Pieci padomi drošai autobraukšanai ziemā

Līdz ar pirmās noturīgās sniega kārtas veidošanos uz ceļiem tradicionāli pieaug satiksmes negadījumu skaits. Arī šis gads nav izņēmums. Acīmredzot daudzi autovadītāji siltajos gadalaikos piemirst, ka braukšana pa apledojušu, sniegotu ceļu krietni atšķiras no traukšanās pa sausu asfaltu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aicinot autovadītājus braukt uzmanīgi, apdrošināšanas akciju sabiedrība "BTA" apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Kārlis Liepiņš atgādina svarīgākos ziemas braukšanas pamatprincipus.

Izvēlieties braukšanas laiku

Statistika liecina, ka visbīstamāk ir braukt putenī, jo tad ir pasliktināta redzamība un ceļi ir grūti izbraucami. Ja vien nav ļoti steidzama vajadzība, labāk nogaidīt, kamēr puteņošana rimstas un ceļi tiks iztīrīti. Pēdējā pusotrā gadā labi apgūtā attālinātā strādāšana šajā situācijā var noderēt arī intensīvas snigšanas dienās.

Sagatavojiet auto braucienam

Ja nu tomēr jādodas ceļā, ejiet ārā no mājas agrāk nekā parasti. Iedarbiniet dzinēju, ieslēdziet logu apsildi, lai atļauto auto sildīšanas pagalmā 5 minūšu laikā ledus uz tiem atkūst, un rūpīgi notīriet sniegu no auto, arī no jumta, lai no tā birstošais sniegs neapgrūtinātu redzamību. Atbrīvojiet vējstikla mazgāšanas sprauslas no ledus, lai brauciena laikā varat nomazgāt logus.

Brauciet prātīgi

Vismaz pirmajās ziemas dienās, kamēr atgriežas braukšanas iemaņas, vēlams ievērot papildu piesardzību. Ceļā ieturiet divreiz lielāku distanci līdz priekšā braucošajai automašīnai nekā parasti, jo uz sniega vai ledus bremzēšanas ceļš ir daudz garāks. Lielāks attālums arī dos vairāk laika situācijas izvērtēšanā.

Izvairieties no straujām kustībām

Braucot pa slidenu ceļu, stūri jāgriež lēnām un jābremzē ar tā dēvēto pulsēšanas metodi vairākas reizes mazliet nospiežot bremžu pedāli. Strauja stūrēšana vai paniska bremžu iespiešana grīdā var novest pie automašīnas saslīdēšanas, kas bieži vien beidzas ar noslīdēšanu no ceļa un avāriju. Automašīnās ar manuālo pārnesumu kārbu bremzēšanai var izmantot pakāpenisku pārslēgšanos uz zemāku pārnesumu. Šī metode noder arī braucos lejup pa apsnigušu nogāzi. Akseleratora jeb gāzes pedālis jānodarbina lēni un vienmērīgi.

Laikus novērsiet sānslīdi

Ja nu tomēr automašīna līkumā vai iebrauktās risēs saslīdējusi un jūtat, ka zaudējat kontroli pār to, nespiediet bremžu pedāli, bet gan lēnām grieziet stūri tajā virzienā, kurā sākusi slīdēt auto aizmugurējā daļa. Transporta līdzeklim ar priekšpiedziņu arī viegli nospiediet gāzes pedāli. Ja ātrums nav pārāk liels vai slīdēšana kļuvusi pilnībā nekontrolējama, tam vajadzētu palīdzēt iztaisnot automašīnu. Automašīnām ar aizmugures piedziņu gāzes pedālis jāatlaiž un jāstrādā tikai ar stūri, citādi aizmugurējās riepas turpinās dzīt auto nepareizā virzienā. Sānslīdi var novērst arī ar sajūga pedāļa palīdzību, proti, sākoties sānslīdei izspiežot sajūga pedāli un griežot stūri izslīdēšanas virzienā.