestatīt klusuma vai tā dēvētajā "lidmašīnas" režīmā.

Situācijās, kad autovadītājam ir svarīgi būt sasniedzamam, "Bites" tehnoloģiju eksperts iesaka izmantot risinājumus, kas ļauj lietot mobilo telefonu, mazinot drošības riskus – brīvroku sistēmas, piemēram, "Jabra Drive" vai kādu no pasaulē populārākajām mobilajām aplikācijām, kuru daudzpusīgās funkcijas ļauj ērti un droši pārvaldīt mobilo telefonu, esot pie stūres. Piemēram, tās ļauj bloķēt ienākošos un izejošos zvanus, kā arī īsziņu rakstīšanas iespēju braukšanas laikā, atskaņo saņemtos teksta paziņojumus audio formātā, nodrošina iespēju aktivizēt iecienītākās aplikācijas ar balss komandu u.tml.

"Drive Safe"

Šo mobilo aplikāciju novērtēs autovadītāji, kuri vēlas netraucēti nokļūt no punkta A līdz punktam B. To aktivizējot, viedtālrunis tiek automātiski iestatīts "klusuma" režīmā. Ir iespēja sagatavot automātisko atbildi, kas tiks nosūtīta uz visiem neatbildētajiem ienākošajiem zvaniem un īsziņām. Turklāt aplikācijas izstrādātāji ir padomājuši par ārkārtas situācijām. Proti, pēc tam, kad lietotājs ir saņēmis trīs ienākošos zvanus pēc kārtas no viena telefona numura, aplikācija tiek deaktivizēta.

Jāpiebilst, ka līdzīgu funkcionalitāti nodrošina arī mobilā aplikācija "SafeDrive" – tā ne tikai bloķē ienākošās un izejošās īsziņas, bet arī uzkrāj punktus par neatbildētajām īsziņām, tā apbalvojot lietotāju. Tādējādi šis risinājums ir lielisks veids, kā motivēt neizmantot viedtālruni automašīnas vadīšanas laikā arī citus lietotājus, izaicinot viņus uz sacensību.

"LifeSaver"

Ne vien bloķē ienākošās un izejošās īsziņas, zvanus un citus paziņojumus, bet ir arī aprīkota ar navigācijas (GPS) sistēmu, kas ļauj līdzcilvēkiem – draugiem, ģimenes locekļiem – tiešsaistē sekot līdzi autovadītāja braukšanas maršrutam un pārliecināties, ka viņš veiksmīgi nonācis savā galamērķī. Tādējādi šo aplikāciju īpaši novērtēs vecāki, kuru bērni nule kā ieguvuši autovadītāja tiesības. Jāpiebilst, ka šī aplikācija, līdzīgi kā "SafeDrive", ļauj krāt bonusa punktus par atbildīgu transportlīdzekļa vadīšanu, kas tās lietošanu padara aizraujošāku.

"Drivemode"

Ļauj braukšanas laikā izmantot visas nepieciešamās viedtālruņa funkcijas, vienlaikus ievērojot obligātās autovadīšanas drošības normas. Tā ļauj atskaņot saņemtās īsziņas un ziņas no "Messenger", "Whatsapp" un citām saziņas aplikācijām audio formātā, aktivizēt viedtālrunī "Netraucēt" ("Do not disturb") režīmu u.tml. Pie kam, aplikācijas dizainā izmantotas košas krāsas un liela izmēra pogas, tāpēc autovadītāji tajā pieejamo informāciju uztver ar perifēro redzi, attiecīgi – viņiem ir jāvelta mazāk laika ne vien informācijas, piemēram, ziņas adresāta, meklēšanai, bet ari apstrādei, kas palīdz uzlabot transportlīdzekļa vadīšanas drošību.

"iOnroad"

Līdztekus ienākošo un izejošo zvanu, e-pastu, īsziņu un citu paziņojumu bloķēšanai laikā, kad autovadītājs atrodas pie transportlīdzekļa stūres, šajā aplikācijā iestrādāta inovatīva papildfunkcija – tā gluži kā papildinātajā realitātē parāda līdzās braucošas automašīnas, tādā veidā atvieglojot auto manevrēšanu uz ceļa. Savukārt, pateicoties GPS funkcijai un kamerai, aplikācija ar balss ziņojumu informē autovadītāju, cik tālu no viņa transportlīdzekļa atrodas priekšā esošais spēkrats un kādos gadījumos viņam jābūt īpaši piesardzīgam.

"Nenoliedzami, šīs aplikācijas, līdzīgi kā brīvroku sistēmas, nevar pilnībā pasargāt no nelaimes gadījumiem uz ceļa, jo neuzlabo automašīnas vadīšanas prasmes. Taču tās noteikti var palielināt autovadītāju modrību, palīdzot viņiem vairāk koncentrēties uz braukšanu," tā Dembovskis.