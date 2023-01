Policija aicina 'Volvo' īpašniekus parūpēties par auto lukturu aizsardzību no zagļiem

Jau vairākus gadus aktuāla problēma ir "Volvo" markas spēkratu lukturu zādzības, ko sekmē tas, ka šīs markas lukturus var viegli un ātri izņemt, kā arī pēc tiem ir augsts pieprasījums tirgū. Lai pasargātu savu spēkratu, Valsts policija aicina marķēt automašīnu detaļas, uzstādīt motora pārsega bloķētāju, kā arī pēc iespējām rast citus drošības risinājumus.

Valsts policijas statistika liecina, ka absolūti lielākajā daļā auto lukturu zādzību gadījumu garnadži ir izvēlējušies apzagt tieši "Volvo" markas spēkratus. 2022. gadā no visiem Rīgas reģionā reģistrētajiem lukturu zagšanas gadījumiem apmēram 62% gadījumos ir apzagti tieši "Volvo" markas spēkrati, apmēram 18% gadījumu lukturi nozagti no "Porsche" automašīnām, 8% gadījumu – no "BMW" automašīnām, 7% – no "Volkswagen" automašīnām, bet citu marku spēkrati apzagti krietni retāk.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 2. nodaļas priekšnieks Sergejs Smirnovs norāda, ka "Volvo" lukturu zādzības ir kā apburtais aplis. ""Volvo" lukturu vieglā izņemšana neapšaubāmi atvieglo to nomaiņu auto īpašniekiem un autoservisu darbiniekiem, taču tajā pašā laikā tas atvieglo ikdienu arī zagļiem. Tos nozagt ir minūtes jautājums. Turklāt cietušie meklē, kur lukturus iegādāties un pieprasījums rada piedāvājumu," skaidro Smirnovs.

Viens no efektīvākajiem veidiem, kā pasargāt savu spēkratu, ir marķēt tā detaļas. Zagļi parasti nezog marķētas detaļas, jo apzinās, ka tās būs grūti pārdot. Tāpat ieteicams ierīkot motora pārsega bloķētāju, jo, lai piekļūtu lukturiem, zaglim sākumā jāatver motora pārsegs. Tāpat noderīgi ir ierīkot signalizāciju un lukturu stiprinājumus.

Iedzīvotāji tiek aicināti novietot savus spēkratus pēc iespējams labāk apgaismotās, pārredzamās un apsargājamās vietās.

Vēl Valsts policija aicina autovadītājus vienmēr aizslēgt spēkratus un neglabāt to salonā vērtīgas mantas, lai zagļiem nerastos papildus kārdinājums izsist auto stiklu nolūkā iegūt saimnieka nevērīgi atstātās mantas.

Gadījumā, ja pie jūsu vai citu cilvēku automašīnām rosās aizdomīgas personas, policija aicina nekavējoties notikuma brīdī zvanīt pa tālruņa numuru 110, lai policija pēc iespējas ātrāk var reaģēt. Ja ir iespēja un tas neapdraud iedzīvotājus, vēlams arī auto apzadzēju nofotografēt, jo tas var atvieglot viņa atrašanu un aizturēšanu.