Pieci padomi drošai lietota auto iegādei pandēmijas laikā

Neatkarīgi no uzkrātās braukšanas pieredzes, auto iegāde ir nozīmīgs solis katra autovadītāja dzīvē. Ja plānota spēkrata maiņa, pastāv izvēle iegādāties auto no lietotu transportlīdzekļu tirgotāja vai privātpersonas. Lai atvieglotu pirkšanas procesu un palīdzētu izvairīties no krāpniekiem, auto līzinga uzņēmuma "Mogo" vadītājs Krišjānis Znotiņš ir apkopojis piecus vērtīgus ieteikumus, kā droši iegādāties auto Covid-19 laikā.

Elektroniskā reģistrācija

Valstī noteiktie ierobežojumi neapstādina iedzīvotājus no nepieciešamības pirkt un pārdot transportlīdzekļus, tomēr Covid-19 vīrusa izplatība gan pārdevējiem, gan potenciālajiem pircējiem uzliek noteiktus pienākumus. Galvenais – nepakļaut inficēšanās riskam gan sevi, gan citus, tādēļ ir iespēja reģistrētu transportlīdzekļu maiņu veikt elektroniski, lai izvairītos no CSDD klientu apkalpošanas centru apmeklējuma klātienē.

Šāds modelis vienkāršo procesu, jo auto īpašnieku maiņa veicama ne tikai darba dienās, bet arī sestdienā un svētdienā. Jāņem vērā, ka pircējam elektroniskajā pakalpojumā ir jāatzīmē konkrētā transportlīdzekļa reģistrācijas numurs un jāievada reģistrācijas apliecības numurs, izsakot vēlmi par attiecīgā auto iegādi. Pēc tam pārdevējs apstiprina šo darījumu, lai pircējs vēlāk varētu saņemt jauno reģistrācijas apliecību pa pastu un ar iegādāto spēkratu piedalīties ceļu satiksmē.

Savukārt, ja automašīna, kas atrodas auto tirgotāju piedāvājumā, ir ievesta Latvijā no ārvalstīm, transportlīdzeklim pie iegādes būs jāveic numuru salīdzināšana, reģistrācija un jāiziet tehniskā apskate. Arī šīs darbības ir iespējams veikt pandēmijas laikā, taču šajā gadījumā būs jādodas uz CSDD klātienē.

Tiešsaistes resursi

Latvijā, līdzīgi kā vidēji Eiropā, lielākais pieprasījums ir tieši pēc lietotām automašīnām. Kā liecina publiskie dati, Eiropas Savienībā vidējais transportlīdzekļu vecums ir 10 līdz 11 gadi. Tas nozīmē, ka ikvienam pircējam pirms lietota vai mazlietota auto iegādes jāizmanto tādi tiešsaistes resursi, kas palīdzēs atlasīt potenciālās automašīnas.

Pastiprināta uzmanība jāvelta internetā pieejamām fotogrāfijām, ko izvietojis pārdevējs. Tas ir mirklis, kad jāizmanto kritiskā domāšana, lai rūpīgi analizētu auto vecuma atbilstību nobraukumam. Jo atsevišķi transportlīdzekļu tirgotāji spekulē ar odometra rādītājiem, kas palielina auto vērtību, taču tas nav vienīgais paņēmiens. Tādēļ pircējiem ir iespēja publicitātes attēlos izvērtēt transportlīdzekļa nobraukumu, vecumu un salona nolietojumu, lai pārliecinātos, ka automašīnas vēsture saskan ar vizuālo izskatu.

Pircējs un pārdevējs

Viens ir vizuālais novērtējums attālinātā apskatē, bet pienāk mirklis, kad nepieciešams kāroto transportlīdzekli apskatīt klātienē. Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, vēlamā auto īpašnieka satikšana klātienē ir viena no galvenajām pirkšanas un pārdošanas sastāvdaļām.

Ja spēkratu plānots iegādāties no privātpersonas, cilvēka vizuālais izskats un attieksme vēstīs par izturēšanos pret transportlīdzekli lietošanas laikā. Arī savstarpēji atklāta komunikācija nodrošinās veiksmīgu sadarbību ar pārdevēju. Ja, piemēram, lietotu auto tirgotājam būs zināms, vai konkrēto auto pircējs plāno iegādāties, izmantojot aizdevumu vai pārdodot iepriekš īpašumā esošo transportlīdzekli, tas spēs atrast risinājumu un pielāgot izdevīgāko variantu atbilstoši vēlmēm un vajadzībām katrā individuālajā situācijā.

Diagnostika

Atgriežoties pie pircēja tiesībām auto iegādes laikā, jāatgādina par divām prioritātēm. Pirmā paredz automašīnas testa braucienu, kurā var pārliecināties par tehniskām nepilnībām. Taču defektus iespējams noslēpt vai īslaicīgi novērst, tādēļ pirms automašīnas iegādes svarīga ir transportlīdzekļa diagnostika sertificētā auto servisa centrā.

Šādu speciālistu vai uzticamu mehāniķu pakalpojums ļaus iegūt daudzpusīgu priekšstatu par nākamajiem remontdarbiem un prognozētajām nepilnībām. Ja tādas tiek atklātas, pircējam ir tiesības vienoties par zemāku summu, nekā norādīts sākotnēji, taču jāpatur prātā, ka dabiskais nolietojums, iegādājoties lietotu automašīnu, ir pieļaujams.

Ja izvēlaties auto iegādāties ar aizdevumu, vēlams rūpīgi izsvērt savu regulāro ienākumu un plānoto izdevumu bilanci, iekļaujot tajā ar auto iegādi un uzturēšanu saistītos izdevumus, ko sastāda ne tikai automašīnas cena, bet arī apdrošināšanas, sezonālās apkopes un remontdarbu izmaksas. Protams, viss ir atkarīgs no abu pušu vēlmes panākt kompromisu. Savukārt pārāk liela piekāpšanās no pārdevēja puses liecina, ka auto, iespējams, ir kādi slēpti defekti.

Uzticamība tirgotājam

Apzinoties, ka pandēmija veido labvēlīgus priekšnosacījumus krāpniekiem internetā, ieteicams pievērst pastiprinātu uzmanību pakalpojuma sniedzējam. Pircējam, kurš izdarīs visus mājas darbus, būs nozīmīgas priekšrocības komunikācijā ar pārdevēju.

Pirms jebkura darījuma veikšanas potenciālajam pircējam jāizpēta pieejamā informācija par tirgotāju, piemēram, juridiskā adrese, atsauksmes internetā, sociālo mediju profili vai interneta vietne.

Lai gan vairums cilvēku krāpniekus identificē, tomēr izmantotās metodes internetā kļūst aizvien rafinētākas. Bet izplatītākā shēma ir interneta sludinājumi, kur, piemēram, piedāvā iegādāties lietotus transportlīdzekļus no ārvalstīm, pieprasot pārskaitīt pirmo iemaksu par auto pirkumu pirms veiktā darījuma. Pirms apsverat šādu variantu, veiciett rūpīgu analīzi par tirgotāju un dokumentiem, ko plānots savstarpēji noslēgt, apliecinot transportlīdzekļa iegādi. Tādēļ jebkādu risku novērsīs auto iegāde no uzticama tirgotāja.