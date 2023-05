Pirmo reizi pasaules vēsturē par vispārdotāko auto kļuvis elektromobilis

Amerikāņu elektroauto ražotāja "Tesla" mazākais modelis "Model Y" pārdošanas apjomos apsteidzis "Toyota Corolla" un tādējādi kļuvis par vispārdotāko jauno automobili pasaulē. Šī gada pirmajā ceturksnī "Tesla Model Y" realizēts 267 tūkstošos vienību, atstājot aiz sevis līdzšinējos līderus "Toyota Corolla" (256 tūkstoši) un "RAV4" (215 tūkstoši).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tas ir pirmais gadījums pasaules vēsturē, kad par vispārdotāko jauno automobilis kļuvis simtprocentīgs elektromobilis. Datus par automobiļu realizāciju pasaulē apkopo analītiskā aģentūra "Jato Dynamics", bet ne paši autoražotāji. "Tesla" pati neatklāj informāciju par konkrētu modeļu realizācijas apjomu, tomēr ir publiskojusi, ka periodā no janvāra līdz martam ir piegādājusi 400 tūkstošus "Model Y" un "Model 3" elektromobiļu.

Neskatoties uz to, ka "Model Y" kļuvis par vispārdotāko jauno automobili pasaulē, "Tesla" kā autoražotājs pēc pārdošanas kopējā apjoma ir tikai 19. vietā. Joprojām pasaulē lielākie autoražotāji pēc realizācijas apjoma gada pirmajā ceturksnī ir "Volkswagen", "Toyota" un koncerns "General Motors".



Par to, ka "Tesla Model Y" varētu kļūt par globālu dižpārdokli, tika pieļauts jau pirms gada. Toreiz "Tesla" kompānijas vadītājs Īlons Masks lepojās, ka "Model Y" realizācija varētu apsteigt ilggadējo dižpārdokli "Toyota Corolla".

Šāds "Model Y" sasniegums tirgū parāda, ka tas spēj popularitātē apsteigt ne tikai citus populārus un tirgū sen pazīstamus modeļus, bet arī automobiļus ar iekšdedzes dzinēju kopumā.

Turklāt "Tesla Model Y" cena ir jūtami augstāka nekā "Corolla" vai "RAV4". Vienā no lielākajiem pasaules tirgiem – ASV – šis elektromobilis maksā no 47 490 dolāriem, bet "Corolla" bāzes versijā maksā no 21 550 dolāriem, savukārt "RAV4" – no 27 575 dolāriem.

Atgādinām, ka "Tesla" mazākais elektromobilis "Model Y" ražošanā nonāca 2020. gadā. Tas tiek ražots ne tikai ASV un Ķīnā, bet arī Berlīnē. Vācijā šis modelis maksā no 55 tūkstošiem eiro un nodrošina vairāk nekā 500 km sniedzamību ar pilnu akumulatora uzlādi.