Pilsētas apvidnieki iegūst tehnoloģijas, kādas līdz šim bijušas tikai 'premium' segmentā

Auto apskatnieki vienmēr mudina cilvēkus vispirms izmēģināt automašīnu un tikai tad lemt, vai pirkt, un, ja jā, tad ar kādu aprīkojumu. Vienīgi testa brauciens reālos apstākļos ļaus saprast, vai spēkrats ir jums īstais.

Atšķirībā no interneta video īsts brauciens nereti atklāj kaut ko jaunu un negaidītu. Īpaši spēcīgs šis efekts ir tad, ja izmēģina tāda ražotāja auto, kura progress ir ievērojami apsteidzis prātā nostabilizējušos uzņēmuma tēlu. Ļoti lielā mērā tas attiecas uz populāro kompakto krosoveru segmentu, kur konkurence pēdējos gados ir sevišķi spēcīga un ražotāji visādi cenšas cits citu pārspēt ar modernām tehnoloģijām. To pārstāv, piemēram, "Volkswagen Tiguan", "Hyundai Tucson", "Peugeot 3008" un "Kia Sportage". Progress šajā jomā ir tik straujš, ka nu jau dažu zīmolu ikdienišķie modeļi pārspēj to, ko piedāvā "premium" zīmoli. Tas patīkami pārsteigs braucējus, kuri šāda zīmola auto izmēģina pirmo reizi.

Labs šādas tendences piemērs ir jaunais "Hyundai Tucson", kas ieņēma ceturto vietu šī gada konkursā "Lietuvas Gada auto". Šo pilsētas SUV apsteidza vien uzvarētāja "Mercedes-Benz" C-klase un divi elektroauto – "Škoda Enyaq iV" un "Hyundai Ioniq 5".

Ilggadējais konkursa žūrijas loceklis, biznesa laikraksta "Verslo Žinios" loģistikas un transporta korespondents Lins Butkus uzskata, ka tik augstu "Tucson" novērtējumu, neapšaubāmi, noteikušas tajā iebūvētās modernās tehnoloģijas.

Vislielāko iespaidu uz Linu atstājusi sistēma, kas digitālajā instrumentu panelī reāllaikā rāda aklās zonas. Šī sistēma aktivizējas, ieslēdzot pagrieziena rādītāju: autovadītājs acu līmenī redz visu, kas atrodas tajā pusē, uz kuru viņš gatavojas nogriezties. Sistēma ir aktīva, gan šķērsojot krustojumus, gan mainot joslas. Informāciju pārraida zem spoguļiem izvietotā kamera, un video parādās vai nu tahometra, vai spidometra vietā. Tas ir unikāls risinājums, kas padara "Tucson" unikālu visā segmentā. Piemēram, "VW Tiguan" joprojām ir tradicionālā aklo zonu sistēma ar oranžiem indikatoriem sānskata spoguļos.

Šis korejiešu apvidus auto izceļas ar milzīgu vadītāja asistentu un drošības tehnoloģiju klāstu. "Automašīna nepārspīlējot ir piebāzta ar jaunākajiem tehniskajiem risinājumiem. Īpaši pamanāmi tas kļūst, ja "Tucson" salīdzina ar konkurentiem. Sevišķi izceļas visaptverošā aktīvās drošības sistēmu pakotne, kas, no pircēja skatupunkta, ir milzīgs bonuss," saka Lins.

"Hyundai" īpašu uzmanību pievērš aktīvās drošības sistēmām. Piemēram, pat bāzes modelis ir aprīkots ar avārijas bremzēšanu, kam ir gājēju un velosipēdistu atpazīšana, kā arī ar joslas asistentu, kas atpazīst ne vien ceļa centrālo līniju, bet arī brauktuves malas marķējumu. Papildu tam ir arī inteliģentais ātruma ierobežotājs un vadītāja modrības uzraugs. Atšķirībā no vairākuma citu modeļu "Tucson" joslas un inteliģento ātruma asistentu var izmantot gan kopā, gan atsevišķi.

Dienvidkorejas zīmola SUV ir arī vienīgais modelis savā segmentā, kuram ir tālvadība šī vārda vistiešākajā nozīmē. Šī tehnoloģija nav pieejama pat prestižajos "Audi Q5" un "BMW X3". Tā gan darbojas ne īpaši lielā attālumā, taču tas ir fakts – vadītājs var stāvēt blakus mašīnai un manevrus kontrolēt ar viedatslēgu.

Butkus uzskata, ka šis risinājums ir ārkārtīgi ērts auto novietošanai šaurā stāvvietā. "Neviens nevēlas sabuktēt blakus esošo mašīnu, atverot durvis, un šī tehnoloģija ļauj no tā izvairīties. Tas darbojas ļoti vienkārši – pieejiet tuvāk auto un izvadiet to no šaurās bezizejas. Teorētiski varbūt jūs spētu izbraukt arī pats, bet šādi nekur nav jāmēģina iespraukties, un kopumā ir drošāk," spriež žurnālists.

Mašīnās, kā zināms, ir iespējama bezvadu uzlāde, un tās jauda tikai pieaug, taču tieši šīs jaudas dēļ ierīces ar lielu bateriju stipri uzkarst. Ar šo problēmu Lins Butkus ir saskāries pat "Audi" un "Porsche" modeļu izmēģinājumos. "Tucson" šī problēma ir novērsta, blakus 15 vatu bezvadu lādētājam uzstādot ventilāciju.

"Arī bezvadu uzlādes aprīkojumam jābūt pareizi salāgotam. Piemēram, VW mašīnās, ja viedtālrunis sāk uzkarst, uzlāde palēninās. Ventilācija novērš šo problēmu," skaidro žurnālists. Tāpat viņš piebilst, ka ventilēšana ir efektīva arī tāpēc, ka, izmantojot "Android Auto" vai "Apple CarPlay", viedtālruņa baterija tiek noslogota īpaši intensīvi. Tas palielina enerģijas patēriņu, un automātiski paaugstinās tās temperatūra.