Piesārņojums no tekstila: arī auto nozare meklē risinājumus

Diskutējot par piesārņojuma avotiem, priekšplānā bieži nonāk automašīnas, un to var arī saprast, jo atgāzu ietekmi ir izjutis ikviens. Taču globālā aina ir sarežģītāka, jo kopējā izmešu apjomā savu daļu dod daudzas nozares, un viena no lielākajām piesārņotājām ir modes industrija. Jo īpaši tā saucamā ātrā mode.

Saskaņā ar aplēsēm 2000. gadā visā pasaulē tika saražoti 50 miljardi apģērba gabalu, bet 2020. gadā šis apjoms bija dubultojies. Tajā pašā laikā atkritumos ik gadu nonāk 92 miljoni tonnu tekstila, un tiek prognozēts, ka līdz desmitgades beigām izmestā tekstila daudzums sasniegs 134 miljonus tonnu gadā. Individuāla cilvēka līmenī statistika neizskatās labāk. Piemēram, katrs ASV iedzīvotājs vidēji katru gadu atkritumos izsviež 37 kilogramus apģērba.

"Bloomberg" pērn publicētā materiālā apgalvots, ka desmit procentus pasaules oglekļa dioksīda izmešu rada tieši modes industrija. Tas ir vairāk, nekā izmet starptautiskais gaisa un jūras transports kopā. Daļa problēmas ir pastāvīgā pārprodukcija, niecīgais pārstrādātā apģērba apjoms (ko daļēji ietekmē izmantoto materiālu nepārstrādājamība) un milzīgie resursi, kas nepieciešami, lai izgatavotu audumus un izplatītu gatavo produkciju globālā līmenī. Skaitļi ir šokējoši, un rodas jautājums – kā situāciju mainīt?

Modes pasaulē ilgtspēja ir kļuvusi par pastāvīgu tēmu, kas izskan katrā nozares forumā un parādās katra uzņēmuma darbībā. "Faktiski modes industrijā ir novērojams īsts ilgtspējas bums, un tas tikai uzņem apgriezienus. Taču man personīgi ir svarīgi, ka aizvien biežāk skan lozungs "buy less, get more", un akcents tiek likts uz produktu kvalitāti un zīmola darba ētiku," saka Agnese Narņicka, Latvijas Mākslas akadēmijas Modes katedras vadītāja un modes zīmola "One Wolf" dizainere, kura "One Wolf" piedāvājumam ir pievienojusi arī ilgtspējīgas modes līniju.

Nozarē daudzi apzinās problēmas nopietnību, un vairumam uzņēmumu ir ilgtspējas stratēģija, lai savu darbību padarītu klimatneitrālu. Taču ir grūti novērtēt, kad runa ir par reālām pārmaiņām un kad par mērķi spodrināt tēlu. Par to, ka daļa centienu ir apšaubāma, liecina pētījums, ko veicis britu laikraksts "The Guardian", vācu avīze "Die Zeit" un bezpeļņas pētnieciskās žurnālistikas centrs "SourceMaterial". Šajā pētījumā deviņus mēnešus tika analizēts, kā strādā "Verra" – kompānija, kas izsniedz videi draudzīgas darbības sertifikātus un tirgo tā saucamos oglekļa kredītus. Iecere nav peļama – ja jūsu uzņēmums nevar ātri samazināt CO2 izmešus, tas var apmaksāt pasākumus, kas kompensē emisijas, piemēram, finansēt mežu stādīšanu, izciršanas apturēšanu u.tml. Taču pētījumā atklājās, ka vairāk nekā 90 procenti kompensāciju ir bezvērtīgi, proti – faktiskais efekts ir mazāk nekā desmit procenti.

Lai cik apzinīgi vai neapzinīgi būtu modes industrijas uzņēmumi, atbildība jāuzņemas arī patērētājiem. Ja cilvēki pirktu mazāk vai produktus lietotu, vairāk domājot atbilstoši aprites ekonomikas principiem, globālās ražošanas ritenis grieztos lēnāk. Piemēram – ja mēs desmit lētu apģērba gabalu vietā izvēlētos vienu dārgu un kvalitatīvu, kas, visdrīzāk, būtu izgatavots no augstvērtīgiem materiāliem un kalpotu ilgi, tas jau būtu solis pareizajā virzienā.

Arī auto nozare meklē risinājumus. Un atrod

Mode gan nav vienīgā nozare, kam nepieciešami tekstilizstrādājumi un kur varētu ieviest atbildīgas ražošanas un atkalizmantošanas politiku. Dažādās formās tekstils ir nepieciešams arī automašīnu salonā – piemēram, sēdekļu polsterējumā, interjera paneļu un durvju apdarē, jumta apšuvumam un vēl citviet.

Ja runā par to, kas kopīgs auto un modes nozarei, tad sāpīgs temats ir fosilie izrakteņi. Starptautiskā Enerģētikas aģentūra lēš, ka divās nākamajās desmitgadēs lielākais naftas pieprasījuma virzītājspēks būs plastmasas ražošana. Pēc naftas produktu izmantošanas apjoma, tekstilizstrādājumi ir otra lielākā preču grupa pēc iepakojuma. Ar to saistīti 15 procenti visu naftas ķīmijas produktu.

Savukārt lielākā atšķirība no modes industrijas auto nozarei ir tāda, ka autoražotāji nedrīkst izmantot ātri dilstošu audumus un viņiem ir jāievēro stingras prasības attiecībā uz otrreizējo pārstrādi.

Luksusa auto ražotājs "Jaguar Land Rover" ir izvirzījis mērķi pāriet uz pilnībā elektriskiem auto, taču tā ambīcijas sniedzas vēl tālāk – uzņēmums vēlas kļūt oglekļa neitrāls. Lai virzītos uz to, modeļos "Range Rover Velar" un "Evoque" jau tagad tiek izmantoti ilgtspējīgi materiāli, kas radīti kopā ar uzņēmumu "Kvadrat".

Zināmākie no tiem ir īpaši augstas kvalitātes vilnas sajaukums un sintētiskā zamšāda, ko izgatavo no pārstrādātām plastmasas pudelēm. Lai iegūtu vienam auto nepieciešamo izejmateriālu, tiek pārstrādātas 53 pudeles. Piedevām automašīnās tiek iestrādāts arī "Land Rover" pirmais augu tekstils. Tas ir austs no eikalipta šķiedrām, un tam ir viszemākais globālās sasilšanas potenciāls no visiem mīkstajiem materiāliem, kādi jebkad izmantoti automobiļos.

Sadarbībā ar "Kvadrat" viegls tekstils no poliestera turpmākajos "Jaguar" un "Land Rover" modeļos tiks izmantots arvien vairāk.

Pārmaiņas jāsāk katram pašam ar sevi

"Šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk ir būtiski būt godīgiem pret savu darbu, pret saviem klientiem, maksimāli atklājot savu dizainu radīšanas procesu un ražošanu. Tas attiecas gan uz materiāliem, gan loģistiku, gan citiem aspektiem," saka Agnese Narņicka.

Savu loģistikas ķēdi un ražošanas ilgtspēju pārskatīja arī "Kvadrat" kopā ar "Jaguar Land Rover", un tagad visi to tekstilizstrādājumi tiek austi Apvienotajā Karalistē, jo tas ļauj saglabāt pilnīgu kontroli pār ražošanas procesu, tajā skaitā ūdens atkalizmantošanu. Arī īsāks materiālu ceļš līdz rūpnīcai Lielbritānijā rada mazāku kaitējumu videi. Piedevām "Kvadrat" ne vien ievēro stingras ilgtspējas prasības, bet arī nosaka augstus standartus saistībā ar darbinieku tiesībām un darba apstākļiem, un to pašu pieprasa no saviem partneriem – kompānijas ieskatā ilgtspēja ir neatraujama no darbības caurskatāmības.

Lai gan lietas no pārstrādātiem materiāliem daļai cilvēku asociējas ar zemāku kvalitāti, šai jomā standarti ir tikpat augsti kā tradicionālajiem materiāliem. Un, tā kā šādi materiāli automobiļos jau tiek lietoti daudzus gadus, progresīvākie ražotāji praksē ir pārliecinājušies, kas starp ilgtspēju, labu dizainu un pat greznību pretrunu nav.

"One Wolf" dizainere uzskata, ka paradoksālā kārtā daudzie izaicinājumi tieši palīdzēs pārvarēt grūtības ceļā uz labākiem risinājumiem. "Man personīgi ir ļoti svarīgi ilgtspējību uztvert nevis kā apgrūtinājumu un šķērsli, bet gan kā radošu izaicinājumu. Jo dažkārt tieši ierobežojumi veicina inovācijas un svaigas idejas. Lai nezaudētu darbaprieku, ir svarīgi iemīlēt katru savu radošo projektu. Jums ir jābūt pārņemtiem ar savām idejām, jo tad praktiskie ilgtspējas risinājumi nāk kā jaunatklājums."