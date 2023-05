Pieci BMW traucas caur Antūžu ciemu – vietējie driftētājus pārmāca ar dūrēm

Incidents notika pagājušā gada 19. novembrī, kad bija uzsnidzis pirmais sniegs. Jēkabpils novadā domubiedru grupa ar piecām automašīnām nolēma pa sniegotajiem ceļiem pavizināties sānslīdēs, bet ceļā no Antūžu ciema līdz Medņiem viņi piedzīvoja neapmierinātu iedzīvotāju fizisku uzbrukumu, informē LTV raidījums "4. studija".

Pēc izbraukšanas caur Antūžu ciemu, divas no piecām automašīnām nolēma piestāt ceļa malā. Tomēr pēkšņi piebraucis klāt kāds cits spēkrats, no kura izkāpuši divi vīrieši un tumsas aizsegā sāka ar kailām dūrēm sist pa driftējušo automašīnu logu stikliem un tajā sēdošajiem cilvēkiem. Cietušie norāda, ka viņiem nav bijis nekādu izredžu izvairīties no sitieniem.

"Šie vīrieši nu jau ar asiņainajām dūrēm teica, ka ieviesīšot te kārtību un ka mēs caur Antūžiem esam izbraukuši pārāk ātri, kā arī vienai no automašīnām bijis pārāk skaļš izpūtējs. Viņi domāja, ka braucām sānslīdēs, tādēļ izdomājuši, ka viņi drīkst lemt tiesu pār mums," raidījumam atmiņās daļās uzbrukumā cietušā dzīvesbiedre Līga.

Pēc notikušā cietušie devušies uz Valsts policijas iecirkni Jēkabpilī, kur amatpersonas ierosināja divus administratīvo pārkāpumu procesus. Cietušie aprēķinājuši, ka uzbrukumā BMW automobilim nodarīti zaudējumi 2000 eiro.

Antūžu iedzīvotāji stāsta, ka 19. novembrī, kad iespaidīgais automobiļu kortežs izbraucis caur ciemu, noticis pasākums par godu valsts svētkiem.

"Tie puikas taisīja dragreisu, es redzēju, pieci bembuki baigā ātrumā skrēja. Mūsējie to ieraudzīja un drāzās viņiem pakaļ. Vienu laikam panāca un… nedrīkstēja jau tā darīt, bet nu tai trakumā tā gadās," raidījumam stāsta vietējā iedzīvotāja, kura šobrīd uzbrukumā vainotajiem puišiem velta atzinīgus vārdus. "Normāli puikas, normāli vecāki, nav nekādi ne narkomāni, ne dzērāji. Patrioti varbūt."

Valsts policija abiem "patriotiem" par maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšanu piemēroja naudassodu 210 eiro katram, kā arī ierosināja kriminālprocesu par tīšu svešas personas īpašuma (automašīnas) bojāšanu.

Cietušo bažas radījis fakts, ka policija vienam no uzbrucējiem sods atcelts. "Pēc lēmuma saņemšanas abas pie administratīvās atbildības saucamās personas izmantoja savas tiesības pieņemto lēmumu pārsūdzēt augstākai pārstāvniecībai, un attiecīgi Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldē, izskatot sūdzības būtību, vienā gadījumā iepriekš pieņemtais lēmums atstāts negrozīts, bet otrā gadījumā iecirkņa amatpersonas lēmums atcelts. Un tas pamatots ar to, ka sūdzības izskatīšanas laikā, vērtējot konkrētās lietas materiālus kopsakarībā, tostarp ar policijai sniegtajām liecībām un eksperta slēdzienā konstatēto, secināts, ka pie administratīvās atbildības persona saukta nepamatoti un tad arī lieta ir izbeigta," raidījumu informēja Valsts policijā.

Lai arī braukšana sānslīdēs tiek traktēta kā agresīva braukšana, aculieciniekiem ir jāzvana policijai, nevis jālemj sava Linča tiesa.