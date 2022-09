Pieci ieteikumi savlaicīgai automašīnas sagatavošanai aukstajai sezonai

Iestājoties rudenīgiem laikapstākļiem, ir īstais mirklis laicīgi parūpēties par savu četru riteņu draugu, lai par to drudžaini nebūtu jādomā pēdējā brīdī, kad sniegs un aukstums jau ir sasniedzis Latviju. Kā pārbaudīt, vai jūsu automašīna ir gatava skarbiem laikapstākļiem, lai pārvietošanās ar auto vienmēr būtu droša, stāsta "Longo Latvia" tirdzniecības vadītājs Jānis Vīndedzis.

Vissezonas vai tomēr ziemas riepas? Ņemot vērā, ka ziemas pēdējās gados nav bijušas bargas, daudzi tagad dod priekšroku "vissezonas" riepām, lai gan eksperti vienbalsīgi iesaka izvēlēties ziemas un vasaras riepas, jo tās ir vairāk piemērotas katra gadalaika laikapstākļiem.

Laba auto saķere ar ceļa segumu ir ārkārtīgi svarīga, tāpēc ir būtiski nepalaist garām brīdi, kad riepas ir jānomaina. "Tāpat servisā ir jāpārbauda arī riteņu savirze, pretējā gadījumā riepas nolietosies nevienmērīgi un ļoti ātri, un jaunas nāksies pirkt ātrāk nekā gribētos," iesaka Vīndedzis.

Eksperti atgādina arī par riepu spiediena pārbaudi: "Svarīgi ir vismaz reizi mēnesī pārbaudīt, vai spiediens riepās ir pietiekams. Normu konkrētai automašīnai apzīmē ar saīsinājumu "psi" to var atrast uz uzlīmes auto durvju ailē," skaidro speciālists, piebilstot, ka spiediens riepās var pazemināties, kad gaiss kļūst strauji vēsāks 10 grādu robežās. Spiediena samazināšanās rezultātā pieaug risks, ka auto nenoturēsies stabili uz ceļa, turklāt palielinās degvielas patēriņš.

Latvijas likumdošana nosaka, ka no 1. decembra līdz 1. martam privātajiem vieglajiem automobiļiem jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām ar protektoru vismaz 4 mm dziļumā. Der atcerēties, ka jaunām riepām tas ir 8-10 mm, kas nodrošina vislabāko saķeri ar ceļa segumu, bet iekļūstot ceļu satiksmes negadījumā ar riepām, kam protektors ir zem 4 mm, apdrošinātāji var atteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Nianse – ziemas riepas nodilst nevienmērīgi, tāpēc protektors jāmēra dažādos katras riepas punktos.

Kā nepalikt autostāvvietā visu auksto sezonu? Kurš gan nav dzirdējis stāstu par to, ka "dīzeļdzinējus ziemā nevar iedarbināt". Patiesībā šāds liktenis var piemeklēt jebkuru automašīnu, kurai jau ir novecojis akumulators, un degvielas veids to būtiski neietekmē. Aukstā laikā akumulatora starta strāva ievērojami samazinās, tāpēc ieteicams doties uz servisu un laikus pārbaudīt, vai jūsu akumulators ir gatavs gaidāmajai ziemai.

Ja līdz servisam nokļūt ir problemātiski un naktis jau paliek aukstas, var veikt mini testu: atstāj auto ar izslēgtu motoru un ieslēgtām gaismām 10 minūtes, pēc tam iedarbina. Ja tas sagādā grūtības, iespējams, būs jādomā par jauna akumulatora iegādi.

Asa sižeta loterija – vai no rīta varēsiet atvērt sava auto durvis? Liels gaisa mitrums, mainīgi laikapstākļi, salnas un dažkārt pat nekvalitatīva auto mazgāšana no rīta var izraisīt to, ka automašīnas durvis vienkārši neveras vaļā. Lai no tā izvairītos, blīvgumijas jāapstrādā ar silikonu, kas nopērkams auto piederumu veikalos.

"Tāpat iesaku pārklāt visu auto ar vasku, jo tas palīdzēs aizsargāt transportlīdzekli no sāls un ceļa netīrumu kaitīgās ietekmes. Rudens – īstais laiks, kad ķerties klāt šim jautājumam, kamēr vēl nav sācies slapjdraņķis."

Vai redzamība ir laba un priekšējie lukturi ir pareizi noregulēti? Gaidot lietu un sniegputeni, vērts pārbaudīt slotiņas – vai tās labi tīra vējstiklu. Ja tās sāk čīkstēt, tad pienācis laiks tās nomainīt. Tāpat pārliecinieties, vai stiklā un spoguļos nav sīkas plaisas, kas samazinās redzamību un var pat izraisīt stikla sadrupšanu.

Nepieciešams arī noregulēt priekšējos lukturus, lai tie pareizā leņķī apgaismotu ceļu, tādējādi atvieglojot braukšanu vadītājam un neapžilbinot pretējā virzienā braucošos autovadītājus. Vasarā bieži par to neaizdomājamies, bet rudenī un ziemā, kad dienas gaišais laiks ir īss, problēmas ar lukturiem ir – nopietns traucēklis vadītājam, eksperts norāda.

"Iesaku arī vēlreiz pārbaudīt bremžu signālus. Ja tie ir slikti redzami, aizmugurē braucošais auto var nepaspēt laikus nobremzēt, un rezultātā cietīs visi," komentē Vīndedzis.

Kam vajadzētu būt automašīnā "katram gadījumam"? Automašīnā jābūt astoņām pamata lietām: logu tīrīšanas skrāpim, siltiem cimdiem, dzesēšanas un logu tīrīšanas šķidrumiem aukstam laikam, akumulatora starta vadiem (to šķērsgriezuma laukumam jābūt vismaz 8 kvadrātmilimetriem), sakabes virvei ar sarkanu brīdinājuma karodziņu, slēdzeņu atkausētājam un atstarojošai vestei.

Vienlaikus atcerieties pamatlikumu ziemā: labāk pilna bāka nekā pustukša, jo tas samazina kondensāta rašanās iespēju, kas sasalstot, var traucēt dzinēja darbībai. Noteikti arī jāizvēlas ziemai atbilstoša un kvalitatīva degviela (tiem auto, kam tāda paredzēta).

Neatlieciet auto sagatavošanu ziemai līdz pirmajam nopietnajam sniegam – labāk sagatavoties laikus, kamēr to atļauj gan daba, gan laiks.