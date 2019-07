Pirms doties uz mežu, atceries savu auto novietot drošā vietā

Līdz ar lietaino un silto laiku sākusies arī sēņu sezona, tāpēc iedzīvotāji aktīvāk dodas mežā. Policija ikvienu ogotāju un sēņotāju aicina domāt par sava īpašuma drošību, un pirms dodies mežā, novietot savu transportlīdzekli drošā vietā, neatstāj savas personiskās mantas automašīnas salonā.

Iedzīvotāji ir aicināti nezaudēt modrību un neatstāt savu īpašumu viegli pieejamu garnadžiem. Nereti transportlīdzekļu īpašnieki mašīnās redzamā vietā atstāj savas personiskās mantas, kas kalpo kā stimuls garnadzim iekļūt transportlīdzeklī, izsitot auto stiklu vai kādā citā veidā to bojājot.

Liels bijis pārsteigums kādai sēņotāji nedēļas nogalē, kad, atgriežoties no meža pie savas automašīnas, konstatēts, ka nenoskaidrota persona, izsitot automašīnas stiklu, no tās salona nozaga rokas somu, kurā atradās mobilais telefons un dokumenti. Materiālie zaudējumi tika novērtēti 285 eiro apmērā.

Valsts policija aicina iedzīvotājus ievērot ar drošību saistītus padomus, lai novērstu iespējamus zaudējumus no garnadžu rokām. Pirms došanās prom no auto vienmēr pārbaudiet, vai tā ir aizslēgta. Ja auto ir drošības sistēma, aktivizējiet to! Neatstājiet automašīnā personīgās mantas redzamā vietā! Neatstājiet automašīnu nomaļās vietās! Apdrošiniet savu auto, kā arī, lai izvairītos no automašīnu detaļu zādzībām, ieteicams arī nostiprināt automašīnas detaļas un tās iezīmēt, lai nozagšanas gadījumā policisti varētu tās identificēt.