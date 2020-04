Pirms 50 gadiem sākās žiguļu ēra – ražošanā nonāk 'VAZ-2101'

Tieši pirms 50 gadiem, naktī no 18. uz 19. aprīli 1970. gadā, Toljati automobiļu rūpnīcā aizsākās vēsture vienam no vispazīstamākajiem un iekārotākajiem padomju automobiļiem, kā pēcteči uz rūpnīcas konveijera noturējās līdz pat 2012. gadam. Pirmās paaudzes žigulis tika ražots no 1970. līdz 1988. gadam, šajā periodā izgatavojot vairāk nekā 4,8 miljonus šī modeļa eksemplāru.

Visā savā pastāvēšanas vēsturē pirmajam žigulim jeb "VAZ-2101" bija vairāk nekā desmit modifikāciju, ieskaitot sacīkšu automobiļus, versijas specdienestiem, kā arī dažādas eksporta modifikācijas.

1966. gada 16. augustā Maskavā zinātniski tehniskās sadarbības ietvaros tika parakstīta vienošanās starp itāliešu FIAT un PSRS Ārējās tirdzniecības ministriju par sadarbību vieglo automobiļu izstrādē.

Šī vienošanās paredzēja autorūpnīcas būvniecību PSRS teritorijā, kā arī saskaņoja auto modeļus, kas tajā tiks ražoti. Par tiem kļuva divi automobiļi komplektācijā "norma" sedana (VAZ-2101) un universāļa (VAZ-2102) virsbūvē, kā arī "luksusa klases automobilis" (VAZ-2103).

Pirmajā "VAZ-2101" saražotajā sērijveida partijā bija četri sarkani un divi zili automobiļi, kas no konveijera noripoja 1970. gada 22. aprīlī – "revolūcijas tēva" Vladimira Ļeņina 100 gadu jubilejā. "VAZ 2101" bija radīts uz "FIAT 124" modeļa bāzes un sākotnēji tika montēts pilnībā no itāliešu komplektējošajām detaļām.

Tomēr "VAZ-2101" tehniskā ziņā nebija identiska kopija 124. fiatam. Par pamatu ņemtajam itāliešu automobilim, kas 1967. gadā tika atzīts par Eiropas Gada auto, tika ieviests vairāk nekā 800 izmaiņu. Pirms žiguļa izstrādes padomju inženieri izmēģināja "FIAT 124" un atzina to par nepiemērotu braukšanai pa PSRS nekvalitatīvajiem ceļiem.

Rezultātā žigulis no fiata atšķiras ar augstāku klīrensu, loku (t.s. trumuļu) bremzēm aizmugurē, pastiprinātu sajūgu, kā arī motoru ar lielāku darba tilpumu un citām konstruktīvām īpatnībām.

Automobiļa nosaukums "Žiguļi" tapa konkursa rezultātā, ko bija izsludinājis žurnāls "Za ruļom" ("Pie stūres") 1968. gada augustā. Žurnāla redakcijā bija iesūtīti aptuveni 55 tūkstoši iespējamie automobiļa nosaukuma varianti, no kuriem ekspertu komisija atlasīja 1812. Starp nosaukumiem, kuru varēja iegūt "VAZ-2101", bija arī "Fialka" (atraitnīte – tulk.), "Sokol" (piekūns) vai "Mečta" (sapnis).

Tomēr rezultātā par uzvarētāju tika atzīts nosaukums "Žiguļi" par godu nelielai kalnu grēdai, kas atrodas netālu no Toljati. Bet palamu "kapeika" automobilis ieguva tikai 90. gados par ciparu modeļa numura beigās.

1971. gadā ražošanā ieviesa universāli "VAZ-2102", kas arī vizuāli atgādināja FIAT, bet tā pamatā bija pirmais žigulis, kam universāļa versijā bija pastiprināta aizmugurējā balstiekārta.

Savukārt "luksusa klases automobilis" "VAZ-2103" tika aprīkots ar 77 zirgspēku jaudīgu 1,5 litru motoru, kas ļāva no vietas līdz 100 km/h paātrināties 15 sekundēs. Tolaik tas bija visdinamiskākais padomju automobilis. Eksporta tirgos "VAZ-2103" tika pārdots ar "Lada 1500S" nosaukumu. Atsevišķām ārvalstīm šis automobilis bija pieejams arī versijā ar amerikāņu "General Motors" automātisko transmisiju.

1973. gada 18. oktobrī PSRS Valsts standartu komiteja piešķīra "VAZ-2101" automobilim "Kvalitātes zīmi". Tādējādi žigulis kļuva par pirmo padomju automobili, kam tika piešķirts šāds apbalvojums. Šī dokumenta parakstīšana gandrīz sakrita ar miljonā "VAZ-2101" eksemplāra izlaidi, kas no Toljati konveijera noripoja 1974. gada sākumā.

Divu miljonu atzīme tika sasniegta 1975. gada 9. jūlijā – jubilejas automobilis bija "VAZ-21011" modifikācija ultramarīna (zilā) virsbūves tonī. Padomju autobūvei neparastā krāsa (metālikas stila) tika speciāli importēta jubilejas automobilim un pēc tam rūpnīcā vairs netika izmantota.

"VAZ-2101" nonākšana ražošanā pāršķīra jaunu lapaspusi padomju autosportā. Žigulis bija ļoti piemērots spēkrats pārbūvei autosportam. Interesanti, ka "VAZ-2101" debija autosportā notika pie mums Rīgā – 1971. gada PSRS rallija ziemas čempionāta posmā. 1971. gada rudenī "VAZ-2101" debitēja arī starptautiskā autosporta arēnā, piedaloties "Tour of Europe 1971", kas ir 14 tūkstošu kilometru izturības brauciens caur 14 valstīm. Padomju autosportisti šajās sacensībās izcīnīja sudraba kausu.

"VAZ-2101" cena bija 5620 rubļu, savukārt vidējā alga 1970. gadā Padomju Savienībā bija 122 rubļi – no vidēji 85 rubļiem mēnesī kultūras jomā līdz 200 rubļiem inženiertehniskajā jomā.

2000. gadā žurnāla "Za ruļom" lasītāju aptaujā "VAZ-2101" tika atzīts par vislabāko padomju automobili.