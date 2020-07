Pieci principi drošam auto apdzīšanas manevram

Vasaras brīvdienas ir klāt, un līdz ar tām arī garāki pārbraucieni. Apdzīšana ir manevrs, kas daudziem autovadītājiem sagādā grūtības. Braucot ar mašīnu ārpus pilsētas robežām, no šī manevra ir grūti izvairīties, tāpēc ir vērts atkārtot drošas apdzīšanas principus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sagatavojieties apdzīšanai

Drošas apdzīšanas pamatnosacījums ir pārbaudīt, vai ir pietiekama redzamība un ir pietiekami daudz vietas, lai veiktu šo manevru. Tāpat ir jāpārliecinās, ka tajā pašā joslā priekšā braucošais vadītājs nav signalizējis par nodomu apdzīt citu transportlīdzekli, mainīt virzienu vai mainīt joslu. Tāpat nedrīkst veikt apdzīšanu, ja aizmugurē esošais vadītājs ir tikko uzsācis šo manevru.

Ja apdzīšanas manevru veic naktī, tālās gaismas iepriekš ir jāpārslēdz uz tuvajām gaismām, lai neapžilbinātu pretimbraucošos.

Esiet uzmanīgi un ievērojiet drošu distanci

Pirms apdzīšanas un šī manevra laikā vadītājam jābūt īpaši uzmanīgam un jāievēro droša distance no apdzenamās automašīnas un citiem satiksmes dalībniekiem.

"Ņemiet vērā: ja tiek apdzīts velosipēds, velo piekabe vai gājēju kolonna, saskaņā ar noteikumiem distance nedrīkst būt mazāka par vienu metru. Ideālā gadījumā, lai nodrošinātu lielāku komfortu apdzenamajiem, ir vērts ievērot lielāku 2-3 metru distanci," skaidro "Renault" drošas braukšanas skolas eksperts Kristofs Pela.

Kontrolējiet ātrumu

"Lai droši un efektīvi apdzītu priekšā braucošo transportlīdzekli, pirms manevra uzsākšanas pārnesumkārba ir jāpārslēdz zemākā pārnesumā un dinamiski jāpalielina ātrums. Tomēr nedrīkst pārsniegt atļauto ātrumu," norāda Pela.

Ja tiek apdzīts jūsu transportlīdzeklis, jūs nedrīkstat palielināt ātrumu manevra laikā vai tūlīt pēc tā.

Veiciet apdzīšanu pareizajā pusē

Ierasts, ka transportlīdzekļus apdzen no kreisās puses. Izņēmums ir sliežu transportlīdzekļi, kurus uz divvirzienu ielas var apsteigt tikai no labās puses (ja vien sliežu novietojums nav atšķirīgs). Uz vienvirziena ielas sliežu transportlīdzekli var apsteigt gan no labās, gan no kreisās puses.

No labās puses drīkst apsteigt transportlīdzekļus uz vienvirziena ceļa ar noteiktām joslām. Ja nav joslas atdalošu līniju, šo manevru veikt nedrīkst. Apsteigšana no labās puses ir atļauta arī uz ceļa, kas sastāv no divām vai vairākām vienvirziena joslām, no kurām katrs ir paredzēts pretējam braukšanas virzienam (piemēram, automaģistrāles, ātrgaitas ceļi), ja šīs joslas ir atdalītas.

Nekad apdzeniet bīstamās vietās

Apdzīšana ir aizliegta regulējamos krustojumos; neregulējamos krustojumos, izņemot gadījumus, kad apdzen uz galvenā ceļa attiecībā pret šķērsojamo ceļu; uz dzelzceļa pārbrauktuvēm un tuvāk par 100 metrus pirms tām; kā arī uz gājēju pārejām un tuneļos.

Tāpat apdzīt nevajadzētu augšupceļu beigās, bīstamos pagriezienos un citos ceļa posmos, kur redzamību ierobežo apturēti transportlīdzekļi, ēkas vai apstādījumi.