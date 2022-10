Piedāvā dzīvokļus kuģī, kas pa okeāniem un jūrām peldēs mūžīgi

Horvātijas kuģniecības kompānija "Brodosplit" uzsākusi būvniecību unikālajam 230 metru garajam lainerim, kurā paredzēti 547 apartamenti. Uz kuģa klāja būs divdesmit restorāni un bāri, tranažieru zāles, bibliotēka, kā arī virkne veikalu baseinu, veselības centru un pat slimnīca.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc austrāliešu jaunuzņēmuma "Storyline" pārstāvju ieceres, kuģis, kas izmaksās aptuveni pusotru miljardu dolāru, mūžīgi kursēs pa okeāniem un jūrām, ik pa laikam piestājot kādā no ostām.

Kuģī būs dzīvokļi ar platību no 22 līdz 133 kvadrātmetriem, no kuriem katrs maksās no viena līdz astoņiem miljoniem dolāru. Turklāt katram dzīvoklim būs arī balkons. Turklāt interesenti šādu dzīvokli varēs īrēt uz diviem gadiem par 650 tūkstošiem dolāru.



Kuģa motorus darbinās ar saspiestu dabasgāzi. Ar šo grezno kuģi būs iespējams apceļot visus kontinentus, bet ostās plānots piestāt uz vienu līdz piecām dienām. Atsevišķos galamērķos kuģis piestās uz veselu mēnesi, kas iemītniekiem ļaus pietiekamu laiku paceļot arī pa sauszemi.

Kā norāda projekta autori, kuģis pastāvīgi sekos saulei un piestātnes vietā vienmēr būs silti.