Pirmdienas krusas radītie bojājumi automobilim ir vidēji 1200 eiro, atklāj BTA

Spēcīgais negaiss, kas nesa līdzi stipras lietusgāzes un milzu krusas graudus, nodarījis ievērojamus postījumus – jau ir iesniegti 70 apdrošināšanas atlīdzību pieteikumi gandrīz 100 tūkstošu eiro apmērā, liecina apdrošināšanas akciju sabiedrības "BTA" apkopotie dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Krusas graudi nopietni sabojājuši daudzas automašīnas – saņemti vairāki desmiti KASKO apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu, un to skaits ar katru minūti turpina pieaugt. Vairāki no tiem pieteikti tieši no Garkalnes novada un Upesciema, kur vakar novēroti rekordlieli krusas graudi, bet vērā ņemams faktors bija arī zibens spērieni," situāciju raksturo "BTA" apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Kārlis Liepiņš.

Lielākais atlīdzības pieteikums negaisa radītajiem zaudējumiem ir 3000 eiro par zibens spēriena rezultātā bojātu traktora vējstiklu Dobeles novadā. Par krusas nodarītajiem bojājumiem automašīnām vidējā pieteiktā atlīdzība ir 1200 eiro apmērā, un galvenokārt cietušas automašīnu virsbūves.

Negaisa laikā valstī kopumā reģistrēti vairāki tūkstoši zibens uzplaiksnījumu. Daudzviet kritusi krusa, vietām – pat vairākus centimetrus lieli ledus gabali; applūdušas ielas un zemākās vietas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Visvairāk ziņojumu par lielgraudu krusu saņemts no Rīgas austrumiem, kā arī Stopiņu, Garkalnes un Ādažu novada. Rīgā un galvaspilsētas apkaimē reģistrēts arī lielākais skaits zibeņu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests kopumā saņēmis 40 izsaukumus saistībā ar stiprā vēja gāztiem kokiem un negaisa postījumiem, tostarp 19 Rīgas reģionā un 15 – Vidzemes reģionā.